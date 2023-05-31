https://sputnikarabic.ae/20230531/الإمارات-ترد-على-تقارير-حول-محادثاتها-مع-أمريكا-بشأن-الأمن-البحري-1077601991.html

الإمارات ترد على تقارير حول محادثاتها مع أمريكا بشأن الأمن البحري

الإمارات ترد على تقارير حول محادثاتها مع أمريكا بشأن الأمن البحري

أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأربعاء، عن رفضها "التوصيفات الخاطئة" لمحادثاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الأمن البحري، التي وردت في... 31.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-31T06:17+0000

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ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، قالت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان، إن الإمارات "تلتزم بالحوار السلمي والسبل الدبلوماسية كوسائل لتعزيز الأهداف المشتركة والمتمثلة في الأمن والاستقرار الإقليميين".وأضافت: "نتيجة لتقييمنا المستمر للتعاون الأمني الفعال مع جميع الشركاء، انسحبت دولة الإمارات منذ شهرين من مشاركتها في القوة البحرية الموحدة".وأكدت أن دولة الإمارات "مستمرة في التزامها بضمان سلامة الملاحة في بحارها بشكل مسؤول، وفقا للقانون الدولي"، وفقا للبيان.وكانت وسائل إعلام أمريكية قد نقلت قبل ساعات، عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الإماراتيين "يشعرون بالإحباط بسبب عدم وجود رد أمريكي على استيلاء إيران على ناقلات نفط في 27 أبريل/نيسان و3 مايو/آذار الماضيين".

https://sputnikarabic.ae/20230430/إعلام-إيران-تتخذ-قرارا-بشأن-الجزر-الثلاث-المتنازع-عليها-مع-الإمارات-بأمر-من-خامنئي-1076485147.html

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