https://sputnikarabic.ae/20230530/الصين-تدعو-إلى-استئناف-المحادثات-بين-روسيا-وأوكرانيا-1077597260.html
الصين تدعو إلى استئناف المحادثات بين روسيا وأوكرانيا
الصين تدعو إلى استئناف المحادثات بين روسيا وأوكرانيا
قال نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة قنغ شوانغ، إن بلاده تتطلع لاستئناف محادثات السلام بين روسيا و أوكرانيا. 30.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-30T21:11+0000
2023-05-30T21:11+0000
2023-05-30T21:11+0000
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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وأضاف قنغ شوانغ في اجتماع لمجلس الأمن الدول: "إننا نتطلع وندعم استئناف محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا في أقرب وقت ممكن. وهذا يتطلب جهودا مشتركة من المجتمع الدولي، فضلا عن تهيئة الظروف من قبل الأطراف لهذا (استئناف المفاوضات)".والجمعة الماضية، قال ممثل الصين الخاص للشؤون الأوراسية، لي هوي إن الصين تتخذ موقفًا موضوعيًا بشأن الأزمة الأوكرانية، وتعمل بنشاط على تعزيز محادثات السلام.وبحسب وزارة الخارجية الصينية، قال لي هوي، خلال اجتماع مع ممثلي قيادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، إن الصين تتخذ دائمًا موقفًا موضوعيًا بشأن القضية الأوكرانية، وتعمل بنشاط على تعزيز مفاوضات السلام، واتفقت الصين والاتحاد الأوروبي على هذه القضية.ونشرت وزارة الخارجية الصينية، في فبراير/شباط، خطة لتسوية النزاع من 12 نقطة، بما في ذلك وقف الأعمال العدائية واستئناف المفاوضات بين موسكو وكييف.ووصل لي هوي، اليوم الجمعة، إلى موسكو، واجتمع في وزارة الخارجية الروسية لإجراء محادثات حول الوضع مع المسؤولين الروس بشأن التسوية في أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20230526/الخارجية-الصينية-بكين-تتخذ-دائما-موقفا-موضوعيا-بشأن-القضية-الأوكرانية-1077456398.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
الصين, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
الصين, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
الصين تدعو إلى استئناف المحادثات بين روسيا وأوكرانيا
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قال نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة قنغ شوانغ، إن بلاده تتطلع لاستئناف محادثات السلام بين روسيا و أوكرانيا.
الأمم المتحدة - سبوتنيك
. وأضاف قنغ شوانغ في اجتماع لمجلس الأمن الدول: "إننا نتطلع وندعم استئناف محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا في أقرب وقت ممكن. وهذا يتطلب جهودا مشتركة من المجتمع الدولي، فضلا عن تهيئة الظروف من قبل الأطراف لهذا (استئناف المفاوضات)".
والجمعة الماضية، قال ممثل الصين الخاص للشؤون الأوراسية، لي هوي إن الصين تتخذ موقفًا موضوعيًا بشأن الأزمة الأوكرانية
، وتعمل بنشاط على تعزيز محادثات السلام.
وبحسب وزارة الخارجية الصينية، قال لي هوي، خلال اجتماع مع ممثلي قيادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، إن الصين تتخذ دائمًا موقفًا موضوعيًا بشأن القضية الأوكرانية، وتعمل بنشاط على تعزيز مفاوضات السلام، واتفقت الصين والاتحاد الأوروبي على هذه القضية.
ونشرت وزارة الخارجية الصينية، في فبراير/شباط، خطة لتسوية النزاع من 12 نقطة
، بما في ذلك وقف الأعمال العدائية واستئناف المفاوضات بين موسكو وكييف.
ووصل لي هوي، اليوم الجمعة، إلى موسكو، واجتمع في وزارة الخارجية الروسية لإجراء محادثات حول الوضع مع المسؤولين الروس بشأن التسوية في أوكرانيا.