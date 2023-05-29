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https://sputnikarabic.ae/20230529/بوريل-يدين-أعمال-العنف-في-كوسوفو-ويدعو-أطراف-الصراع-إلى-وقف-التصعيد-والحوار-1077565557.html
بوريل يدين أعمال العنف في كوسوفو ويدعو أطراف الصراع إلى وقف التصعيد والحوار
بوريل يدين أعمال العنف في كوسوفو ويدعو أطراف الصراع إلى وقف التصعيد والحوار
أدان رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل، الاشتباكات التي وقعت بين المحتجين الصرب وشرطة الإقليم في كوسوفو، والتي وصفها بأنها "صادمة"، ودعا أيضًا أطراف... 29.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-29T23:41+0000
2023-05-29T23:41+0000
كوسوفو
صربيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
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بروكسل - سبوتنيك. وكتب بوريل على تويتر "يدين الاتحاد الأوروبي بشدة أعمال العنف المروعة اليوم في زفيكان".واصفا" الأعمال العدائية ضد بعثة حفظ السلام لحلف الناتو في كوسوفو ووسائل الإعلام والمدنيين والشرطة بأنها "غير مقبولة على الإطلاق".ويأتي ذلك، على خلفية اندلاع اشتباكات بين شرطة كوسوفو وسكان محليين من الصرب في بلدية زفيكان، ذات الغالبية الصربية، على خلفية تنظيم الصرب المحليين تجمعا أمام مبنى البلدية لمنع رئيسها ذي الأصول الألبانية من دخول مكتبه.ووقّع الرئيس الصربي والقائد الأعلى للقوات المسلحة، ألكسندر فوتشيتش، على أمر برفع الاستعداد القتالي لوحدات الجيش الصربي إلى أعلى مستوى وأمر بتحرك عاجل نحو الخط الإداري مع كوسوفو وميتوهيا.وأكد وزير الدفاع الصربي ميلوس فوسيفيتش أن الجيش وصل إلى أقصى درجات الاستعداد القتالي وتوجه نحو إقليم كوسوفو (المعلن كجمهورية من طرف واحد).
https://sputnikarabic.ae/20230529/الرئيس-الصربي-يعلن-إصابة-52-شخصا-خلال-الاشتباكات-في-كوسوفو-1077560990.html
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كوسوفو, صربيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
كوسوفو, صربيا, أخبار الاتحاد الأوروبي

بوريل يدين أعمال العنف في كوسوفو ويدعو أطراف الصراع إلى وقف التصعيد والحوار

23:41 GMT 29.05.2023
© Sputnikقادة "القائمة الصربية" يحاولون التفاوض مع أعضاء قوة كوسوفو
قادة القائمة الصربية يحاولون التفاوض مع أعضاء قوة كوسوفو - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2023
© Sputnik
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أدان رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل، الاشتباكات التي وقعت بين المحتجين الصرب وشرطة الإقليم في كوسوفو، والتي وصفها بأنها "صادمة"، ودعا أيضًا أطراف الصراع إلى وقف التصعيد على الفور.
بروكسل - سبوتنيك. وكتب بوريل على تويتر "يدين الاتحاد الأوروبي بشدة أعمال العنف المروعة اليوم في زفيكان".
واصفا" الأعمال العدائية ضد بعثة حفظ السلام لحلف الناتو في كوسوفو ووسائل الإعلام والمدنيين والشرطة بأنها "غير مقبولة على الإطلاق".
ويأتي ذلك، على خلفية اندلاع اشتباكات بين شرطة كوسوفو وسكان محليين من الصرب في بلدية زفيكان، ذات الغالبية الصربية، على خلفية تنظيم الصرب المحليين تجمعا أمام مبنى البلدية لمنع رئيسها ذي الأصول الألبانية من دخول مكتبه.
الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2023
الرئيس الصربي يدعو لعقد اجتماع مع ممثلي خمس دول غربية بسبب التصعيد في كوسوفو
18:27 GMT
ووقّع الرئيس الصربي والقائد الأعلى للقوات المسلحة، ألكسندر فوتشيتش، على أمر برفع الاستعداد القتالي لوحدات الجيش الصربي إلى أعلى مستوى وأمر بتحرك عاجل نحو الخط الإداري مع كوسوفو وميتوهيا.
وأكد وزير الدفاع الصربي ميلوس فوسيفيتش أن الجيش وصل إلى أقصى درجات الاستعداد القتالي وتوجه نحو إقليم كوسوفو (المعلن كجمهورية من طرف واحد).
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الجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع27 مايو, 07:51 GMT
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