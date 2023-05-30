https://sputnikarabic.ae/20230530/البرهان-الجيش-السوداني-سيضطر-لاستخدام-قوته-المميتة-إذا-لم-تنصاع-قوات-الدعم-السريع-1077586016.html

البرهان: الجيش السوداني سيضطر لاستخدام "قوته المميتة" إذا لم تنصع قوات الدعم السريع

البرهان: الجيش السوداني سيضطر لاستخدام "قوته المميتة" إذا لم تنصع قوات الدعم السريع

أكد القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن، عبد الفتاح البرهان، اليوم الثلاثاء، أن الجيش السوداني لم يستخدم بعد كامل قوته المميتة، لكنه سيضطر لاستخدامها... 30.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-30T13:41+0000

2023-05-30T13:41+0000

2023-05-30T13:43+0000

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وشدد على أن "القوات المسلحة ستظل مستعدة للقتال حتى تحقيق النصر، وأن المتمردين لن يستطيعوا أن ينالوا من هذه البلاد، مؤكداً أن النصر قريب لا محالة"، وفقا لبيان من القوات المسلحة السودانية.ودعا البرهان إلى "عدم الالتفاف إلى ما يبثه إعلام الميليشيا المتمردة"، ساخرًا من ادعاءاتهم بأن حربهم هذه ضد الكيزان، وتساءل: "أين الكيزان بين هؤلاء الجنود؟".جاءت تصريحات قائد القوات المسلحة، عبد الفتاح البرهان، خلال "تفقده القوات المرابطة ببعض المواقع، وأشاد خلال زيارته بوقفة الشعب السوداني بكامله خلف جيشه بالرغم من المعاناة التي يعيشها منذ ما يقارب الشهرين".ولفت البرهان إلى أن "كافة المناطق والفرق لا تزال محتفظة بكامل قواتها، بعد أن بسطت سيطرتها على جميع أنحاء البلاد".وعن تمديد هدنة وقف إطلاق النار، قال عبد الفتاح البرهان إنه "تمت الموافقة عليها بغرض تسهيل انسياب الخدمات للمواطنين الذين أنهكتهم تعديات المتمردين وقد نهبوا ممتلكاتهم وانتهكوا حرماتهم وعذبوهم وقتلوهم دون وازع أو ضمير".واتفق الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، مساء أمس الاثنين، على تمديد وقف إطلاق النار لمدة 5 أيام.وقال المكتب الأمريكي للشؤون الأفريقية، في بيان له، إن "التمديد سيتيح الوقت لمزيد من المساعدات الإنسانية واستعادة الخدمات الأساسية ومناقشة احتمال التمديد لفترة أطول".وأشار البيان إلى أن "الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية رحبتا باتفاق الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على تمديد اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 20 مايو/ أيار 2023 لمدة خمسة أيام".وتتواصل منذ 15 أبريل/ نيسان الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق، بين قوات الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تركزت معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفة المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين، في حين لا يوجد إحصاء رسمي عن ضحايا العسكريين من طرفي النزاع العسكري.

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https://sputnikarabic.ae/20230529/مبعوث-البرهان-يعلن-الموافقة-على-تمديد-الهدنة-ويؤكد-قدرة-الجيش-السوداني-على-حسم-المعركة-1077553457.html

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