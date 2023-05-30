عربي
https://sputnikarabic.ae/20230530/الأمم-المتحدة-تدين-هجوم-الطائرات-دون-طيار-على-موسكو-1077596346.html
الأمم المتحدة تدين هجوم الطائرات دون طيار على موسكو
الأمم المتحدة تدين هجوم الطائرات دون طيار على موسكو
أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن الأمم المتحدة تدين هجوم الطائرات دون طيار على المدنيين والبنية التحتية. 30.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-30T20:13+0000
2023-05-30T20:13+0000
روسيا
أخبار العاالم
العالم
أخبار أوكرانيا
الامم المتحدة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/03/1068571450_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_60772e6c874feff56aeb5707410e17af.jpg
وقال دوجاريك للصحفيين تعليقا على هجوم الطائرات دون طيار على موسكو: "بالطبع، ندين أي هجمات ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية أينما حدثت".وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن نظام كييف شن هجوما إرهابيا بطائرات مسيرة على منشآت في مدينة موسكو.وأشارت وزارة الدفاع الروسية في بيانها إلى أن 8 طائرات مسيرة شاركت في الهجوم على موسكو وتم إسقاطها جميعا بواسطة نظام الدفاع الجوي "بانتسير -إس".وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أن الجانب الروسي يحتفظ بالحق في اتخاذ أكثر الإجراءات صرامة ردا على هجوم الطائرات دون طيار على موسكو.
https://sputnikarabic.ae/20230530/الخارجية-الروسية-تحتفظ-موسكو-بحقها-في-اتخاذ-أشد-الإجراءات-ردا-على-الهجمات-الإرهابية-لنظام-كييف-1077586939.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/03/1068571450_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_ff527c0f52450b3e5206b3566e4aae83.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار العاالم, العالم, أخبار أوكرانيا, الامم المتحدة
روسيا, أخبار العاالم, العالم, أخبار أوكرانيا, الامم المتحدة

الأمم المتحدة تدين هجوم الطائرات دون طيار على موسكو

20:13 GMT 30.05.2023
© AP Photo / Ted Shaffreyعلم الأمم المتحدة
علم الأمم المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2023
© AP Photo / Ted Shaffrey
تابعنا عبرTelegram
أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن الأمم المتحدة تدين هجوم الطائرات دون طيار على المدنيين والبنية التحتية.
وقال دوجاريك للصحفيين تعليقا على هجوم الطائرات دون طيار على موسكو: "بالطبع، ندين أي هجمات ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية أينما حدثت".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن نظام كييف شن هجوما إرهابيا بطائرات مسيرة على منشآت في مدينة موسكو.
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2023
الخارجية الروسية: تحتفظ موسكو بحقها في اتخاذ أشد الإجراءات ردا على الهجمات الإرهابية لنظام كييف
14:17 GMT
وأشارت وزارة الدفاع الروسية في بيانها إلى أن 8 طائرات مسيرة شاركت في الهجوم على موسكو وتم إسقاطها جميعا بواسطة نظام الدفاع الجوي "بانتسير -إس".

كما أكدت الدفاع الروسية أنه تم إسقاط ثلاث طائرات مسيرة في موسكو من خلال استخدام وسائل الحرب الإلكترونية، مما أفقد المسيرات السيطرة وانحرفت عن أهدافها.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أن الجانب الروسي يحتفظ بالحق في اتخاذ أكثر الإجراءات صرامة ردا على هجوم الطائرات دون طيار على موسكو.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع13:47 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала