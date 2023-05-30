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الدفاع الليبية تؤكد نجاح عمليتها العسكرية ضد أوكار عصابات تجار المخدرات والاتجار بالبشر
الدفاع الليبية تؤكد نجاح عمليتها العسكرية ضد أوكار عصابات تجار المخدرات والاتجار بالبشر
أعلنت وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، يوم الاثنين، نجاح المرحلة الأولى من عمليتها العسكرية والأمنية ضد أوكار عصابات تهريب الوقود، وتجارة المخدرات،... 30.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-30T01:55+0000
2023-05-30T01:55+0000
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العالم العربي
وزارة الدفاع الليبية
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بنغازي – سبوتنيك. وقال مكتب الإعلام الحربي التابع لوزارة الدفاع الليبية في بيان صحفي حصلت وكالة سبوتنيك على نسخة منه، إن "وزارة الدفاع تشيد بنجاح العمليات الأمنية، التي انطلقت مراحلها الأولى باستهداف عدد من الأهداف المحددة بكل دقة عالية، وأثبت فيها أبناؤنا من القوات المسلحة الجوية والأجهزة الاستخباراتية جدارتهم العالية وكفاءتهم المقدرة".وأكدت وزارة الدفاع على "دقة عملياتها واتباعها لكل الإجراءات الاحترازية لحماية المدنيين، فإنها وهي تطلق مرحلة أخرى من العملية تجدد دعوتها لكل المواطنين بالتعاون التام مع القوات المسلحة والابتعاد عن أي مواقع مشبوهة للعصابات الإجرامية فسلامة المواطنين وممتلكاتهم هي غايتنا".وأضاف البيان "تفيد الوزارة بأنها سوف تنشر للرأي العام في الوقت المناسب بيانا موثقا بالفيديو للضربات الجوية في مرحلتها الأولى"، مضيفةً أن "العملية الأمنية مستمرة حتي تحقيق أهدفاها المرجوة".وصباح الخميس الماضي، 25 مايو/ أيار، أعلنت وزارة الدفاع ورئاسة الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الليبية، عن تنفيذها عملية عسكرية وشن ضربات جوية على أوكار عصابات تهريب الوقود وتجارة المخدرات، والاتجار بالبشر في مدينة الزاوية.
https://sputnikarabic.ae/20230530/الولايات-المتحدة-تعبر-عن-قلق-عميق-إزاء-اشتباكات-ليبيا-1077565820.html
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أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, وزارة الدفاع الليبية
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, وزارة الدفاع الليبية

الدفاع الليبية تؤكد نجاح عمليتها العسكرية ضد أوكار عصابات تجار المخدرات والاتجار بالبشر

01:55 GMT 30.05.2023
© Photo / إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الليبيمعدات وإمدادات تابعة للجيش الليبي
معدات وإمدادات تابعة للجيش الليبي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2023
© Photo / إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الليبي
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أعلنت وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، يوم الاثنين، نجاح المرحلة الأولى من عمليتها العسكرية والأمنية ضد أوكار عصابات تهريب الوقود، وتجارة المخدرات، والإتجار بالبشر في مدينة الزاوية مؤكدة أن العملية لن تتوقف إلا بتحقيق جميع أهدافها.
بنغازي – سبوتنيك. وقال مكتب الإعلام الحربي التابع لوزارة الدفاع الليبية في بيان صحفي حصلت وكالة سبوتنيك على نسخة منه، إن "وزارة الدفاع تشيد بنجاح العمليات الأمنية، التي انطلقت مراحلها الأولى باستهداف عدد من الأهداف المحددة بكل دقة عالية، وأثبت فيها أبناؤنا من القوات المسلحة الجوية والأجهزة الاستخباراتية جدارتهم العالية وكفاءتهم المقدرة".
وأكدت وزارة الدفاع على "دقة عملياتها واتباعها لكل الإجراءات الاحترازية لحماية المدنيين، فإنها وهي تطلق مرحلة أخرى من العملية تجدد دعوتها لكل المواطنين بالتعاون التام مع القوات المسلحة والابتعاد عن أي مواقع مشبوهة للعصابات الإجرامية فسلامة المواطنين وممتلكاتهم هي غايتنا".
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وأضاف البيان "تفيد الوزارة بأنها سوف تنشر للرأي العام في الوقت المناسب بيانا موثقا بالفيديو للضربات الجوية في مرحلتها الأولى"، مضيفةً أن "العملية الأمنية مستمرة حتي تحقيق أهدفاها المرجوة".
وصباح الخميس الماضي، 25 مايو/ أيار، أعلنت وزارة الدفاع ورئاسة الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الليبية، عن تنفيذها عملية عسكرية وشن ضربات جوية على أوكار عصابات تهريب الوقود وتجارة المخدرات، والاتجار بالبشر في مدينة الزاوية.
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