https://sputnikarabic.ae/20230530/الأمم-المتحدة-تدين-هجوم-الطائرات-دون-طيار-على-موسكو-1077596346.html
الأمم المتحدة تدين هجوم الطائرات دون طيار على موسكو
الأمم المتحدة تدين هجوم الطائرات دون طيار على موسكو
أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن الأمم المتحدة تدين هجوم الطائرات دون طيار على المدنيين والبنية التحتية. 30.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-30T20:13+0000
2023-05-30T20:13+0000
2023-05-30T20:13+0000
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وقال دوجاريك للصحفيين تعليقا على هجوم الطائرات دون طيار على موسكو: "بالطبع، ندين أي هجمات ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية أينما حدثت".وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن نظام كييف شن هجوما إرهابيا بطائرات مسيرة على منشآت في مدينة موسكو.وأشارت وزارة الدفاع الروسية في بيانها إلى أن 8 طائرات مسيرة شاركت في الهجوم على موسكو وتم إسقاطها جميعا بواسطة نظام الدفاع الجوي "بانتسير -إس".وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أن الجانب الروسي يحتفظ بالحق في اتخاذ أكثر الإجراءات صرامة ردا على هجوم الطائرات دون طيار على موسكو.
https://sputnikarabic.ae/20230530/الخارجية-الروسية-تحتفظ-موسكو-بحقها-في-اتخاذ-أشد-الإجراءات-ردا-على-الهجمات-الإرهابية-لنظام-كييف-1077586939.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار العاالم, العالم, أخبار أوكرانيا, الامم المتحدة
روسيا, أخبار العاالم, العالم, أخبار أوكرانيا, الامم المتحدة
الأمم المتحدة تدين هجوم الطائرات دون طيار على موسكو
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أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن الأمم المتحدة تدين هجوم الطائرات دون طيار على المدنيين والبنية التحتية.
وقال دوجاريك للصحفيين تعليقا على هجوم الطائرات دون طيار على موسكو: "بالطبع، ندين أي هجمات ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية أينما حدثت".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن نظام كييف شن هجوما إرهابيا بطائرات مسيرة على منشآت في مدينة موسكو.
وأشارت وزارة الدفاع الروسية في بيانها إلى أن 8 طائرات مسيرة شاركت في الهجوم على موسكو وتم إسقاطها جميعا بواسطة نظام الدفاع الجوي "بانتسير -إس".
كما أكدت الدفاع الروسية أنه تم إسقاط ثلاث طائرات مسيرة في موسكو من خلال استخدام وسائل الحرب الإلكترونية، مما أفقد المسيرات السيطرة وانحرفت عن أهدافها.
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أن الجانب الروسي يحتفظ بالحق في اتخاذ أكثر الإجراءات صرامة ردا على هجوم الطائرات دون طيار على موسكو.