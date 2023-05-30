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Номер расчета 240-мм миномета артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 Тюльпан на Херсонском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230530/شويغو-خسائر-الجيش-الأوكراني-تجاوزت-16-ألف-عسكري-في-مايو--عاجل-1077580345.html
شويغو: خسائر الجيش الأوكراني تجاوزت 16 ألف عسكري في مايو -عاجل
شويغو: خسائر الجيش الأوكراني تجاوزت 16 ألف عسكري في مايو -عاجل
أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن خسائر أوكرانيا خلال مايو/أيار، تجاوزت 16 ألف عسكري، وتم تدمير 16 مقاتلة و 466 طائرة مسيرة وأكثر من 400 دبابة وعربة... 30.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-30T10:31+0000
2023-05-30T11:31+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال شويغو، خلال اجتماع عبر تقنية الفيديو: "تواصل تجمعات القوات الروسية توجيه ضربات مباشرة فعالة للعدو وبلغت خسائره هذا الشهر وحده أكثر من 16 ألف عسكري".وبحسب شويغو، خسر نظام كييف أيضًا في مايو "16 طائرة وخمس مروحيات و 466 طائرة مسيرة وأكثر من 400 دبابة وعربة مدرعة و 238 مدفع ميدان ومدفع هاون وقاذف قنابل".وأضاف شويغو بالقول: " تم اعتراض وتدمير 196 صاروخًا من طراز "هيمارس" و 16 صاروخًا من طراز "هارم" و 29 صاروخًا من طراز "ستورم شادو" بعيد المدىوتواصل روسيا تنفيذ عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا منذ 24 شباط/فبراير 2022، بهدف حماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة إلى أمن روسيا، ونزع السلاح عن أوكرانيا وحماية الأراضي التي انضمت إلى روسيا أخيرا.وتتلقى أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، التي تسعى من خلال ذلك، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية في حين أكدت موسكو مراراً أن العملية في دونباس، لن تتوقف قبل تحقيق أهدافها كافة.
https://sputnikarabic.ae/20230530/الدفاع-الروسية-نظام-كييف-شن-هجوما-إرهابيا-بطائرات-مسيرة-على-منشآت-في-مدينة-موسكو--عاجل-1077567951.html
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شويغو: خسائر الجيش الأوكراني تجاوزت 16 ألف عسكري في مايو -عاجل

10:31 GMT 30.05.2023 (تم التحديث: 11:31 GMT 30.05.2023)
© Photo / Press Service of the Ministry of Defense of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصوروزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2023
© Photo / Press Service of the Ministry of Defense of the Russian Federation
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أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن خسائر أوكرانيا خلال مايو/أيار، تجاوزت 16 ألف عسكري، وتم تدمير 16 مقاتلة و 466 طائرة مسيرة وأكثر من 400 دبابة وعربة مدرعة وأكثر من 230 وسيلة قتالية وقاذفة قنابل لأوكرانيا.
وقال شويغو، خلال اجتماع عبر تقنية الفيديو: "تواصل تجمعات القوات الروسية توجيه ضربات مباشرة فعالة للعدو وبلغت خسائره هذا الشهر وحده أكثر من 16 ألف عسكري".
وبحسب شويغو، خسر نظام كييف أيضًا في مايو "16 طائرة وخمس مروحيات و 466 طائرة مسيرة وأكثر من 400 دبابة وعربة مدرعة و 238 مدفع ميدان ومدفع هاون وقاذف قنابل".
وأضاف شويغو بالقول: " تم اعتراض وتدمير 196 صاروخًا من طراز "هيمارس" و 16 صاروخًا من طراز "هارم" و 29 صاروخًا من طراز "ستورم شادو" بعيد المدى
هجوم مسرة إنتحارية أوكرانية على أحد الأحياء السكنية في موسكو، شارع بروفوسويوزنايا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: نظام كييف شن هجوما إرهابيا بطائرات مسيرة على منشآت في مدينة موسكو
06:37 GMT
وتواصل روسيا تنفيذ عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا منذ 24 شباط/فبراير 2022، بهدف حماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة إلى أمن روسيا، ونزع السلاح عن أوكرانيا وحماية الأراضي التي انضمت إلى روسيا أخيرا.
وتتلقى أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، التي تسعى من خلال ذلك، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية في حين أكدت موسكو مراراً أن العملية في دونباس، لن تتوقف قبل تحقيق أهدافها كافة.
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