https://sputnikarabic.ae/20230530/قتلى-وجرحى-نتيجة-قصف-أوكراني-على-مركز-إيواء-مؤقت-في-مقاطعة-بيلغورود-1077591378.html
قتلى وجرحى نتيجة قصف أوكراني على مركز إيواء مؤقت في مقاطعة بيلغورود
قتلى وجرحى نتيجة قصف أوكراني على مركز إيواء مؤقت في مقاطعة بيلغورود
أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، أن القوات المسلحة الأوكرانية أطلقت النار على مركز إيواء مؤقت لسكان منطقة شيبينسكي في مقاطعة بيلغورود، ما... 30.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-30T16:10+0000
2023-05-30T16:10+0000
2023-05-30T16:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وكتب غلادكوف في قناته عبر تيلغرام: أطلقت القوات المسلحة الأوكرانية النار على مركز إيواء مؤقت لسكان منطقة شيبينسكي الريفية، مما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى.وقال غلادكوف خلال مقابلة مع قناة "روسيا 24" التلفزيونية، ردًا على سؤال بهذا الشأن إن "ضم خاركوف إلى مقاطعة بيلغورود هو أفضل طريقة لحل مشكلة قصف بيلغورود".تواصل روسيا تنفيذ عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا منذ 24 شباط/فبراير 2022، بهدف حماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة إلى أمن روسيا، ونزع السلاح عن أوكرانيا وحماية الأراضي التي انضمت إلى روسيا أخيرا.وتتلقى أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، التي تسعى من خلال ذلك، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية في حين أكدت موسكو مراراً أن العملية في دونباس، لن تتوقف قبل تحقيق أهدافها كافة.
https://sputnikarabic.ae/20230529/حاكم-مقاطعة-بيلغورود-ضم-خاركوف-أفضل-طريقة-لوقف-القصف-الأوكراني-1077544150.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
قتلى وجرحى نتيجة قصف أوكراني على مركز إيواء مؤقت في مقاطعة بيلغورود
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أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، أن القوات المسلحة الأوكرانية أطلقت النار على مركز إيواء مؤقت لسكان منطقة شيبينسكي في مقاطعة بيلغورود، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.
وكتب غلادكوف في قناته عبر تيلغرام: أطلقت القوات المسلحة الأوكرانية النار على مركز إيواء مؤقت لسكان منطقة شيبينسكي الريفية، مما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى.
وفي وقت سابق، صرح حاكم مقاطعة بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، بأن ضم مقاطعة خاركوف سيكون أفضل طريقة لوقف قصف بيلغورود من قبل أوكرانيا.
وقال غلادكوف خلال مقابلة مع قناة "روسيا 24" التلفزيونية، ردًا على سؤال بهذا الشأن إن "ضم خاركوف إلى مقاطعة بيلغورود هو أفضل طريقة لحل مشكلة قصف بيلغورود".
تواصل روسيا تنفيذ عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا منذ 24 شباط/فبراير 2022، بهدف حماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة إلى أمن روسيا، ونزع السلاح عن أوكرانيا وحماية الأراضي التي انضمت إلى روسيا أخيرا.
وتتلقى أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، التي تسعى من خلال ذلك، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية في حين أكدت موسكو مراراً أن العملية في دونباس، لن تتوقف قبل تحقيق أهدافها كافة.