https://sputnikarabic.ae/20230529/مصدر-لـسبوتنيك-أردوغان-سيواصل-جهود-الوساطة-في-الأزمة-الأوكرانية-بعد-فوزه-بالانتخابات-1077532293.html
مصدر لـ"سبوتنيك": أردوغان يعتزم مواصلة جهود الوساطة في الأزمة الأوكرانية بعد فوزه بالانتخابات
مصدر لـ"سبوتنيك": أردوغان يعتزم مواصلة جهود الوساطة في الأزمة الأوكرانية بعد فوزه بالانتخابات
صرح مصدر في إدارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، بأن الرئيس سيواصل الاتصالات الدبلوماسية مع روسيا وأوكرانيا بعد فوزه في... 29.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-29T07:37+0000
2023-05-29T07:37+0000
2023-05-29T07:43+0000
العالم
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وقال المصدر للوكالة: "أوكرانيا والوساطة التركية في هذا الصراع تعتبر أولوية في سياستنا الخارجية ربما يكون الرئيس أردوغان هو الرئيس العالمي الوحيد الذي يحظى بعلاقة وثيقة مع كل من زعيمي روسيا وأوكرانيا".وأضاف المصدر بالقول إن "الدعوات والمقترحات من أجل وقف فوري لإطلاق النار سوف تستمر. وكما صرح الرئيس، لن يكون هناك رابحون في هذا الصراع"، وفقا له.
https://sputnikarabic.ae/20230528/أردوغان-مع-انتصار-تركيا-الكبير-دعونا-نبدأ-قرن-تركيا---عاجل-1077526859.html
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العالم
مصدر لـ"سبوتنيك": أردوغان يعتزم مواصلة جهود الوساطة في الأزمة الأوكرانية بعد فوزه بالانتخابات
07:37 GMT 29.05.2023 (تم التحديث: 07:43 GMT 29.05.2023) تابعنا عبر
صرح مصدر في إدارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، بأن الرئيس سيواصل الاتصالات الدبلوماسية مع روسيا وأوكرانيا بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية، ويعتزم الدعوة إلى وقف لإطلاق النار.
وقال المصدر للوكالة: "أوكرانيا والوساطة التركية في هذا الصراع تعتبر أولوية في سياستنا الخارجية ربما يكون الرئيس أردوغان هو الرئيس العالمي الوحيد الذي يحظى بعلاقة وثيقة مع كل من زعيمي روسيا وأوكرانيا".
وأضاف المصدر بالقول إن "الدعوات والمقترحات من أجل وقف فوري لإطلاق النار سوف تستمر. وكما صرح الرئيس، لن يكون هناك رابحون في هذا الصراع"، وفقا له.