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https://sputnikarabic.ae/20230530/الخارجية-الروسية-تحتفظ-موسكو-بحقها-في-اتخاذ-أشد-الإجراءات-ردا-على-الهجمات-الإرهابية-لنظام-كييف-1077586939.html
الخارجية الروسية: تحتفظ موسكو بحقها في اتخاذ أشد الإجراءات ردا على الهجمات الإرهابية لنظام كييف
الخارجية الروسية: تحتفظ موسكو بحقها في اتخاذ أشد الإجراءات ردا على الهجمات الإرهابية لنظام كييف
أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن الجانب الروسي يحتفظ بالحق في اتخاذ أكثر الإجراءات صرامة ردا على هجوم الطائرات دون طيار على موسكو. 30.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-30T14:17+0000
2023-05-30T14:17+0000
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: "يحتفظ الجانب الروسي بحقه في اتخاذ أشد الإجراءات ردا على الهجمات الإرهابية لنظام كييف".وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن نظام كييف شن هجوما إرهابيا بطائرات مسيرة على منشآت في مدينة موسكو.وأشارت وزارة الدفاع الروسية في بيانها إلى أن 8 طائرات مسيرة شاركت في الهجوم على موسكو وتم إسقاطها جميعا بواسطة نظام الدفاع الجوي "بانتسير -إس".كما أكدت الدفاع الروسية أنه تم إسقاط ثلاث طائرات مسيرة في موسكو من خلال استخدام وسائل الحرب الإلكترونية، مما افقد المسيرات السيطرة وانحرفت عن أهدافها.
https://sputnikarabic.ae/20230530/بوتين-نظام-الدفاع-الجوي-في-موسكو-يعمل--بشكل-طبيعي-1077585229.html
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روسيا, العالم

الخارجية الروسية: تحتفظ موسكو بحقها في اتخاذ أشد الإجراءات ردا على الهجمات الإرهابية لنظام كييف

14:17 GMT 30.05.2023
© Sputnik . Alexei Maishev / الانتقال إلى بنك الصورمبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2023
© Sputnik . Alexei Maishev
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن الجانب الروسي يحتفظ بالحق في اتخاذ أكثر الإجراءات صرامة ردا على هجوم الطائرات دون طيار على موسكو.
وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: "يحتفظ الجانب الروسي بحقه في اتخاذ أشد الإجراءات ردا على الهجمات الإرهابية لنظام كييف".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن نظام كييف شن هجوما إرهابيا بطائرات مسيرة على منشآت في مدينة موسكو.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2023
بوتين يعلق على هجوم المسيرات الأوكرانية على موسكو
13:23 GMT
وأشارت وزارة الدفاع الروسية في بيانها إلى أن 8 طائرات مسيرة شاركت في الهجوم على موسكو وتم إسقاطها جميعا بواسطة نظام الدفاع الجوي "بانتسير -إس".
كما أكدت الدفاع الروسية أنه تم إسقاط ثلاث طائرات مسيرة في موسكو من خلال استخدام وسائل الحرب الإلكترونية، مما افقد المسيرات السيطرة وانحرفت عن أهدافها.
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