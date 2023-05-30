https://sputnikarabic.ae/20230530/شويغو-خسائر-الجيش-الأوكراني-تجاوزت-16-ألف-عسكري-في-مايو--عاجل-1077580345.html
شويغو: خسائر الجيش الأوكراني تجاوزت 16 ألف عسكري في مايو -عاجل
شويغو: خسائر الجيش الأوكراني تجاوزت 16 ألف عسكري في مايو -عاجل
أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن خسائر أوكرانيا خلال مايو/أيار، تجاوزت 16 ألف عسكري، وتم تدمير 16 مقاتلة و 466 طائرة مسيرة وأكثر من 400 دبابة وعربة... 30.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-30T10:31+0000
2023-05-30T10:31+0000
2023-05-30T11:31+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/15/1068037601_0:0:3159:1777_1920x0_80_0_0_7b4996748083e58880c0c5ef3dd366a8.jpg
وقال شويغو، خلال اجتماع عبر تقنية الفيديو: "تواصل تجمعات القوات الروسية توجيه ضربات مباشرة فعالة للعدو وبلغت خسائره هذا الشهر وحده أكثر من 16 ألف عسكري".وبحسب شويغو، خسر نظام كييف أيضًا في مايو "16 طائرة وخمس مروحيات و 466 طائرة مسيرة وأكثر من 400 دبابة وعربة مدرعة و 238 مدفع ميدان ومدفع هاون وقاذف قنابل".وأضاف شويغو بالقول: " تم اعتراض وتدمير 196 صاروخًا من طراز "هيمارس" و 16 صاروخًا من طراز "هارم" و 29 صاروخًا من طراز "ستورم شادو" بعيد المدىوتواصل روسيا تنفيذ عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا منذ 24 شباط/فبراير 2022، بهدف حماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة إلى أمن روسيا، ونزع السلاح عن أوكرانيا وحماية الأراضي التي انضمت إلى روسيا أخيرا.وتتلقى أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، التي تسعى من خلال ذلك، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية في حين أكدت موسكو مراراً أن العملية في دونباس، لن تتوقف قبل تحقيق أهدافها كافة.
https://sputnikarabic.ae/20230530/الدفاع-الروسية-نظام-كييف-شن-هجوما-إرهابيا-بطائرات-مسيرة-على-منشآت-في-مدينة-موسكو--عاجل-1077567951.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/15/1068037601_428:0:3159:2048_1920x0_80_0_0_a0ce72c34604039328cb26144ccce86b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
شويغو: خسائر الجيش الأوكراني تجاوزت 16 ألف عسكري في مايو -عاجل
10:31 GMT 30.05.2023 (تم التحديث: 11:31 GMT 30.05.2023) تابعنا عبر
أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن خسائر أوكرانيا خلال مايو/أيار، تجاوزت 16 ألف عسكري، وتم تدمير 16 مقاتلة و 466 طائرة مسيرة وأكثر من 400 دبابة وعربة مدرعة وأكثر من 230 وسيلة قتالية وقاذفة قنابل لأوكرانيا.
وقال شويغو، خلال اجتماع عبر تقنية الفيديو: "تواصل تجمعات القوات الروسية توجيه ضربات مباشرة فعالة للعدو وبلغت خسائره هذا الشهر وحده أكثر من 16 ألف عسكري".
وبحسب شويغو، خسر نظام كييف أيضًا في مايو "16 طائرة وخمس مروحيات و 466 طائرة مسيرة وأكثر من 400 دبابة وعربة مدرعة و 238 مدفع ميدان ومدفع هاون وقاذف قنابل".
وأضاف شويغو بالقول: " تم اعتراض وتدمير 196 صاروخًا من طراز "هيمارس" و 16 صاروخًا من طراز "هارم" و 29 صاروخًا من طراز "ستورم شادو" بعيد المدى
وتواصل روسيا تنفيذ عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا منذ 24 شباط/فبراير 2022، بهدف حماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة إلى أمن روسيا، ونزع السلاح عن أوكرانيا وحماية الأراضي التي انضمت إلى روسيا أخيرا.
وتتلقى أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، التي تسعى من خلال ذلك، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية في حين أكدت موسكو مراراً أن العملية في دونباس، لن تتوقف قبل تحقيق أهدافها كافة.