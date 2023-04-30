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إعلام: إيران تتخذ قرارا بشأن الجزر الثلاث المتنازع عليها مع الإمارات
إعلام: إيران تتخذ قرارا بشأن الجزر الثلاث المتنازع عليها مع الإمارات
ذكرت وسائل إعلام محلية إيرانية أن طهران أعلنت، اليوم الأحد، "عزمها إنشاء مساكن وبنى تحتية في الجزر المتنازع عليها مع الإمارات وتوفير فرص عمل فيها، وذلك... 30.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-30T13:39+0000
2023-04-30T14:28+0000
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ونقلت وسائل إعلام إيرانية، عن قائد القوات البحرية في الحرس الثوري علي رضا تنكسيري، قوله إن "المرشد الأعلى علي خامنئي أصدر توجيهات وأوامر خاصة بإعداد وتجهيز الجزر في الخليج بالبنى التحتية والسكنية، وجعلها صالحة للسكن والعيش، وتعزيز أمنها واستقرارها".وأضاف تنكسيري: "تعتزم الدولة تعزيز استقرار أمن الخليج، خاصةً في منطقة جزر نازعات"، مشيرا إلى أنه "سيتم البدء بالمشروع عبر بناء المنازل السكنية والبنى التحتية وإنشاء الأرصفة العائمة ومرافق صيد الأسماك".وكان المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي، أكد في الآونة الأخيرة، رفض "استمرار احتلال إيران للجزر الثلاث"، مؤكدا "دعم سيادة الإمارات على جزرها ومياهها الإقليمية".ودعا المجلس، "إيران للاستجابة لمساعي الإمارات لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية"، مرحبا بالاتفاق بين السعودية وإيران.من جانبها، أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، "سيادتها على الجزر الثلاث في الخليج"، نافية من جهة أخرى تدخلها في اليمن.وجدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في معرض رده على بيان صادر عن اجتماع وزراء مجلس التعاون الخليجي، "تأكيده موقف إيران الدائم، بأن الجزر الثلاث، أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى جزء لا يتجزأ وأبدي من أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.
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إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, أخبار الإمارات العربية المتحدة, الأخبار, العالم
إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, أخبار الإمارات العربية المتحدة, الأخبار, العالم

إعلام: إيران تتخذ قرارا بشأن الجزر الثلاث المتنازع عليها مع الإمارات

13:39 GMT 30.04.2023 (تم التحديث: 14:28 GMT 30.04.2023)
© AFP 2023 / -المرشد الأعلى في إيران على خامنئي
المرشد الأعلى في إيران على خامنئي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2023
© AFP 2023 / -
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ذكرت وسائل إعلام محلية إيرانية أن طهران أعلنت، اليوم الأحد، "عزمها إنشاء مساكن وبنى تحتية في الجزر المتنازع عليها مع الإمارات وتوفير فرص عمل فيها، وذلك بتوجيهات من المرشد الإيراني علي خامنئي".
ونقلت وسائل إعلام إيرانية، عن قائد القوات البحرية في الحرس الثوري علي رضا تنكسيري، قوله إن "المرشد الأعلى علي خامنئي أصدر توجيهات وأوامر خاصة بإعداد وتجهيز الجزر في الخليج بالبنى التحتية والسكنية، وجعلها صالحة للسكن والعيش، وتعزيز أمنها واستقرارها".
وأضاف تنكسيري: "تعتزم الدولة تعزيز استقرار أمن الخليج، خاصةً في منطقة جزر نازعات"، مشيرا إلى أنه "سيتم البدء بالمشروع عبر بناء المنازل السكنية والبنى التحتية وإنشاء الأرصفة العائمة ومرافق صيد الأسماك".
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وكان المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي، أكد في الآونة الأخيرة، رفض "استمرار احتلال إيران للجزر الثلاث"، مؤكدا "دعم سيادة الإمارات على جزرها ومياهها الإقليمية".
ودعا المجلس، "إيران للاستجابة لمساعي الإمارات لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية"، مرحبا بالاتفاق بين السعودية وإيران.
من جانبها، أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، "سيادتها على الجزر الثلاث في الخليج"، نافية من جهة أخرى تدخلها في اليمن.
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وجدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في معرض رده على بيان صادر عن اجتماع وزراء مجلس التعاون الخليجي، "تأكيده موقف إيران الدائم، بأن الجزر الثلاث، أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى جزء لا يتجزأ وأبدي من أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.
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