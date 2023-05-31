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https://sputnikarabic.ae/20230531/الجبهة-الشعبية-لتحرير-فلسطين-تعلن-مقتل-5-من-عناصرها-في-غارة-إسرائيلية---عاجل-1077605858.html
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تعلن مقتل 5 من عناصرها في غارة إسرائيلية
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تعلن مقتل 5 من عناصرها في غارة إسرائيلية
أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الأربعاء، مقتل 5 من عناصرها في غارة إسرائيلية. 31.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-31T08:47+0000
2023-05-31T09:15+0000
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وقال مسؤول الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة أبو كفاح غازي لـ"سبوتنيك": "إسرائيل استهدفت موقعا للجبهة على الحدود اللبنانية السورية ما أدى لاستشهاد 5 عناصر".ونعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، في بيان، قتلاها، متمنية الشفاء العاجل للجرحى.وأكدت الجبهة، في البيان، أن هذه الجريمة ليست معزولة عن الأحداث الأخيرة المتسارعة على الجبهتين اللبنانية والسورية، وفي إطار التهديدات الإسرائيلية المتواصلة التي تستهدف قوى المقاومة في داخل وخارج فلسطين.في المقابل، أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، قولهم إن الجيش الإسرائيلي لم يقم بأي هجوم في لبنان.بدورها، ذكرت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان"، أنه في إسرائيل هناك نفي للأخبار المتعلقة بتنفيذ غارة على الحدود اللبنانية السورية.ووفقا لـ"كان"، فإن إنكار إسرائيل للهجوم على موقع الجبهة الشعبية القيادة العامة، يكمن في خلفية التحذيرات الأخيرة الصادرة من قبل أمين عام حزب الله حسن نصر الله من ارتكاب خطأ ما، قد يؤدي إلى تفجير كل المنطقة ويقود إلى "حرب كبرى".
https://sputnikarabic.ae/20230525/نصر-الله-يحذر-إسرائيل-من-أي-خطأ-في-التقدير-قد-يؤدي-إلى-حرب-كبرى-في-المنطقة-1077435057.html
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أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تعلن مقتل 5 من عناصرها في غارة إسرائيلية

08:47 GMT 31.05.2023 (تم التحديث: 09:15 GMT 31.05.2023)
© AFP 2023 / Jalaa Mareyغارة جوية إسرائيلية على الجولان السورية
غارة جوية إسرائيلية على الجولان السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2023
© AFP 2023 / Jalaa Marey
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أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الأربعاء، مقتل 5 من عناصرها في غارة إسرائيلية.
وقال مسؤول الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة أبو كفاح غازي لـ"سبوتنيك": "إسرائيل استهدفت موقعا للجبهة على الحدود اللبنانية السورية ما أدى لاستشهاد 5 عناصر".
ونعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، في بيان، قتلاها، متمنية الشفاء العاجل للجرحى.
وأكدت الجبهة، في البيان، أن هذه الجريمة ليست معزولة عن الأحداث الأخيرة المتسارعة على الجبهتين اللبنانية والسورية، وفي إطار التهديدات الإسرائيلية المتواصلة التي تستهدف قوى المقاومة في داخل وخارج فلسطين.
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في المقابل، أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، قولهم إن الجيش الإسرائيلي لم يقم بأي هجوم في لبنان.
بدورها، ذكرت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان"، أنه في إسرائيل هناك نفي للأخبار المتعلقة بتنفيذ غارة على الحدود اللبنانية السورية.
ووفقا لـ"كان"، فإن إنكار إسرائيل للهجوم على موقع الجبهة الشعبية القيادة العامة، يكمن في خلفية التحذيرات الأخيرة الصادرة من قبل أمين عام حزب الله حسن نصر الله من ارتكاب خطأ ما، قد يؤدي إلى تفجير كل المنطقة ويقود إلى "حرب كبرى".
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