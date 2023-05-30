https://sputnikarabic.ae/20230530/الصين-تطلق-المركبة-الفضائية-المأهولة-شنتشو-16-1077566153.html
الصين تطلق المركبة الفضائية المأهولة شنتشو-16
الصين تطلق المركبة الفضائية المأهولة شنتشو-16
أطلقت الصين مركبة الفضاء المأهولة شنتشو- 16، اليوم الثلاثاء، من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة قانسو بشمال غرب الصين، حسبما أفاد مراسل... 30.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-30T03:06+0000
2023-05-30T03:06+0000
2023-05-30T03:06+0000
العالم
الصين
مركبة فضاء
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/1b/1070586086_0:6:1001:569_1920x0_80_0_0_228618c65d6d17d5d6c20bd2fc0186c9.jpg
ذكر التقرير أن المركبة الفضائية ستنقل طاقم مكون من ثلاثة أفراد إلى محطة تيانجونج الفضائية.انطلق الصاروخ الحامل لونغ مارش 2 إف، كما هو مقرر في الساعة 9:31 صباحًا بتوقيت بكين (01:31 صباحًا بتوقيت غرينتش).بعد إطلاق شنتشو 16، وصل عدد الأشخاص في مدار الأرض في وقت واحد إلى 17 شخصًا، محطمًا الرقم القياسي السابق البالغ 14 شخصًا، والذي تم تسجيله في عام 2021.
https://sputnikarabic.ae/20230529/الصين-تستعد-لإطلاق-سفينة-الفضاء-المأهولة-شنتشو-16-في-30-مايو-1077529154.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/1b/1070586086_30:0:917:665_1920x0_80_0_0_0c474240e20e8ec3b59a5422885b7db3.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, الصين, مركبة فضاء
العالم, الصين, مركبة فضاء
الصين تطلق المركبة الفضائية المأهولة شنتشو-16
تابعنا عبر
أطلقت الصين مركبة الفضاء المأهولة شنتشو- 16، اليوم الثلاثاء، من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة قانسو بشمال غرب الصين، حسبما أفاد مراسل سبوتنيك.
ذكر التقرير أن المركبة الفضائية ستنقل طاقم مكون من ثلاثة أفراد
إلى محطة تيانجونج الفضائية.
انطلق الصاروخ الحامل لونغ مارش 2 إف، كما هو مقرر في الساعة 9:31 صباحًا بتوقيت بكين (01:31 صباحًا بتوقيت غرينتش).
بعد إطلاق شنتشو 16، وصل عدد الأشخاص في مدار الأرض في وقت واحد إلى 17 شخصًا، محطمًا الرقم القياسي السابق البالغ 14 شخصًا، والذي تم تسجيله في عام 2021.