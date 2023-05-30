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https://sputnikarabic.ae/20230530/-روسيا-تنشر-مجموعة-من-أقمار-الأرصاد-الجوية-المائية--1077596895.html
روسيا تنشر مجموعة من أقمار الأرصاد الجوية المائية
روسيا تنشر مجموعة من أقمار الأرصاد الجوية المائية
أعلنت شركة "روسكوسموس" ، أن روسيا نشرت بالكامل للمرة الأولى مجموعة من أجهزة الأرصاد الجوية المائية في مدار ثابت بالنسبة للأرض، تتكون من سواتل إلكترو رقم 2، رقم... 30.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-30T20:34+0000
2023-05-30T20:34+0000
مجتمع
روسيا
علوم
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وكتبت "روسكوسموس" في قناتها عبر "تلغرام": "بفضل تلك الصور من الأجهزة، يتم حل المشكلات العالمية لمراقبة المناخ، ويتم تحليل حالة مناطق المياه في البحار والمحيطات، وزيادة كفاءة التنبؤات الجوية، ويتم إصدار معلومات الطوارئ عند اكتشاف حالات الطوارئ".وأشارت الشركة إلى أن الأقمار الصناعية للأرصاد الجوية المائية تسمح بمسح سطح الأرض كل 15 دقيقة.وفي شباط / فبراير، أعلنت شركة "روسكوسموس" الروسية أن القمر الصناعي الروسي الجديد "إلكترو إل" رقم 4 للطقس، دخل المدار بعد إطلاقه على متن صاروخ "بروتون-إم" من قاعدة "بايكونور كوزمودروم".
https://sputnikarabic.ae/20230527/روسيا-تنجح-في-وضع-قمر-كوندور-للمراقبة-في-مداره-1077467371.html
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روسيا, علوم
روسيا, علوم

روسيا تنشر مجموعة من أقمار الأرصاد الجوية المائية

20:34 GMT 30.05.2023
© Fotolia / Andrey Armyagov / قمر صناعي
قمر صناعي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2023
© Fotolia / Andrey Armyagov /
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أعلنت شركة "روسكوسموس" ، أن روسيا نشرت بالكامل للمرة الأولى مجموعة من أجهزة الأرصاد الجوية المائية في مدار ثابت بالنسبة للأرض، تتكون من سواتل إلكترو رقم 2، رقم 3، رقم 4.
وكتبت "روسكوسموس" في قناتها عبر "تلغرام": "بفضل تلك الصور من الأجهزة، يتم حل المشكلات العالمية لمراقبة المناخ، ويتم تحليل حالة مناطق المياه في البحار والمحيطات، وزيادة كفاءة التنبؤات الجوية، ويتم إصدار معلومات الطوارئ عند اكتشاف حالات الطوارئ".
وضع القمر الصناعي Skif-D لمجموعة سفيرا الروسية في المدار عبر صاروخ سويوز، السبت، 22 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2023
روسيا تنجح في وضع قمر "كوندور" للمراقبة في مداره
27 مايو, 00:38 GMT
وأشارت الشركة إلى أن الأقمار الصناعية للأرصاد الجوية المائية تسمح بمسح سطح الأرض كل 15 دقيقة.
وفي شباط / فبراير، أعلنت شركة "روسكوسموس" الروسية أن القمر الصناعي الروسي الجديد "إلكترو إل" رقم 4 للطقس، دخل المدار بعد إطلاقه على متن صاروخ "بروتون-إم" من قاعدة "بايكونور كوزمودروم".
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