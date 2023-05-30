https://sputnikarabic.ae/20230530/الحكومة-الإيرانية-رئيسي-أوعز-لوزارة-الخارجية-باتخاذ-الإجراءات-اللازمة-لتعزيز-العلاقات-مع-مصر-1077580166.html
الحكومة الإيرانية: رئيسي أوعز لوزارة الخارجية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز العلاقات مع مصر
الحكومة الإيرانية: رئيسي أوعز لوزارة الخارجية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز العلاقات مع مصر
أكدت الحكومة الإيرانية، اليوم الأربعاء، استعداد إيران لتعزيز العلاقات مع مصر. 30.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-30T10:56+0000
2023-05-30T10:56+0000
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وأشار المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي بهادري جهرمي، في مؤتمر صحفي، "إلى تصريحات المرشد الإيراني علي خامنئي، باستعداد إيران لتطوير العلاقات مع مصر"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.وأكد جهرمي، أن "الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أوعز لوزارة الخارجية باتخاذ الإجراءات اللازمة عقب تصريحات قائد الثورة علي خامنئي".وكان المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، أكد، أمس الاثنين، أن إيران ترحب باستعداد مصر لاستئناف العلاقات مع طهران.وقال خلال لقاء جمعه بسلطان عمان، هيثم بن طارق، إنه يرحب بالموقف المصري، "وليس لدى طهران مشكلة في هذا الصدد"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.وأضاف خامنئي في معرض تعليقه على استعادة العلاقات مع السعودية: "هذه القضايا هي نتيجة السياسة الحكيمة لحكومة السيد [إبراهيم] رئيسي حول توسيع وتعزيز العلاقات مع الجيران ودول المنطقة".وأجرى سلطان عمان زيارة إلى طهران، يوم الأحد الماضي، بعد زيارة الأسبوع الماضي إلى القاهرة، حيث التقى بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
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مصر, أخبار مصر الآن, أخبار إيران, إيران, إبراهيم رئيسي, العالم
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار إيران, إيران, إبراهيم رئيسي, العالم
الحكومة الإيرانية: رئيسي أوعز لوزارة الخارجية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز العلاقات مع مصر
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أكدت الحكومة الإيرانية، اليوم الأربعاء، استعداد إيران لتعزيز العلاقات مع مصر.
وأشار المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي بهادري جهرمي، في مؤتمر صحفي، "إلى تصريحات المرشد الإيراني علي خامنئي، باستعداد إيران لتطوير العلاقات مع مصر"، حسب وكالة
"تسنيم" الإيرانية.
وأكد جهرمي، أن "الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أوعز لوزارة الخارجية باتخاذ الإجراءات اللازمة عقب تصريحات قائد الثورة علي خامنئي".
وكان المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، أكد، أمس الاثنين، أن إيران ترحب باستعداد مصر لاستئناف العلاقات مع طهران
.
وقال خلال لقاء جمعه بسلطان عمان، هيثم بن طارق، إنه يرحب بالموقف المصري، "وليس لدى طهران مشكلة في هذا الصدد"، وفقا لوكالة
أنباء "تسنيم" الإيرانية.
وأضاف خامنئي في معرض تعليقه على استعادة العلاقات مع السعودية: "هذه القضايا هي نتيجة السياسة الحكيمة لحكومة السيد [إبراهيم] رئيسي حول توسيع وتعزيز العلاقات مع الجيران ودول المنطقة".
وأجرى سلطان عمان زيارة إلى طهران، يوم الأحد الماضي، بعد زيارة الأسبوع الماضي إلى القاهرة، حيث التقى بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.