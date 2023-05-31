https://sputnikarabic.ae/20230531/الاتحاد-الأفريقي-يطرح-خارطة-طريق-لتسوية-الأزمة-في-السودان-1077609961.html

الاتحاد الأفريقي يطرح خارطة طريق لتسوية الأزمة في السودان

الاتحاد الأفريقي يطرح خارطة طريق لتسوية الأزمة في السودان

أعلن الاتحاد الأفريقي، اليوم الأربعاء، عن خارطة طريق تهدف إلى حل الأزمة السودانية، اشتملت على مجموعة من الإجراءات التي يجب اتخاذها لحل النزاع، منها الوقف... 31.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-31T11:37+0000

2023-05-31T11:37+0000

2023-05-31T11:37+0000

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القاهرة - سبوتنيك. وقال الاتحاد الأفريقي في بيان إن خارطة الطريق لحل النزاع في السودان تشتمل على 6 بنود منها أن تعمل الآلية الموسعة المشكلة من الاتحاد الأفريقي، على ضمان تنسيق جميع الجهود الإقليمية والدولية لحل الأزمة السودانية.ونصت خارطة الطريق وفق البيان، على 1- ضرورة الوقف الفوري والدائم والشامل للأعمال العدائية.2- الاستجابة الإنسانية الفعالة لتداعيات النزاع.3- ضرورة حماية المدنيين والبنى التحتية المدنية، مع الالتزام الكامل بالقانون الدولي الإنساني.4- الاعتراف بالدور المحوري الذي تلعبه الدول المجاورة، المتأثرة بالنزاع.5- استكمال العملية السياسية الانتقالية الشاملة، بمشاركة جميع الأطراف السودانية6- تشكيل حكومة مدنية ديمقراطية في البلاد.وعلق الجيش السوداني، في وقت سابق اليوم، مشاركته في المفاوضات الجارية مع قوات الدعم السريع، بوساطة أمريكية وسعودية، وفق ما صرح به مصدر عسكري رفيع لوكالة "سبوتنيك".وتأتي خطوة الجيش السوداني بعد يومين من موافقة الطرفين على تمديد الهدنة بينهما لمدة 5 أيام.وتدور منذ 15 نيسان/أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق، بين قوات الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تركزت معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفة المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين؛ في حين لا يوجد إحصاء رسمي من ضحايا العسكريين من طرقي النزاع العسكري.

https://sputnikarabic.ae/20230530/الاتحاد-الأفريقي-يؤكد-أن-أزمة-السودان-لا-يمكن-حلها-عسكريا-1077596586.html

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أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, الأخبار