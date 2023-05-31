https://sputnikarabic.ae/20230531/العثور-على-عبوة-ناسفة-في-مطار-بن-غوريون-الإسرائيلي-1077622245.html
العثور على عبوة ناسفة في مطار بن غوريون الإسرائيلي
العثور على عبوة ناسفة في مطار بن غوريون الإسرائيلي
قالت صحيفة عبرية، مساء اليوم الأربعاء، إن قوات أمن مطار ديفيد بن غوريون الإسرائيلي في مدينة تل أبيب عثرت على عبوة ناسفة. 31.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-31T18:43+0000
2023-05-31T18:43+0000
2023-05-31T18:43+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/0a/14/1046900824_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_6321105f545f55c013a9e293dfbfc1c7.jpg
وأوضحت "يديعوت أحرونوت"، أنه تم العثور على العبوة داخل سيارة في المطار.وأضافت: "لكن في هذه المرحلة لا يوجد تأثير على حركة المرور في المطار وجدول الرحلات".وتابعت: "بسبب اكتشاف العبوة، تم إغلاق جزء من موقف للسيارات داخل مطار بن غوريون".وأوضحت الصحيفة أن "خلفية الحادث جنائية، ويشتبه في أن الحديث يدور عن صراع بين المجرمين".ومطار بن غوريون هو المطار الرئيس في إسرائيل، وخلال الشهر الماضي شهد مرور2.12 مليون مسافر، على متن 14902 طائرة في الرحلات الدولية والداخلية، وفق موقع "port2port" العبري.
https://sputnikarabic.ae/20221223/--إعلان-حالة-الطوارئ-في-مطار-بن-غوريون-الإسرائيلي-1071523461.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/0a/14/1046900824_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a105a951d280efd04856441bff14f87e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
العثور على عبوة ناسفة في مطار بن غوريون الإسرائيلي
تابعنا عبر
قالت صحيفة عبرية، مساء اليوم الأربعاء، إن قوات أمن مطار ديفيد بن غوريون الإسرائيلي في مدينة تل أبيب عثرت على عبوة ناسفة.
وأوضحت "يديعوت أحرونوت
"، أنه تم العثور على العبوة داخل سيارة في المطار.
وأضافت: "لكن في هذه المرحلة لا يوجد تأثير على حركة المرور في المطار وجدول الرحلات".
وتابعت: "بسبب اكتشاف العبوة، تم إغلاق جزء من موقف للسيارات داخل مطار بن غوريون
".
23 ديسمبر 2022, 12:58 GMT
وأوضحت الصحيفة أن "خلفية الحادث جنائية، ويشتبه في أن الحديث يدور عن صراع بين المجرمين".
ومطار بن غوريون هو المطار الرئيس في إسرائيل، وخلال الشهر الماضي شهد مرور2.12 مليون مسافر، على متن 14902 طائرة في الرحلات الدولية والداخلية، وفق موقع
"port2port" العبري.