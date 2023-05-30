https://sputnikarabic.ae/20230530/بيان-سعودي-أمريكي-يجدد-التأكيد-على-أهمية-اتفاقية-وقف-إطلاق-النار-والترتيبات-الإنسانية-في-السودان-1077567273.html

بيان سعودي أمريكي يجدد التأكيد على أهمية اتفاقية وقف إطلاق النار والترتيبات الإنسانية في السودان

بيان سعودي أمريكي يجدد التأكيد على أهمية اتفاقية وقف إطلاق النار والترتيبات الإنسانية في السودان

جددت المملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، "التأكيد على أهمية اتفاقية وقف إطلاق النار والترتيبات الإنسانية في السودان". 30.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-30T05:59+0000

2023-05-30T05:59+0000

2023-05-30T06:00+0000

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وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان لها، إن "الأطراف السودانية المتنازعة قد اتفقتا على تمديد اتفاقية 20 مايو وتمديد وقف إطلاق النار بينهما لمدة 5 أيام أخرى، وذلك لإتاحة الفرصة للمنظمات الإنسانية للقيام بأعمالها، واستلام المزيد من المساعدات الإنسانية للشعب السوداني".وأدانت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، "استمرار الهجمات الجوية"، مناشدين الطرفين بضرورة الالتزام بالهدنة لمدة خمسة أيام جديدة والإمتناع الكامل عن أي أعمال مسلحة.وختم البيان: "ونظرا لاستمرار معاناة الشعب السوداني كنتيجةٍ لهذا الصراع المدمر، فإن المملكة والولايات المتحدة تجددان التزامهما للشعب السوداني، وتطالبان بالتزام الطرفين بما وقعا عليه من التزامات لوقف إطلاق النار المؤقت لتقديم المساعدات الإنسانية الضرورية".واتفق الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، مساء أمس الاثنين، على تمديد وقف إطلاق النار لمدة 5 أيام.وقال المكتب الأمريكي للشؤون الأفريقية، في بيان له، إن "التمديد سيتيح الوقت لمزيد من المساعدات الإنسانية واستعادة الخدمات الأساسية ومناقشة احتمال التمديد لفترة أطول".وأشار البيان إلى أن "الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية رحبتا باتفاق الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على تمديد اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 20 مايو/ أيار 2023 لمدة خمسة أيام".وتتواصل منذ 15 أبريل/ نيسان الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق، بين قوات الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تركزت معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفة المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين، في حين لا يوجد إحصاء رسمي عن ضحايا العسكريين من طرفي النزاع العسكري.وأعلن المبعوث الأممي إلى السودان، فولكر بيرتس، مقتل 900 شخص بينهم أطفال، وإصابة 3500 آخرين في السودان جراء الاشتباكات المسلحة، متهمًا طرفي الصراع بانتهاك القانون الإنساني الدولي.

https://sputnikarabic.ae/20230529/الجيش-السوداني-وقوات-الدعم-السريع-يتفقان-على-تمديد-وقف-إطلاق-النار-لمدة-5-أيام-1077563206.html

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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, العالم العربي