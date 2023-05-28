https://sputnikarabic.ae/20230528/أردوغان-مع-انتصار-تركيا-الكبير-دعونا-نبدأ-قرن-تركيا---عاجل-1077526859.html

أردوغان: مع انتصار تركيا الكبير دعونا نبدأ القرن التركي

أردوغان: مع انتصار تركيا الكبير دعونا نبدأ القرن التركي

علق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء اليوم الأحد، على إعلان الهيئة العليا للانتخابات في تركيا، فوزه بولاية رئاسية جديدة. 28.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-28T20:31+0000

2023-05-28T20:31+0000

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وقال أردوغان، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، إنه "مع انتصار تركيا الكبير دعونا نبدأ القرن التركي".وكانت الهيئة العليا للانتخابات في تركيا، أعلنت في وقت سابق مساء اليوم، فوز الرئيس رجب طيب أردوغان بولاية رئاسية جديدة.وقال رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تركيا، أحمد ينار، إن "النتائج الحالية تشير إلى حصول أردوغان على 52.14 في المئة، وكمال كليجدار أوغلو على 47.86 في المئة بعد فرز 99.43 في المئة من أصوات الناخبين".وخاطب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في وقت سابق اليوم، أنصاره في إسطنبول، قائلا: "نحن عشاق إسطنبول معها بدأنا مسيرتنا ومعها سنستمر".وقال أردوغان، في كلمة أمام أنصاره في إسطنبول: "قلنا مرارا إن المسيرة المقدسة لن تتعثر ولن نخيب آمال كل من يعول علينا"، موجها "الشكر للشعب النبيل الذي منح تركيا احتفالا ديمقراطيا بين عيدين مباركين".وأضاف: "أشكر الشعب الذي مكنني من تحمل المسؤولية تجاه تركيا لمدة خمس سنوات أخرى"، مؤكدا أن "الشعب التركي كله هو الفائز بهذه الانتخابات".وأكد الرئيس التركي، أن فوزه بالانتخابات الرئاسية تكريس للديمقراطية، متعهدا "بكسب الانتخابات المحلية عام 2024".وتابع أردوغان: "سنحقق وعودنا خلال المرحلة المقبلة وسنتمسك بها، ولا ندعم المثلية وكيان العائلة وحقوق المرأة من المقدسات لدينا"، كاشفا أن كلمته القادمة ستكون من القصر الرئاسي في أنقرة وسيوجهها للعالم بأسره.وأغلقت صناديق الاقتراع، في وقت سابق اليوم، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية.وقالت مراسلة "سبوتنيك"، إن "مراكز الاقتراع أُغلقت في جميع أنحاء تركيا عند الساعة 17:00 بالتوقيت المحلي، في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية".

https://sputnikarabic.ae/20230528/الهيئة-العليا-للانتخابات-في-تركيا-تعلن-إعادة-انتخاب-الرئيس-رجب-طيب-أردوغان-لولاية-جديدة---عاجل-1077526140.html

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