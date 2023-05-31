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https://sputnikarabic.ae/20230531/الاتحاد-الأفريقي-يطرح-خارطة-طريق-لتسوية-الأزمة-في-السودان-1077609961.html
الاتحاد الأفريقي يطرح خارطة طريق لتسوية الأزمة في السودان
الاتحاد الأفريقي يطرح خارطة طريق لتسوية الأزمة في السودان
أعلن الاتحاد الأفريقي، اليوم الأربعاء، عن خارطة طريق تهدف إلى حل الأزمة السودانية، اشتملت على مجموعة من الإجراءات التي يجب اتخاذها لحل النزاع، منها الوقف... 31.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-31T11:37+0000
2023-05-31T11:37+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وقال الاتحاد الأفريقي في بيان إن خارطة الطريق لحل النزاع في السودان تشتمل على 6 بنود منها أن تعمل الآلية الموسعة المشكلة من الاتحاد الأفريقي، على ضمان تنسيق جميع الجهود الإقليمية والدولية لحل الأزمة السودانية.ونصت خارطة الطريق وفق البيان، على 1- ضرورة الوقف الفوري والدائم والشامل للأعمال العدائية.2- الاستجابة الإنسانية الفعالة لتداعيات النزاع.3- ضرورة حماية المدنيين والبنى التحتية المدنية، مع الالتزام الكامل بالقانون الدولي الإنساني.4- الاعتراف بالدور المحوري الذي تلعبه الدول المجاورة، المتأثرة بالنزاع.5- استكمال العملية السياسية الانتقالية الشاملة، بمشاركة جميع الأطراف السودانية6- تشكيل حكومة مدنية ديمقراطية في البلاد.وعلق الجيش السوداني، في وقت سابق اليوم، مشاركته في المفاوضات الجارية مع قوات الدعم السريع، بوساطة أمريكية وسعودية، وفق ما صرح به مصدر عسكري رفيع لوكالة "سبوتنيك".وتأتي خطوة الجيش السوداني بعد يومين من موافقة الطرفين على تمديد الهدنة بينهما لمدة 5 أيام.وتدور منذ 15 نيسان/أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق، بين قوات الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تركزت معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفة المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين؛ في حين لا يوجد إحصاء رسمي من ضحايا العسكريين من طرقي النزاع العسكري.
https://sputnikarabic.ae/20230530/الاتحاد-الأفريقي-يؤكد-أن-أزمة-السودان-لا-يمكن-حلها-عسكريا-1077596586.html
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أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, الأخبار
أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, الأخبار

الاتحاد الأفريقي يطرح خارطة طريق لتسوية الأزمة في السودان

11:37 GMT 31.05.2023
© AFP 2023جنود الجيش السوداني الموالون لقائد الجيش عبد الفتاح البرهان يشغلون موقعًا في مدينة بورتسودان المطلة على البحر الأحمر ، في 20 أبريل 2023.
جنود الجيش السوداني الموالون لقائد الجيش عبد الفتاح البرهان يشغلون موقعًا في مدينة بورتسودان المطلة على البحر الأحمر ، في 20 أبريل 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2023
© AFP 2023
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أعلن الاتحاد الأفريقي، اليوم الأربعاء، عن خارطة طريق تهدف إلى حل الأزمة السودانية، اشتملت على مجموعة من الإجراءات التي يجب اتخاذها لحل النزاع، منها الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار.
القاهرة - سبوتنيك. وقال الاتحاد الأفريقي في بيان إن خارطة الطريق لحل النزاع في السودان تشتمل على 6 بنود منها أن تعمل الآلية الموسعة المشكلة من الاتحاد الأفريقي، على ضمان تنسيق جميع الجهود الإقليمية والدولية لحل الأزمة السودانية.
ونصت خارطة الطريق وفق البيان، على
1- ضرورة الوقف الفوري والدائم والشامل للأعمال العدائية.
2- الاستجابة الإنسانية الفعالة لتداعيات النزاع.
3- ضرورة حماية المدنيين والبنى التحتية المدنية، مع الالتزام الكامل بالقانون الدولي الإنساني.
4- الاعتراف بالدور المحوري الذي تلعبه الدول المجاورة، المتأثرة بالنزاع.
5- استكمال العملية السياسية الانتقالية الشاملة، بمشاركة جميع الأطراف السودانية
6- تشكيل حكومة مدنية ديمقراطية في البلاد.
قوات الدعم السريع في السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2023
الاتحاد الأفريقي يؤكد أن أزمة السودان لا يمكن حلها عسكريا
أمس, 20:31 GMT
وعلق الجيش السوداني، في وقت سابق اليوم، مشاركته في المفاوضات الجارية مع قوات الدعم السريع، بوساطة أمريكية وسعودية، وفق ما صرح به مصدر عسكري رفيع لوكالة "سبوتنيك".
وتأتي خطوة الجيش السوداني بعد يومين من موافقة الطرفين على تمديد الهدنة بينهما لمدة 5 أيام.
وتدور منذ 15 نيسان/أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق، بين قوات الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تركزت معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفة المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين؛ في حين لا يوجد إحصاء رسمي من ضحايا العسكريين من طرقي النزاع العسكري.
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