https://sputnikarabic.ae/20230531/الخارجية-الروسية-تفضح-تعطيل-كييف-لمبادرات-حماية-محطة-زابوروجيه-النووية-1077621311.html

الخارجية الروسية تفضح تعطيل كييف لمبادرات حماية محطة زابوروجيه النووية

الخارجية الروسية تفضح تعطيل كييف لمبادرات حماية محطة زابوروجيه النووية

كشف نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، اليوم الأربعاء، أن أوكرانيا عرقلت جميع مبادرات المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي لضمان... 31.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-31T18:01+0000

2023-05-31T18:01+0000

2023-05-31T18:01+0000

روسيا

الخارجية الروسية

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وقال غروشكو، عبر الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الروسية: "منعت كييف جميع مبادرات المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تهدف إلى تعزيز أمن المحطة".وأشار غروشكو إلى أن "السلطات الأوكرانية رفضت اقتراح رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإنشاء نطاق أمان نووي تشغيلي ومادي في المحطة".وأردف غروشكو: "المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية وأمانة الوكالة، وبمساعدة روسيا قامت بالكثير من العمل في هذا الاتجاه، ولكن بسبب عدم القدرة على التفاوض مع كييف وعدم استعدادها للالتزام بعدم قصف المحطة، لم يكن من الممكن تنفيذ هذه المبادرة".ووفقا له، فإن "إصرار كييف على خلق مخاطر من أجل التشغيل الآمن للمحطة يفسر بتلبية قيادتها بوضوح مطالب واشنطن ولندن، والتي من أجل المصالح السياسية تضحي بسهولة بكل من الأرواح البشرية وسلامة المنشآت النووية في القارة الأوروبية".

https://sputnikarabic.ae/20230529/أوليانوف-غروسي-يقدم-غدا-إلى-مجلس-الأمن-أفكارا-حول-تعزيز-أمن-محطة-زابوروجيه-للطاقة-النووية-1077560497.html

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