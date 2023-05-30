https://sputnikarabic.ae/20230530/السفير-الروسي-في-صربيا-قوات-الناتو-تنحاز-إلى-بريشتينا-خلال-التصعيد-في-كوسوفو-1077587699.html

السفير الروسي في صربيا: قوات الناتو تنحاز إلى بريشتينا خلال التصعيد في كوسوفو

السفير الروسي في صربيا: قوات الناتو تنحاز إلى بريشتينا خلال التصعيد في كوسوفو

قال السفير الروسي لدى صربيا، ألكسندر بوتسان خارتشينكو، إن قوات "الناتو" في كوسوفو وميتوهيا، تنحاز بشكل علني في التصعيد الحالي. 30.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-30T14:39+0000

2023-05-30T14:39+0000

2023-05-30T14:40+0000

كوسوفو

الشرطة الصربية

العالم

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وأضاف: "شدة المواجهة والانفجار يزدادان أكثر فأكثر في كل مرة. كل شيء يسير إلى نقطة حرجة، لأنه كانت هناك اشتباكات واسعة النطاق بين الصرب وشرطة ألبان كوسوفو وقوات كوسوفو".وتابع: "تم ذلك بشكل مشروط منذ بداية بقاء قوة كوسوفو(قوات دولية بقيادة الناتو) وانتشارها في المقاطعة. الآن تم تجاهل هذه المهمة تمامًا، وهذه هي خصوصية هذا التصعيد، لقد انحازوا علانية إلى شرطة كوسوفو أو القوات الخاصة لكوسوفو، ووقفوا معا".وكما جاء في بيان الخارجية الروسية أصبح ذلك عامل تصعيد.وتجمع آلاف من صرب كوسوفو، صباح اليوم الإثنين، أمام مباني الحكومة المحلية في شمال الإقليم وبدأوا يطالبون بسحب شرطة كوسوفو واستدعاء رؤساء البلديات من ألبان كوسوفو.وبدأت الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن. واستخدم الغاز المسيل للدموع وألقيت عشرات القنابل الصوتية وأطلقت أعيرة نارية. وأبلغت السلطات الصربية عن إصابة 41 من مقاتلي قوة كوسوفو، معظمهم من الهنغاريين والإيطاليين.

https://sputnikarabic.ae/20230529/بوريل-يدين-أعمال-العنف-في-كوسوفو-ويدعو-أطراف-الصراع-إلى-وقف-التصعيد-والحوار-1077565557.html

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