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الصين تطلق المركبة الفضائية المأهولة شنتشو-16
الصين تطلق المركبة الفضائية المأهولة شنتشو-16
أطلقت الصين مركبة الفضاء المأهولة شنتشو- 16، اليوم الثلاثاء، من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة قانسو بشمال غرب الصين، حسبما أفاد مراسل... 30.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-30T03:06+0000
2023-05-30T03:06+0000
العالم
الصين
مركبة فضاء
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ذكر التقرير أن المركبة الفضائية ستنقل طاقم مكون من ثلاثة أفراد إلى محطة تيانجونج الفضائية.انطلق الصاروخ الحامل لونغ مارش 2 إف، كما هو مقرر في الساعة 9:31 صباحًا بتوقيت بكين (01:31 صباحًا بتوقيت غرينتش).بعد إطلاق شنتشو 16، وصل عدد الأشخاص في مدار الأرض في وقت واحد إلى 17 شخصًا، محطمًا الرقم القياسي السابق البالغ 14 شخصًا، والذي تم تسجيله في عام 2021.
https://sputnikarabic.ae/20230529/الصين-تستعد-لإطلاق-سفينة-الفضاء-المأهولة-شنتشو-16-في-30-مايو-1077529154.html
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العالم, الصين, مركبة فضاء
العالم, الصين, مركبة فضاء

الصين تطلق المركبة الفضائية المأهولة شنتشو-16

03:06 GMT 30.05.2023
© AFP 2023 / -انطلاق صاروخ "لونغ مارش 5 ب" الذي يحمل وحدة "مينغشيان" العلمية الصينية، الوحدة النهائية لمحطة "تيانغونغ" الفضائية، من مركز "وينتشانغ" في مقاطعة هاينان جنوب الصين، 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2022
انطلاق صاروخ لونغ مارش 5 ب الذي يحمل وحدة مينغشيان العلمية الصينية، الوحدة النهائية لمحطة تيانغونغ الفضائية، من مركز وينتشانغ في مقاطعة هاينان جنوب الصين، 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2023
© AFP 2023 / -
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أطلقت الصين مركبة الفضاء المأهولة شنتشو- 16، اليوم الثلاثاء، من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة قانسو بشمال غرب الصين، حسبما أفاد مراسل سبوتنيك.
ذكر التقرير أن المركبة الفضائية ستنقل طاقم مكون من ثلاثة أفراد إلى محطة تيانجونج الفضائية.
انطلق الصاروخ الحامل لونغ مارش 2 إف، كما هو مقرر في الساعة 9:31 صباحًا بتوقيت بكين (01:31 صباحًا بتوقيت غرينتش).
رائد فضاء صيني - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2023
الصين تستعد لإطلاق سفينة الفضاء المأهولة "شنتشو-16" في 30 مايو
أمس, 01:55 GMT
بعد إطلاق شنتشو 16، وصل عدد الأشخاص في مدار الأرض في وقت واحد إلى 17 شخصًا، محطمًا الرقم القياسي السابق البالغ 14 شخصًا، والذي تم تسجيله في عام 2021.
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