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https://sputnikarabic.ae/20230530/الخارجية-الصينية-تعلق-على-زيارة-إيلون-ماسك-إلى-بكين-لأول-مرة-منذ-3-سنوات-1077576877.html
الخارجية الصينية تعلق على زيارة إيلون ماسك إلى بكين لأول مرة منذ 3 سنوات
الخارجية الصينية تعلق على زيارة إيلون ماسك إلى بكين لأول مرة منذ 3 سنوات
علقت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء، على الزيارة التي يجريها رجل الأعمال والملياردير، إيلون ماسك، إلى بكين. 30.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-30T09:00+0000
2023-05-30T09:00+0000
الصين
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شركة تسلا
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وقالت المتحدثة باسم الوزارة، ماو نينغ، في مؤتمر صحفي، إنه "لطالما رحبت الصين برجال الأعمال من مختلف البلدان، بما في ذلك إيلون ماسك، لزيارة البلاد لفهمها بشكل أفضل، وتعزيز التعاون المتبادل المنفعة"، وفقا لصحيفة "غلوبال تايمز" الصينية.وأفادت تقارير عن وصول الطائرة الخاصة لرئيس شركة "تسلا" للسيارات الكهربائية، إيلون ماسك، إلى العاصمة الصينية بكين، اليوم الثلاثاء.وقالت مصادر إن من المتوقع أن يلتقي ماسك مع كبار المسؤولين الصينيين، ويزور مصنع "تسلا" في شنغهاي، في أول زيارة له للصين منذ ثلاث سنوات.ولم يتضح مع من سيجتمع إيلون ماسك في الحكومة الصينية، وما هي القضايا التي سيناقشونها.
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الصين, إيلون ماسك, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, شركة تسلا
الصين, إيلون ماسك, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, شركة تسلا

الخارجية الصينية تعلق على زيارة إيلون ماسك إلى بكين لأول مرة منذ 3 سنوات

09:00 GMT 30.05.2023
© AFP 2023 / MICHAEL GONZALEZرجل الأعمال والملياردير، إيلون ماسك
رجل الأعمال والملياردير، إيلون ماسك - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2023
رجل الأعمال والملياردير، إيلون ماسك
© AFP 2023 / MICHAEL GONZALEZ
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علقت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء، على الزيارة التي يجريها رجل الأعمال والملياردير، إيلون ماسك، إلى بكين.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة، ماو نينغ، في مؤتمر صحفي، إنه "لطالما رحبت الصين برجال الأعمال من مختلف البلدان، بما في ذلك إيلون ماسك، لزيارة البلاد لفهمها بشكل أفضل، وتعزيز التعاون المتبادل المنفعة"، وفقا لصحيفة "غلوبال تايمز" الصينية.
وأفادت تقارير عن وصول الطائرة الخاصة لرئيس شركة "تسلا" للسيارات الكهربائية، إيلون ماسك، إلى العاصمة الصينية بكين، اليوم الثلاثاء.
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وقالت مصادر إن من المتوقع أن يلتقي ماسك مع كبار المسؤولين الصينيين، ويزور مصنع "تسلا" في شنغهاي، في أول زيارة له للصين منذ ثلاث سنوات.
ولم يتضح مع من سيجتمع إيلون ماسك في الحكومة الصينية، وما هي القضايا التي سيناقشونها.
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