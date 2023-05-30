عربي
https://sputnikarabic.ae/20230530/قائد-القيادة-المركزية-الأمريكي-يحضر-فعاليات-المناورات-العسكرية-الإسرائيلية-القبضة-الساحقة-1077596212.html
قائد القيادة المركزية الأمريكي يحضر فعاليات المناورات العسكرية الإسرائيلية "القبضة الساحقة"
قائد القيادة المركزية الأمريكي يحضر فعاليات المناورات العسكرية الإسرائيلية "القبضة الساحقة"
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، وصول قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي، الجنرال مايكل كوريلا، في زيارة يقوم بها في إطار تمرين "القبضة الساحقة". 30.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-30T20:06+0000
2023-05-30T20:06+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
العالم
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/18/1064169563_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d00c00c6a565a832d282c4ae56959df0.jpg
ونشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، أكد من خلالها وصول الجنرال مايكل كوريلا إلى تل أبيب، في وقت سابق من اليوم، في زيارة تستمر 3 أيام.وأكد أدرعي أن "الجنرال كوريلا استهل زيارته للبلاد بمقر الوحدة 504 المكلّفة بجمع المعلومات الاستخباراتية من المصادر البشرية حيث تم استعراض العمليات الأخيرة للوحدة والتي ساهمت بشكل ملموس في أمن دولة إسرائيل وتغيّر وتعاظم أنشطة الوحدة المستقبلية".وحضر قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي جلسة تقييم الوضع في إطار تدريبات عسكرية واسعة النطاق، تسم اسم "القبضة الساحقة" وتعرف على جاهزية الجيش الإسرائيلي في التعامل مع اندلاع حرب على عدة جبهات.وناقش الجنرال مايكل كوريلا سبل الشراكة العملياتية مع الجيش الإسرائيلي، حيث أوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أن بلاده ستواصل ترسيخ العلاقات العملياتية انطلاقا من التزامهما المشترك بالحفاظ على أمن المنطقة.وتستمر المناورة العسكرية التي جاءت تحت عنوان "القبضة الساحقة" لمدة أسبوعين كاملين ويفترض أن تحاكي القتال متعدد الجبهات جوا وبحرا وبرا.
https://sputnikarabic.ae/20230521/الجيش-الإسرائيلي-يعلق-على-المناورة-العسكرية-لـحزب-الله-في-جنوب-لبنان-1077280421.html
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/18/1064169563_53:0:1013:720_1920x0_80_0_0_80d4ce531332bcd31a609a2a9509a574.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, الأخبار

قائد القيادة المركزية الأمريكي يحضر فعاليات المناورات العسكرية الإسرائيلية "القبضة الساحقة"

20:06 GMT 30.05.2023
© Sputnik . Ajwad Jradat130 إصابة في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية
130 إصابة في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2023
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبرTelegram
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، وصول قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي، الجنرال مايكل كوريلا، في زيارة يقوم بها في إطار تمرين "القبضة الساحقة".
ونشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، أكد من خلالها وصول الجنرال مايكل كوريلا إلى تل أبيب، في وقت سابق من اليوم، في زيارة تستمر 3 أيام.
وأكد أدرعي أن "الجنرال كوريلا استهل زيارته للبلاد بمقر الوحدة 504 المكلّفة بجمع المعلومات الاستخباراتية من المصادر البشرية حيث تم استعراض العمليات الأخيرة للوحدة والتي ساهمت بشكل ملموس في أمن دولة إسرائيل وتغيّر وتعاظم أنشطة الوحدة المستقبلية".
وحضر قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي جلسة تقييم الوضع في إطار تدريبات عسكرية واسعة النطاق، تسم اسم "القبضة الساحقة" وتعرف على جاهزية الجيش الإسرائيلي في التعامل مع اندلاع حرب على عدة جبهات.
الحدود بين لبنان وإسرائيل - وصول الجيش الإسرائيلي والوحدات العسكرية إلى الحدود اللبنانية الإسرائيلية، 27 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2023
الجيش الإسرائيلي يعلق على المناورة العسكرية لـ"حزب الله" في جنوب لبنان
21 مايو, 13:52 GMT
وناقش الجنرال مايكل كوريلا سبل الشراكة العملياتية مع الجيش الإسرائيلي، حيث أوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أن بلاده ستواصل ترسيخ العلاقات العملياتية انطلاقا من التزامهما المشترك بالحفاظ على أمن المنطقة.
وتستمر المناورة العسكرية التي جاءت تحت عنوان "القبضة الساحقة" لمدة أسبوعين كاملين ويفترض أن تحاكي القتال متعدد الجبهات جوا وبحرا وبرا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع13:47 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала