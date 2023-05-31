https://sputnikarabic.ae/20230531/إسرائيل-هناك-حالة-ضبابية-بشأن-أي-تقدم-دبلوماسي-محتمل-مع-الرياض-1077607389.html

إسرائيل: هناك حالة "ضبابية" بشأن أي تقدم دبلوماسي محتمل مع الرياض

إسرائيل: هناك حالة "ضبابية" بشأن أي تقدم دبلوماسي محتمل مع الرياض

قال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، إن إسرائيل "في حالة ضبابية" بشأن أي تقدم دبلوماسي محتمل مع الرياض. 31.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-31T09:56+0000

2023-05-31T09:56+0000

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وحسب موقع "I24news"، أضاف هنغبي: "أكشف عن هذا لأكون واضحا في إطار الضبابية الموجود لدينا".وتابع: "لسنا على علم في الوقت الحالي بما يحدث في المحادثات السعودية الأمريكية".ويرى هنغبي أن "أي أسلحة أمريكية جديدة للرياض يجب أن تمتثل لالتزام واشنطن بالحفاظ على التفوق العسكري الإسرائيلي في المنطقة". وأكد مستشار الأمن القومي الإسرائيلي أنه "عندما يصبح الموضوع ذا صلة بأمن إسرائيل، فإن الأمريكيين بالتأكيد لن يحرزوا تقدما دون اتصالات وثيقة مع الحكومة الإسرائيلية".وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان قد زار الرياض، في وقت سابق من هذا الشهر، وورد أنه دفع باتجاه إقامة علاقات بين السعودية وإسرائيل.كما أفادت تقارير أمريكية بأن "الرياض كانت تشترط زيادة مبيعات الأسلحة الأمريكية والموافقة على برنامج نووي مدني سعودي للتطبيع مع إسرائيل".وفي حين أن الرياض لم تؤكد ذلك، تؤكد إسرائيل أن مثل هذه الطلبات تشكل "معضلة أمريكية" في الوقت الحالي.وكثيرا ما تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ومسؤولون آخرون، عن قرب التوصل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات مع السعودية.لكن الرياض أكدت مرارا أن تطبيع العلاقات مع تل أبيب مرهون بتطبيق مبادرة السلام العربية، التي أطلقها الملك السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز، عام 2002، وتنص على إنشاء دولة فلسطينية معترف بها دوليا على حدود 1967 عاصمتها القدس الشرقية، وعودة اللاجئين وانسحاب إسرائيل من هضبة الجولان المحتلة، مقابل اعتراف وتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

https://sputnikarabic.ae/20230524/مسؤول-إسرائيلي-كبير-صفقة-محتملة-للتطبيع-مع-السعودية-ستغير-قوانين-اللعبة-لأمننا-1077389433.html

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