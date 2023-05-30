https://sputnikarabic.ae/20230530/الخارجية-الصينية-تعلق-على-زيارة-إيلون-ماسك-إلى-بكين-لأول-مرة-منذ-3-سنوات-1077576877.html
الخارجية الصينية تعلق على زيارة إيلون ماسك إلى بكين لأول مرة منذ 3 سنوات
الخارجية الصينية تعلق على زيارة إيلون ماسك إلى بكين لأول مرة منذ 3 سنوات
علقت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء، على الزيارة التي يجريها رجل الأعمال والملياردير، إيلون ماسك، إلى بكين. 30.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-30T09:00+0000
2023-05-30T09:00+0000
2023-05-30T09:00+0000
الصين
إيلون ماسك
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
شركة تسلا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/14/1067997676_0:0:1089:614_1920x0_80_0_0_6ad5e342610af692cb0d884e308446c0.jpg
وقالت المتحدثة باسم الوزارة، ماو نينغ، في مؤتمر صحفي، إنه "لطالما رحبت الصين برجال الأعمال من مختلف البلدان، بما في ذلك إيلون ماسك، لزيارة البلاد لفهمها بشكل أفضل، وتعزيز التعاون المتبادل المنفعة"، وفقا لصحيفة "غلوبال تايمز" الصينية.وأفادت تقارير عن وصول الطائرة الخاصة لرئيس شركة "تسلا" للسيارات الكهربائية، إيلون ماسك، إلى العاصمة الصينية بكين، اليوم الثلاثاء.وقالت مصادر إن من المتوقع أن يلتقي ماسك مع كبار المسؤولين الصينيين، ويزور مصنع "تسلا" في شنغهاي، في أول زيارة له للصين منذ ثلاث سنوات.ولم يتضح مع من سيجتمع إيلون ماسك في الحكومة الصينية، وما هي القضايا التي سيناقشونها.
https://sputnikarabic.ae/20230415/إيلون-ماسك-ينافس-روبوت-الدردشة-شات-جي-بي-تي-1075953929.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/14/1067997676_104:0:1072:726_1920x0_80_0_0_6aee504823ba323d9538aa8bc416b515.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الصين, إيلون ماسك, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, شركة تسلا
الصين, إيلون ماسك, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, شركة تسلا
الخارجية الصينية تعلق على زيارة إيلون ماسك إلى بكين لأول مرة منذ 3 سنوات
تابعنا عبر
علقت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء، على الزيارة التي يجريها رجل الأعمال والملياردير، إيلون ماسك، إلى بكين.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة، ماو نينغ، في مؤتمر صحفي، إنه "لطالما رحبت الصين برجال الأعمال من مختلف البلدان، بما في ذلك إيلون ماسك، لزيارة البلاد لفهمها بشكل أفضل، وتعزيز التعاون المتبادل المنفعة"، وفقا لصحيفة "غلوبال تايمز" الصينية.
وأفادت تقارير عن وصول الطائرة الخاصة لرئيس شركة "تسلا
" للسيارات الكهربائية، إيلون ماسك، إلى العاصمة الصينية بكين، اليوم الثلاثاء.
وقالت مصادر إن من المتوقع أن يلتقي ماسك مع كبار المسؤولين الصينيين، ويزور مصنع "تسلا" في شنغهاي، في أول زيارة له للصين منذ ثلاث سنوات.
ولم يتضح مع من سيجتمع إيلون ماسك
في الحكومة الصينية، وما هي القضايا التي سيناقشونها.