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https://sputnikarabic.ae/20230529/مصدر-لـسبوتنيك-أردوغان-سيواصل-جهود-الوساطة-في-الأزمة-الأوكرانية-بعد-فوزه-بالانتخابات-1077532293.html
مصدر لـ"سبوتنيك": أردوغان يعتزم مواصلة جهود الوساطة في الأزمة الأوكرانية بعد فوزه بالانتخابات
مصدر لـ"سبوتنيك": أردوغان يعتزم مواصلة جهود الوساطة في الأزمة الأوكرانية بعد فوزه بالانتخابات
صرح مصدر في إدارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، بأن الرئيس سيواصل الاتصالات الدبلوماسية مع روسيا وأوكرانيا بعد فوزه في... 29.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-29T07:37+0000
2023-05-29T07:43+0000
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وقال المصدر للوكالة: "أوكرانيا والوساطة التركية في هذا الصراع تعتبر أولوية في سياستنا الخارجية ربما يكون الرئيس أردوغان هو الرئيس العالمي الوحيد الذي يحظى بعلاقة وثيقة مع كل من زعيمي روسيا وأوكرانيا".وأضاف المصدر بالقول إن "الدعوات والمقترحات من أجل وقف فوري لإطلاق النار سوف تستمر. وكما صرح الرئيس، لن يكون هناك رابحون في هذا الصراع"، وفقا له.
https://sputnikarabic.ae/20230528/أردوغان-مع-انتصار-تركيا-الكبير-دعونا-نبدأ-قرن-تركيا---عاجل-1077526859.html
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مصدر لـ"سبوتنيك": أردوغان يعتزم مواصلة جهود الوساطة في الأزمة الأوكرانية بعد فوزه بالانتخابات

07:37 GMT 29.05.2023 (تم التحديث: 07:43 GMT 29.05.2023)
© Sputnik . Павел Бедняков / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية التركية اليوم الأحد 28 مايو 2023
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية التركية اليوم الأحد 28 مايو 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2023
© Sputnik . Павел Бедняков
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صرح مصدر في إدارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، بأن الرئيس سيواصل الاتصالات الدبلوماسية مع روسيا وأوكرانيا بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية، ويعتزم الدعوة إلى وقف لإطلاق النار.
وقال المصدر للوكالة: "أوكرانيا والوساطة التركية في هذا الصراع تعتبر أولوية في سياستنا الخارجية ربما يكون الرئيس أردوغان هو الرئيس العالمي الوحيد الذي يحظى بعلاقة وثيقة مع كل من زعيمي روسيا وأوكرانيا".
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وقرينته أمينة أردوغان، يدليان بصوتيهما في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية التركية، اسطنبول، 28 مايو/ أيار 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2023
أردوغان: مع انتصار تركيا الكبير دعونا نبدأ القرن التركي
أمس, 20:31 GMT
وأضاف المصدر بالقول إن "الدعوات والمقترحات من أجل وقف فوري لإطلاق النار سوف تستمر. وكما صرح الرئيس، لن يكون هناك رابحون في هذا الصراع"، وفقا له.
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