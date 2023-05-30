https://sputnikarabic.ae/20230530/مصدر-لـسبوتنيك--المخابرات-الأوكرانية-أنشأت-غرف-تحقيق-سرية-في-خيرسون-لتعذيب-الموالين-لروسيا--عاجل-1077585158.html

مصدر لـ"سبوتنيك": المخابرات الأوكرانية أنشأت غرف تحقيق سرية في خيرسون لتعذيب الموالين لروسيا- عاجل

مصدر لـ"سبوتنيك": المخابرات الأوكرانية أنشأت غرف تحقيق سرية في خيرسون لتعذيب الموالين لروسيا- عاجل

كشف مصدر مقرب من السلطات الأمنية الروسية لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، أن المخابرات الأوكرانية أنشأت غرف تحقيق سرية في في إدارتين إقليميتين بمقاطعة خيرسون... 30.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-30T13:19+0000

2023-05-30T13:19+0000

2023-05-30T13:25+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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أنشأ جهاز الأمن الأوكراني (SBU) غرفًا للتعذيب في إدارتين إقليميتين في خيرسون - إدارتي الشؤون الداخلية في دنيبروفسكي وكومسومولسكي - لمعاقبة الأشخاص الذين تعاونوا مع السلطات الروسية خلال الفترة التي كانت فيها المدينة تحت سيطرة القوات المسلحة في الاتحاد الروسي ، قُتل عدة أشخاص دون محاكمة أو فُقدوا في هذه الغرف ، في حين أن المرتزقة الأجانب يشاركون أيضًا في التعذيب ، حسبما قال ممثل عن وكالات إنفاذ القانون الروسية لوكالة RIA Novosti ، نقلاً عن مصدر في الشرطة الوطنية الأوكرانية. "وهكذا ، يعمل الأوكرانيون بشكل رئيسي في دائرة الشؤون الداخلية بمقاطعة دنيبروفسكي. يرأس الوحدة نيفكريتي غريغوري نيكولايفيتش - رئيس الاستخبارات الاستراتيجية بوزارة الشؤون الداخلية في خيرسون ، ونائبه - أولكسندر بريفيدا ، وكبار المحققين - أولكسندر مالوشينكو و مكسيم شيفتشينكو ، رجال الشرطة سيرجي غوردي ، أرتور فرولوف ، ألكسندر شفيتس ، كونونوف أرتيم "- قال مصدر الوكالة. وبحسبه ، توفي فلاديمير مالينا ، مساعد رجل أعمال غادر إلى منطقة أخرى من روسيا ، في قسم الشرطة في منطقة دنيبروفسكي ، بينما ظل محتجزًا في 5 أبريل / نيسان 2023 من قبل قوات الأمن الأوكرانية. وقال المسؤول الأمني: "لقد احتُجز في غرفة التعذيب التابعة لإدارة الشؤون الداخلية بمنطقة دنيبروفسكي ، وتعرض للضرب المبرح ، ومات في الزنزانة في اليوم التالي. وتم الإفراج عن مالينا معهم". وأوضح المصدر أن عددًا من الأشخاص في هذه الزنازين تعرض للتعذيب حتى الموت ، وأعلن رسميًا عن اختفائهم جميعًا. "أما بالنسبة لقسم الشرطة الثاني ، حيث تعمل غرفة التعذيب ، كومسومولسكي ، فلا يُعرف سوى القليل عن عملها ، حيث يعمل الأجانب هناك ، ولا يُسمح بدخول السكان المحليين. وسمع هناك كلام باللغة الإنجليزية والبولندية والجورجية" ، قال الموظف في وأكدت وكالات إنفاذ القانون الروسية. ووفقا له ، فإن الأجانب العاملين في دائرة الشؤون الداخلية بمنطقة كومسومولسك "يستخدمون مقاتلي التشكيلات القومية الأوكرانية كقوة غاشمة للتعامل مع الأشخاص الذين لا يرضون سلطات كييف". "من المعروف أن هناتيوك بوجدان يعمل في قسم الشرطة هذا ، والذي عمل قبل بداية عملية عمليات الطوارئ الخاصة في قسم شرطة سوفوروف ، وعاد لاحقًا إلى خيرسون مع القوات المسلحة الأوكرانية ؛ وكذلك ليوبنسكي أوليكسي فالنتينوفيتش ، وهو قومي أوكراني وهو متخصص في مصادرة املاك الاخرين ". وبحسب المصدر ، سقط ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص من ضحاياهم. توفيت آنا ديمينسكايا ، الممرضة في مستوصف المدينة ، من التعذيب. ألكسندر سينديتسكي ، الذي كان يعمل محققًا في الاتحاد الروسي ، فُقد بعد إلقاء القبض عليه ، ولم يتم إجلاؤه من خيرسون ، وتم اعتقاله وتعذيبه. أيضًا ، بعد الاعتقال ، اختفى يفغيني أوساتشيف ، الذي كان يعمل تحت إشراف السلطات الروسية في مستعمرة خيرسون رقم 90 - ظل لبعض الوقت في قبو إدارة منطقة دنيبروفسكي للشؤون الداخلية ، وبعد ذلك لم تكن هناك معلومات عنه له. وأضاف المصدر "إضافة إلى ذلك ، أجبر أكثر من 15 مواطنًا على الشهادة ضد أنفسهم نتيجة التأثير الجسدي وحكم عليهم بالسجن لمدد مختلفة". "وهكذا ، تنفذ وكالات إنفاذ القانون والخدمات الخاصة في أوكرانيا إجراءات التحقيق في انتهاك للتشريعات الإجرائية لأوكرانيا ، حيث تطبق أساليب الإكراه البدني على المحتجزين. ويشارك المرتزقة الأجانب ومناضلو الجماعات القومية بنشاط في ممارسة الضغط والقيام وخرج باعمال عنف ضد المعتقلين ".

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