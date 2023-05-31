https://sputnikarabic.ae/20230531/الإمارات-ترد-على-تقارير-حول-محادثاتها-مع-أمريكا-بشأن-الأمن-البحري-1077601991.html
الإمارات ترد على تقارير حول محادثاتها مع أمريكا بشأن الأمن البحري
الإمارات ترد على تقارير حول محادثاتها مع أمريكا بشأن الأمن البحري
أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأربعاء، عن رفضها "التوصيفات الخاطئة" لمحادثاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الأمن البحري، التي وردت في... 31.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-31T06:17+0000
2023-05-31T06:17+0000
2023-05-31T06:17+0000
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ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، قالت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان، إن الإمارات "تلتزم بالحوار السلمي والسبل الدبلوماسية كوسائل لتعزيز الأهداف المشتركة والمتمثلة في الأمن والاستقرار الإقليميين".وأضافت: "نتيجة لتقييمنا المستمر للتعاون الأمني الفعال مع جميع الشركاء، انسحبت دولة الإمارات منذ شهرين من مشاركتها في القوة البحرية الموحدة".وأكدت أن دولة الإمارات "مستمرة في التزامها بضمان سلامة الملاحة في بحارها بشكل مسؤول، وفقا للقانون الدولي"، وفقا للبيان.وكانت وسائل إعلام أمريكية قد نقلت قبل ساعات، عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الإماراتيين "يشعرون بالإحباط بسبب عدم وجود رد أمريكي على استيلاء إيران على ناقلات نفط في 27 أبريل/نيسان و3 مايو/آذار الماضيين".
https://sputnikarabic.ae/20230430/إعلام-إيران-تتخذ-قرارا-بشأن-الجزر-الثلاث-المتنازع-عليها-مع-الإمارات-بأمر-من-خامنئي-1076485147.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الإمارات العربية المتحدة, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, العالم العربي, إيران, الأخبار
أخبار الإمارات العربية المتحدة, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, العالم العربي, إيران, الأخبار
الإمارات ترد على تقارير حول محادثاتها مع أمريكا بشأن الأمن البحري
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أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأربعاء، عن رفضها "التوصيفات الخاطئة" لمحادثاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الأمن البحري، التي وردت في تقارير صحفية.
ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، قالت
وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان، إن الإمارات "تلتزم بالحوار السلمي والسبل الدبلوماسية كوسائل لتعزيز الأهداف المشتركة والمتمثلة في الأمن والاستقرار الإقليميين".
وأضافت: "نتيجة لتقييمنا المستمر للتعاون الأمني الفعال مع جميع الشركاء، انسحبت دولة الإمارات
منذ شهرين من مشاركتها في القوة البحرية الموحدة".
وأكدت أن دولة الإمارات "مستمرة في التزامها بضمان سلامة الملاحة في بحارها بشكل مسؤول، وفقا للقانون الدولي"، وفقا للبيان.
وكانت وسائل إعلام أمريكية قد نقلت قبل ساعات، عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الإماراتيين "يشعرون بالإحباط بسبب عدم وجود رد أمريكي على استيلاء إيران
على ناقلات نفط في 27 أبريل/نيسان و3 مايو/آذار الماضيين".