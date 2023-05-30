https://sputnikarabic.ae/20230530/الصين-تحث-أطراف-النزاع-في-أوكرانيا-على-تجنب-الأعمال-التي-تهدد-المنشآت-النووية-1077597383.html
الصين تحث أطراف النزاع في أوكرانيا على تجنب الأعمال التي تهدد المنشآت النووية
الصين تحث أطراف النزاع في أوكرانيا على تجنب الأعمال التي تهدد المنشآت النووية
قال نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة قنغ شوانغ، أن بلاده تحث أطراف النزاع في أوكرانيا على تجنب أي أعمال قد تهدد المنشآت النووية. 30.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-30T21:26+0000
2023-05-30T21:26+0000
2023-05-30T21:26+0000
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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وأضاف قنغ شوانغ في اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "ندعو الأطراف المعنية إلى الالتزام بروح الإنسانية والمعرفة والحس السليم والتعاون، والتقيد الصارم باتفاقية الأمان النووي وغيرها من الصكوك الدولية ذات الصلة، وتجنب أي إجراءات تعرض المرافق النووية للخطر، وبذل كل جهد لتجنب أي الحوادث".والجمعة الماضية، قال ممثل الصين الخاص للشؤون الأوراسية، لي هوي إن الصين تتخذ موقفًا موضوعيًا بشأن الأزمة الأوكرانية، وتعمل بنشاط على تعزيز محادثات السلام.وبحسب وزارة الخارجية الصينية، قال لي هوي، خلال اجتماع مع ممثلي قيادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، إن الصين تتخذ دائمًا موقفًا موضوعيًا بشأن القضية الأوكرانية، وتعمل بنشاط على تعزيز مفاوضات السلام، واتفقت الصين والاتحاد الأوروبي على هذه القضية.ونشرت وزارة الخارجية الصينية، في فبراير/شباط، خطة لتسوية النزاع من 12 نقطة، بما في ذلك وقف الأعمال العدائية واستئناف المفاوضات بين موسكو وكييف.ووصل لي هوي، اليوم الجمعة، إلى موسكو، واجتمع في وزارة الخارجية الروسية لإجراء محادثات حول الوضع مع المسؤولين الروس بشأن التسوية في أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20230530/الصين-تدعو-إلى-استئناف-المحادثات-بين-روسيا-وأوكرانيا-1077597260.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, الصين, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم
أخبار أوكرانيا, الصين, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم
الصين تحث أطراف النزاع في أوكرانيا على تجنب الأعمال التي تهدد المنشآت النووية
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قال نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة قنغ شوانغ، أن بلاده تحث أطراف النزاع في أوكرانيا على تجنب أي أعمال قد تهدد المنشآت النووية.
الأمم المتحدة - سبوتنيك
. وأضاف قنغ شوانغ في اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "ندعو الأطراف المعنية إلى الالتزام بروح الإنسانية والمعرفة والحس السليم والتعاون، والتقيد الصارم باتفاقية الأمان النووي وغيرها من الصكوك الدولية ذات الصلة، وتجنب أي إجراءات تعرض المرافق النووية للخطر، وبذل كل جهد لتجنب أي الحوادث".
والجمعة الماضية، قال ممثل الصين الخاص للشؤون الأوراسية، لي هوي إن الصين تتخذ موقفًا موضوعيًا بشأن الأزمة الأوكرانية
، وتعمل بنشاط على تعزيز محادثات السلام.
وبحسب وزارة الخارجية الصينية، قال لي هوي، خلال اجتماع مع ممثلي قيادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، إن الصين تتخذ دائمًا موقفًا موضوعيًا بشأن القضية الأوكرانية، وتعمل بنشاط على تعزيز مفاوضات السلام، واتفقت الصين والاتحاد الأوروبي على هذه القضية.
ونشرت وزارة الخارجية الصينية، في فبراير/شباط، خطة لتسوية النزاع من 12 نقطة
، بما في ذلك وقف الأعمال العدائية واستئناف المفاوضات بين موسكو وكييف.
ووصل لي هوي، اليوم الجمعة، إلى موسكو، واجتمع في وزارة الخارجية الروسية لإجراء محادثات حول الوضع مع المسؤولين الروس بشأن التسوية في أوكرانيا.