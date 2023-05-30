https://sputnikarabic.ae/20230530/الدفاع-الروسية-نظام-كييف-شن-هجوما-إرهابيا-بطائرات-مسيرة-على-منشآت-في-مدينة-موسكو--عاجل-1077567951.html
الدفاع الروسية: نظام كييف شن هجوما إرهابيا بطائرات مسيرة على منشآت في مدينة موسكو
الدفاع الروسية: نظام كييف شن هجوما إرهابيا بطائرات مسيرة على منشآت في مدينة موسكو
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الثلاثاء، أن نظام كييف شن هجوما إرهابيا بطائرات مسيرة على منشآت في مدينة موسكو. 30.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-30T06:37+0000
2023-05-30T06:37+0000
2023-05-30T07:11+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103409/40/1034094057_0:124:3201:1924_1920x0_80_0_0_6e026262c07dc7f3aec1db6909a2c8ce.jpg
وأشارت وزارة الدفاع الروسية في بيانها إلى أن 8 طائرات مسيرة شاركت في الهجوم على موسكو وتم إسقاطها جميعا، مضيفة أن 5 طائرات مسيرة أخرى تم إسقاطها في مقاطعة موسكو بواسطة نظام الدفاع الجوي "بانتسير -إس".كما أكدت الدفاع أنه تم إسقاط ثلاث طائرات مسيرة في موسكو من خلال استخدام وسائل الحرب الإلكترونية، مما افقد المسيرات السيطرة وانحرفت عن أهدافها.وأفادت سلطات الطوارئ في موسكو، صباح اليوم الثلاثاء، بقيام عدد من الطائرات المسيرة باستهدف مبنينين سكنيين في جنوب وغرب موسكو.وأشارت سلطات الطوارئ في بيانها إلى أن إحدى الطائرات المسيرة استهدفت مبنى سكنيا في شارع برافسويوزنايا جنوبي موسكو وأخرى شارع أتلاسوفا غربي موسكو، ما أدى إلى حطام في واجهة المبنيين.بدوره، أعلن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين أن طائرات مسيرة هاجمت بعض مناطق العاصمة واصطدمت بمبان سكنية وأسفرت عن أضرار طفيفة دون وقوع خسائر في الأرواح، مؤكداً أن جميع خدمات الطوارئ في المدينة موجودة في مكان الحادث.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103409/40/1034094057_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_53af30b08e1ec98edf18a34a1ef225c9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
الدفاع الروسية: نظام كييف شن هجوما إرهابيا بطائرات مسيرة على منشآت في مدينة موسكو
06:37 GMT 30.05.2023 (تم التحديث: 07:11 GMT 30.05.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الثلاثاء، أن نظام كييف شن هجوما إرهابيا بطائرات مسيرة على منشآت في مدينة موسكو.
وأشارت وزارة الدفاع الروسية في بيانها إلى أن 8 طائرات مسيرة شاركت في الهجوم على موسكو وتم إسقاطها جميعا، مضيفة أن 5 طائرات مسيرة أخرى تم إسقاطها في مقاطعة موسكو بواسطة نظام الدفاع الجوي "بانتسير -إس".
كما أكدت الدفاع أنه تم إسقاط ثلاث طائرات مسيرة في موسكو من خلال استخدام وسائل الحرب الإلكترونية، مما افقد المسيرات السيطرة وانحرفت عن أهدافها.
وأفادت سلطات الطوارئ في موسكو، صباح اليوم الثلاثاء، بقيام عدد من الطائرات المسيرة باستهدف مبنينين سكنيين في جنوب وغرب موسكو.
وأشارت سلطات الطوارئ في بيانها إلى أن إحدى الطائرات المسيرة استهدفت مبنى سكنيا في شارع برافسويوزنايا جنوبي موسكو وأخرى شارع أتلاسوفا غربي موسكو، ما أدى إلى حطام في واجهة المبنيين.
بدوره، أعلن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين أن طائرات مسيرة هاجمت بعض مناطق العاصمة واصطدمت بمبان سكنية وأسفرت عن أضرار طفيفة دون وقوع خسائر في الأرواح، مؤكداً أن جميع خدمات الطوارئ في المدينة موجودة في مكان الحادث.