https://sputnikarabic.ae/20230530/الاتحاد-الأفريقي-يؤكد-أن-أزمة-السودان-لا-يمكن-حلها-عسكريا-1077596586.html
الاتحاد الأفريقي يؤكد أن أزمة السودان لا يمكن حلها عسكريا
الاتحاد الأفريقي يؤكد أن أزمة السودان لا يمكن حلها عسكريا
جدد الاتحاد الأفريقي تأكيده على أن أزمة الصراع في السودان لا يمكن حلها بالطرق العسكرية، التي أدت إلى تدمير البنية التحتية للبلاد. 30.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-30T20:31+0000
2023-05-30T20:31+0000
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جاء ذلك في بيان أصدره الاتحاد اليوم الثلاثاء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، التي أشارت إلى استبعاده التوصل إلى حل في حال استمرار ما وصفه بـ "الصراع الوحشي".وقال الاتحاد الإفريقي إنه لا يوجد ما يبرر الصراع الدائر حاليا في السودان بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع.ولفت إلى أن هذا الصراع نتج عنه عمليات قتل عشوائي وتدمير للبنية التحتية للبلاد، مشددا على ضرورة استكمال عملية الانتقال السياسي حتى يتم إجراء انتخابات تقود لوجود حكومة مدنية ديمقراطية.وأعرب الاتحاد الأفريقي عن رفضه التام لجميع أشكال التدخل الخارجي في السودان.يذكر أنه من المقرر أن يعقد موسى فقي، رئيس المفوضية الأفريقية، اجتماعا رفيعا يبحث من خلاله آليات تطبيق خارطة الطريق التي وضعها الاتحاد لإنهاء الأزمة.ومن المقرر أن يرسل الاتحاد مبعوثيه إلى الدول المجاورة للسودان ضمن جهوده الرامية للتوصل إلى حل مستدام في السودان، الذي اندلع فيه الصراع من الـ 15 من أبريل/ نيسان الماضي، بين قوات الجيش بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) بسبب الخلاف حول خطة دمج قوات الدعم ضمن قوات الجيش وتدرج المناصب القيادية.
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, الفترة الانتقالية في السودان
العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, الفترة الانتقالية في السودان
الاتحاد الأفريقي يؤكد أن أزمة السودان لا يمكن حلها عسكريا
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جدد الاتحاد الأفريقي تأكيده على أن أزمة الصراع في السودان لا يمكن حلها بالطرق العسكرية، التي أدت إلى تدمير البنية التحتية للبلاد.
جاء ذلك في بيان أصدره الاتحاد اليوم الثلاثاء، حسبما ذكرت
وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، التي أشارت إلى استبعاده التوصل إلى حل في حال استمرار ما وصفه بـ "الصراع الوحشي".
وقال الاتحاد الإفريقي إنه لا يوجد ما يبرر الصراع الدائر حاليا في السودان
بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع.
ولفت إلى أن هذا الصراع
نتج عنه عمليات قتل عشوائي وتدمير للبنية التحتية للبلاد، مشددا على ضرورة استكمال عملية الانتقال السياسي حتى يتم إجراء انتخابات تقود لوجود حكومة مدنية ديمقراطية.
وأعرب الاتحاد الأفريقي عن رفضه التام لجميع أشكال التدخل الخارجي في السودان.
يذكر أنه من المقرر أن يعقد موسى فقي، رئيس المفوضية الأفريقية، اجتماعا رفيعا يبحث من خلاله آليات تطبيق خارطة الطريق التي وضعها الاتحاد لإنهاء الأزمة.
ومن المقرر أن يرسل الاتحاد مبعوثيه إلى الدول المجاورة للسودان
ضمن جهوده الرامية للتوصل إلى حل مستدام في السودان، الذي اندلع فيه الصراع من الـ 15 من أبريل/ نيسان الماضي، بين قوات الجيش بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) بسبب الخلاف حول خطة دمج قوات الدعم ضمن قوات الجيش وتدرج المناصب القيادية.