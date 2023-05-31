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العثور على عبوة ناسفة في مطار بن غوريون الإسرائيلي
العثور على عبوة ناسفة في مطار بن غوريون الإسرائيلي
قالت صحيفة عبرية، مساء اليوم الأربعاء، إن قوات أمن مطار ديفيد بن غوريون الإسرائيلي في مدينة تل أبيب عثرت على عبوة ناسفة. 31.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-31T18:43+0000
2023-05-31T18:43+0000
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وأوضحت "يديعوت أحرونوت"، أنه تم العثور على العبوة داخل سيارة في المطار.وأضافت: "لكن في هذه المرحلة لا يوجد تأثير على حركة المرور في المطار وجدول الرحلات".وتابعت: "بسبب اكتشاف العبوة، تم إغلاق جزء من موقف للسيارات داخل مطار بن غوريون".وأوضحت الصحيفة أن "خلفية الحادث جنائية، ويشتبه في أن الحديث يدور عن صراع بين المجرمين".ومطار بن غوريون هو المطار الرئيس في إسرائيل، وخلال الشهر الماضي شهد مرور2.12 مليون مسافر، على متن 14902 طائرة في الرحلات الدولية والداخلية، وفق موقع "port2port" العبري.
https://sputnikarabic.ae/20221223/--إعلان-حالة-الطوارئ-في-مطار-بن-غوريون-الإسرائيلي-1071523461.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

العثور على عبوة ناسفة في مطار بن غوريون الإسرائيلي

18:43 GMT 31.05.2023
© AFP 2023 / JACK GUEZوصول أول وفد حكومي إماراتي إلى إسرائيل، مطار "بن غوريون" الدولي، تل أبيب 20 أكتوبر 2020
وصول أول وفد حكومي إماراتي إلى إسرائيل، مطار بن غوريون الدولي، تل أبيب 20 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2023
© AFP 2023 / JACK GUEZ
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قالت صحيفة عبرية، مساء اليوم الأربعاء، إن قوات أمن مطار ديفيد بن غوريون الإسرائيلي في مدينة تل أبيب عثرت على عبوة ناسفة.
وأوضحت "يديعوت أحرونوت"، أنه تم العثور على العبوة داخل سيارة في المطار.
وأضافت: "لكن في هذه المرحلة لا يوجد تأثير على حركة المرور في المطار وجدول الرحلات".
وتابعت: "بسبب اكتشاف العبوة، تم إغلاق جزء من موقف للسيارات داخل مطار بن غوريون".
مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب، إسرائيل 21 أبريل/ نيسان 2013 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2022
إعلان حالة الطوارئ في مطار بن غوريون الإسرائيلي
23 ديسمبر 2022, 12:58 GMT
وأوضحت الصحيفة أن "خلفية الحادث جنائية، ويشتبه في أن الحديث يدور عن صراع بين المجرمين".
ومطار بن غوريون هو المطار الرئيس في إسرائيل، وخلال الشهر الماضي شهد مرور2.12 مليون مسافر، على متن 14902 طائرة في الرحلات الدولية والداخلية، وفق موقع "port2port" العبري.
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