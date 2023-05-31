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الخارجية الروسية تفضح تعطيل كييف لمبادرات حماية محطة زابوروجيه النووية
الخارجية الروسية تفضح تعطيل كييف لمبادرات حماية محطة زابوروجيه النووية
كشف نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، اليوم الأربعاء، أن أوكرانيا عرقلت جميع مبادرات المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي لضمان... 31.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-31T18:01+0000
2023-05-31T18:01+0000
روسيا
الخارجية الروسية
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وقال غروشكو، عبر الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الروسية: "منعت كييف جميع مبادرات المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تهدف إلى تعزيز أمن المحطة".وأشار غروشكو إلى أن "السلطات الأوكرانية رفضت اقتراح رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإنشاء نطاق أمان نووي تشغيلي ومادي في المحطة".وأردف غروشكو: "المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية وأمانة الوكالة، وبمساعدة روسيا قامت بالكثير من العمل في هذا الاتجاه، ولكن بسبب عدم القدرة على التفاوض مع كييف وعدم استعدادها للالتزام بعدم قصف المحطة، لم يكن من الممكن تنفيذ هذه المبادرة".ووفقا له، فإن "إصرار كييف على خلق مخاطر من أجل التشغيل الآمن للمحطة يفسر بتلبية قيادتها بوضوح مطالب واشنطن ولندن، والتي من أجل المصالح السياسية تضحي بسهولة بكل من الأرواح البشرية وسلامة المنشآت النووية في القارة الأوروبية".
https://sputnikarabic.ae/20230529/أوليانوف-غروسي-يقدم-غدا-إلى-مجلس-الأمن-أفكارا-حول-تعزيز-أمن-محطة-زابوروجيه-للطاقة-النووية-1077560497.html
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روسيا, الخارجية الروسية
روسيا, الخارجية الروسية

الخارجية الروسية تفضح تعطيل كييف لمبادرات حماية محطة زابوروجيه النووية

18:01 GMT 31.05.2023
© Sputnik . WASIM SULIMANبناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو
بناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2023
© Sputnik . WASIM SULIMAN
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كشف نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، اليوم الأربعاء، أن أوكرانيا عرقلت جميع مبادرات المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي لضمان سلامة محطة زابوروجيه للطاقة النووية.
وقال غروشكو، عبر الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الروسية: "منعت كييف جميع مبادرات المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تهدف إلى تعزيز أمن المحطة".

أولاً، مشروع الاتفاقيات الثلاثية، ثم المصير نفسه حل باتفاقيتين ثنائيتين منفصلتين، إحداهما بين روسيا والوكالة الدولية للطاقة الذرية، والأخرى بين أوكرانيا والوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وأشار غروشكو إلى أن "السلطات الأوكرانية رفضت اقتراح رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإنشاء نطاق أمان نووي تشغيلي ومادي في المحطة".
محطة الطاقة النووية في زابوروجيا، الواقعة في منطقة السهوب على ضفاف خزان كاخوفكا في منطقة زابوروجيا بأوكرانيا في مدينة إنرغودار. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2023
أوليانوف: غروسي يقدم غدا إلى مجلس الأمن أفكارا حول تعزيز أمن محطة زابوروجيه للطاقة النووية
29 مايو, 18:12 GMT

هذه المبادرة التي أطلقها غروسي، والتي أعلن عنها بعد زيارة محطة زابوروجيه للطاقة النووية في 1 أيلول/ سبتمبر 2022، حيث تضمنت عددًا من العناصر المهمة، من شأنها أن تساعد في وقف الهجمات الأوكرانية على المحطة.

وأردف غروشكو: "المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية وأمانة الوكالة، وبمساعدة روسيا قامت بالكثير من العمل في هذا الاتجاه، ولكن بسبب عدم القدرة على التفاوض مع كييف وعدم استعدادها للالتزام بعدم قصف المحطة، لم يكن من الممكن تنفيذ هذه المبادرة".
ووفقا له، فإن "إصرار كييف على خلق مخاطر من أجل التشغيل الآمن للمحطة يفسر بتلبية قيادتها بوضوح مطالب واشنطن ولندن، والتي من أجل المصالح السياسية تضحي بسهولة بكل من الأرواح البشرية وسلامة المنشآت النووية في القارة الأوروبية".
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