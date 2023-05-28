https://sputnikarabic.ae/20230528/أردوغان-مع-انتصار-تركيا-الكبير-دعونا-نبدأ-قرن-تركيا---عاجل-1077526859.html
أردوغان: مع انتصار تركيا الكبير دعونا نبدأ القرن التركي
أردوغان: مع انتصار تركيا الكبير دعونا نبدأ القرن التركي
علق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء اليوم الأحد، على إعلان الهيئة العليا للانتخابات في تركيا، فوزه بولاية رئاسية جديدة. 28.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-28T20:31+0000
2023-05-28T20:31+0000
2023-05-28T20:49+0000
أخبار تركيا اليوم
الانتخابات الرئاسية التركية 2023
رجب طيب أردوغان
كمال كليجدار أوغلو
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/1c/1077504574_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fef1d1a88c6862e67f20fcf2ef0e05dd.jpg
وقال أردوغان، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، إنه "مع انتصار تركيا الكبير دعونا نبدأ القرن التركي".وكانت الهيئة العليا للانتخابات في تركيا، أعلنت في وقت سابق مساء اليوم، فوز الرئيس رجب طيب أردوغان بولاية رئاسية جديدة.وقال رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تركيا، أحمد ينار، إن "النتائج الحالية تشير إلى حصول أردوغان على 52.14 في المئة، وكمال كليجدار أوغلو على 47.86 في المئة بعد فرز 99.43 في المئة من أصوات الناخبين".وخاطب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في وقت سابق اليوم، أنصاره في إسطنبول، قائلا: "نحن عشاق إسطنبول معها بدأنا مسيرتنا ومعها سنستمر".وقال أردوغان، في كلمة أمام أنصاره في إسطنبول: "قلنا مرارا إن المسيرة المقدسة لن تتعثر ولن نخيب آمال كل من يعول علينا"، موجها "الشكر للشعب النبيل الذي منح تركيا احتفالا ديمقراطيا بين عيدين مباركين".وأضاف: "أشكر الشعب الذي مكنني من تحمل المسؤولية تجاه تركيا لمدة خمس سنوات أخرى"، مؤكدا أن "الشعب التركي كله هو الفائز بهذه الانتخابات".وأكد الرئيس التركي، أن فوزه بالانتخابات الرئاسية تكريس للديمقراطية، متعهدا "بكسب الانتخابات المحلية عام 2024".وتابع أردوغان: "سنحقق وعودنا خلال المرحلة المقبلة وسنتمسك بها، ولا ندعم المثلية وكيان العائلة وحقوق المرأة من المقدسات لدينا"، كاشفا أن كلمته القادمة ستكون من القصر الرئاسي في أنقرة وسيوجهها للعالم بأسره.وأغلقت صناديق الاقتراع، في وقت سابق اليوم، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية.وقالت مراسلة "سبوتنيك"، إن "مراكز الاقتراع أُغلقت في جميع أنحاء تركيا عند الساعة 17:00 بالتوقيت المحلي، في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية".
https://sputnikarabic.ae/20230528/الهيئة-العليا-للانتخابات-في-تركيا-تعلن-إعادة-انتخاب-الرئيس-رجب-طيب-أردوغان-لولاية-جديدة---عاجل-1077526140.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/1c/1077504574_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_67031a636c8cc885ed8c3bd13ed3328c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, الانتخابات الرئاسية التركية 2023, رجب طيب أردوغان, كمال كليجدار أوغلو, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار تركيا اليوم, الانتخابات الرئاسية التركية 2023, رجب طيب أردوغان, كمال كليجدار أوغلو, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
أردوغان: مع انتصار تركيا الكبير دعونا نبدأ القرن التركي
20:31 GMT 28.05.2023 (تم التحديث: 20:49 GMT 28.05.2023) تابعنا عبر
علق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء اليوم الأحد، على إعلان الهيئة العليا للانتخابات في تركيا، فوزه بولاية رئاسية جديدة.
وقال أردوغان، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، إنه "مع انتصار تركيا الكبير دعونا نبدأ القرن التركي".
وكانت الهيئة العليا للانتخابات في تركيا، أعلنت في وقت سابق مساء اليوم، فوز الرئيس رجب طيب أردوغان بولاية رئاسية جديدة.
وقال رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تركيا، أحمد ينار، إن "النتائج الحالية تشير إلى حصول أردوغان على 52.14 في المئة، وكمال كليجدار أوغلو على 47.86 في المئة بعد فرز 99.43 في المئة من أصوات الناخبين".
وخاطب الرئيس التركي
، رجب طيب أردوغان، في وقت سابق اليوم، أنصاره في إسطنبول، قائلا: "نحن عشاق إسطنبول معها بدأنا مسيرتنا ومعها سنستمر".
وقال أردوغان، في كلمة أمام أنصاره في إسطنبول: "قلنا مرارا إن المسيرة المقدسة لن تتعثر ولن نخيب آمال كل من يعول علينا"، موجها "الشكر للشعب النبيل الذي منح تركيا احتفالا ديمقراطيا بين عيدين مباركين".
وأضاف: "أشكر الشعب الذي مكنني من تحمل المسؤولية تجاه تركيا لمدة خمس سنوات أخرى"، مؤكدا أن "الشعب التركي كله هو الفائز بهذه الانتخابات".
وأكد الرئيس التركي، أن فوزه بالانتخابات الرئاسية تكريس للديمقراطية، متعهدا "بكسب الانتخابات المحلية عام 2024".
وتابع أردوغان: "سنحقق وعودنا خلال المرحلة المقبلة وسنتمسك بها، ولا ندعم المثلية وكيان العائلة وحقوق المرأة من المقدسات لدينا"، كاشفا أن كلمته القادمة ستكون من القصر الرئاسي في أنقرة وسيوجهها للعالم بأسره.
وأغلقت صناديق الاقتراع
، في وقت سابق اليوم، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية.
وقالت مراسلة "سبوتنيك"، إن "مراكز الاقتراع أُغلقت في جميع أنحاء تركيا عند الساعة 17:00 بالتوقيت المحلي، في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية".