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Номер расчета 240-мм миномета артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 Тюльпан на Херсонском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230530/الصين-تحث-أطراف-النزاع-في-أوكرانيا-على-تجنب-الأعمال-التي-تهدد-المنشآت-النووية-1077597383.html
الصين تحث أطراف النزاع في أوكرانيا على تجنب الأعمال التي تهدد المنشآت النووية
الصين تحث أطراف النزاع في أوكرانيا على تجنب الأعمال التي تهدد المنشآت النووية
قال نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة قنغ شوانغ، أن بلاده تحث أطراف النزاع في أوكرانيا على تجنب أي أعمال قد تهدد المنشآت النووية. 30.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-30T21:26+0000
2023-05-30T21:26+0000
أخبار أوكرانيا
الصين
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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سلاح روسيا
العالم
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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وأضاف قنغ شوانغ في اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "ندعو الأطراف المعنية إلى الالتزام بروح الإنسانية والمعرفة والحس السليم والتعاون، والتقيد الصارم باتفاقية الأمان النووي وغيرها من الصكوك الدولية ذات الصلة، وتجنب أي إجراءات تعرض المرافق النووية للخطر، وبذل كل جهد لتجنب أي الحوادث".والجمعة الماضية، قال ممثل الصين الخاص للشؤون الأوراسية، لي هوي إن الصين تتخذ موقفًا موضوعيًا بشأن الأزمة الأوكرانية، وتعمل بنشاط على تعزيز محادثات السلام.وبحسب وزارة الخارجية الصينية، قال لي هوي، خلال اجتماع مع ممثلي قيادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، إن الصين تتخذ دائمًا موقفًا موضوعيًا بشأن القضية الأوكرانية، وتعمل بنشاط على تعزيز مفاوضات السلام، واتفقت الصين والاتحاد الأوروبي على هذه القضية.ونشرت وزارة الخارجية الصينية، في فبراير/شباط، خطة لتسوية النزاع من 12 نقطة، بما في ذلك وقف الأعمال العدائية واستئناف المفاوضات بين موسكو وكييف.ووصل لي هوي، اليوم الجمعة، إلى موسكو، واجتمع في وزارة الخارجية الروسية لإجراء محادثات حول الوضع مع المسؤولين الروس بشأن التسوية في أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20230530/الصين-تدعو-إلى-استئناف-المحادثات-بين-روسيا-وأوكرانيا-1077597260.html
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أخبار أوكرانيا, الصين, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم
أخبار أوكرانيا, الصين, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم

الصين تحث أطراف النزاع في أوكرانيا على تجنب الأعمال التي تهدد المنشآت النووية

21:26 GMT 30.05.2023
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورعمل خبراء المتفجرات بالشرطة العسكرية على تدمير العبوات الناسفة التي عثر عليها في منطقة زابوروجيه
عمل خبراء المتفجرات بالشرطة العسكرية على تدمير العبوات الناسفة التي عثر عليها في منطقة زابوروجيه - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2023
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قال نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة قنغ شوانغ، أن بلاده تحث أطراف النزاع في أوكرانيا على تجنب أي أعمال قد تهدد المنشآت النووية.
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وأضاف قنغ شوانغ في اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "ندعو الأطراف المعنية إلى الالتزام بروح الإنسانية والمعرفة والحس السليم والتعاون، والتقيد الصارم باتفاقية الأمان النووي وغيرها من الصكوك الدولية ذات الصلة، وتجنب أي إجراءات تعرض المرافق النووية للخطر، وبذل كل جهد لتجنب أي الحوادث".
علم روسيا و الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الصين تدعو إلى استئناف المحادثات بين روسيا وأوكرانيا
21:11 GMT
والجمعة الماضية، قال ممثل الصين الخاص للشؤون الأوراسية، لي هوي إن الصين تتخذ موقفًا موضوعيًا بشأن الأزمة الأوكرانية، وتعمل بنشاط على تعزيز محادثات السلام.
وبحسب وزارة الخارجية الصينية، قال لي هوي، خلال اجتماع مع ممثلي قيادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، إن الصين تتخذ دائمًا موقفًا موضوعيًا بشأن القضية الأوكرانية، وتعمل بنشاط على تعزيز مفاوضات السلام، واتفقت الصين والاتحاد الأوروبي على هذه القضية.
ونشرت وزارة الخارجية الصينية، في فبراير/شباط، خطة لتسوية النزاع من 12 نقطة، بما في ذلك وقف الأعمال العدائية واستئناف المفاوضات بين موسكو وكييف.
ووصل لي هوي، اليوم الجمعة، إلى موسكو، واجتمع في وزارة الخارجية الروسية لإجراء محادثات حول الوضع مع المسؤولين الروس بشأن التسوية في أوكرانيا.
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