قائد القيادة المركزية الأمريكي يحضر فعاليات المناورات العسكرية الإسرائيلية "القبضة الساحقة"
© Sputnik . Ajwad Jradat130 إصابة في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية
© Sputnik . Ajwad Jradat
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، وصول قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي، الجنرال مايكل كوريلا، في زيارة يقوم بها في إطار تمرين "القبضة الساحقة".
ونشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، أكد من خلالها وصول الجنرال مايكل كوريلا إلى تل أبيب، في وقت سابق من اليوم، في زيارة تستمر 3 أيام.
وصل الى اسرائيل صباح اليوم قائد القيادة المركزية لجيش الولايات المتحدة (CENTCOM)، الجنرال مايكل كوريلا، في زيارة يقوم بها في إطار تمرين #القبضة_الساحقة pic.twitter.com/drSXVccZnI— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 30, 2023
وأكد أدرعي أن "الجنرال كوريلا استهل زيارته للبلاد بمقر الوحدة 504 المكلّفة بجمع المعلومات الاستخباراتية من المصادر البشرية حيث تم استعراض العمليات الأخيرة للوحدة والتي ساهمت بشكل ملموس في أمن دولة إسرائيل وتغيّر وتعاظم أنشطة الوحدة المستقبلية".
وحضر قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي جلسة تقييم الوضع في إطار تدريبات عسكرية واسعة النطاق، تسم اسم "القبضة الساحقة" وتعرف على جاهزية الجيش الإسرائيلي في التعامل مع اندلاع حرب على عدة جبهات.
21 مايو, 13:52 GMT
وناقش الجنرال مايكل كوريلا سبل الشراكة العملياتية مع الجيش الإسرائيلي، حيث أوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أن بلاده ستواصل ترسيخ العلاقات العملياتية انطلاقا من التزامهما المشترك بالحفاظ على أمن المنطقة.
وحضر الجنرال جلسة تقييم الوضع في إطار تمرين #القبضة_الساحقة حيث تم شرح كيفية اختبار التمرين لجاهزية جيش الدفاع للتعامل مع اندلاع معركة في عدد من الساحات بشكل متزامن. كما وتناول القادة أساليب القتال المبتكرة والقدرات الملاءمة مع التركيز على الشراكة العملياتية مع الجيش الأمريكي— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 30, 2023
وتستمر المناورة العسكرية التي جاءت تحت عنوان "القبضة الساحقة" لمدة أسبوعين كاملين ويفترض أن تحاكي القتال متعدد الجبهات جوا وبحرا وبرا.