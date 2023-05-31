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مديرة صندوق النقد للسيسي: الاقتصاد المصري أظهر قدرة على الصمود
مديرة صندوق النقد للسيسي: الاقتصاد المصري أظهر قدرة على الصمود
تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا من مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا. 31.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-31T19:59+0000
2023-05-31T19:59+0000
العالم العربي
اقتصاد
صندوق النقد الدولي
الرئيس عبدالفتاح السيسي
مصر
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جاء ذلك وفق بيان للمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، المستشار أحمد فهمي.وأكدت جورجيفا "سعي الصندوق نحو مواصلة تعزيز أطر التشاور والتنسيق مع مصر لإبراز شراكتهما البناءة، آخذًا في الاعتبار برنامج التعاون القائم بين الجانبين"، وفق نص البيان.وأشادت مديرة صندوق النقد الدولي بـ "الجهود الحكومية المكثفة في هذا الإطار، وما تم تحقيقه من مستهدفات اقتصادية وهيكلية في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي".وأثنت على "ما يظهره الاقتصاد المصري من قدرة على الصمود في وجه التداعيات السلبية للأزمات العالمية المتلاحقة".بدوره، أكد السيسي "الحرص على التشاور المستمر مع مديرة صندوق النقد الدولي، انطلاقًا من اهتمام مصر بدفع التعاون قدمًا بينها وبين الصندوق، خاصةً في ظل النهج الاستراتيجي لمصر لتحقيق التنمية المستدامة في كافة محاورها الاقتصادية والاجتماعية، من خلال جذب المزيد من الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص".وشدد الرئيس المصري على أن الشراكة مع الصندوق تساعد في "توفير مناخ إيجابي لكافة المستثمرين وأسواق المال العالمية فيما يتعلق بأداء الاقتصاد المصري".ولم تتفق مصر وصندوق النقد بعد على موعد للمراجعة الأولية بموجب حزمة مالية بثلاثة مليارات دولار على مدى 46 شهرا، تم توقيعها في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وذلك في إطار تحركات مكثفة لاحتواء أزمة شح الدولار في السوق المصرية.
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العالم العربي, اقتصاد, صندوق النقد الدولي, الرئيس عبدالفتاح السيسي, مصر
العالم العربي, اقتصاد, صندوق النقد الدولي, الرئيس عبدالفتاح السيسي, مصر

مديرة صندوق النقد للسيسي: الاقتصاد المصري أظهر قدرة على الصمود

19:59 GMT 31.05.2023
© Sputnik . Алексей Агарышев / الانتقال إلى بنك الصوركريستالينا جورجيفا
كريستالينا جورجيفا - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2023
© Sputnik . Алексей Агарышев
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تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا من مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا.
جاء ذلك وفق بيان للمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، المستشار أحمد فهمي.
وأكدت جورجيفا "سعي الصندوق نحو مواصلة تعزيز أطر التشاور والتنسيق مع مصر لإبراز شراكتهما البناءة، آخذًا في الاعتبار برنامج التعاون القائم بين الجانبين"، وفق نص البيان.
وأشادت مديرة صندوق النقد الدولي بـ "الجهود الحكومية المكثفة في هذا الإطار، وما تم تحقيقه من مستهدفات اقتصادية وهيكلية في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي".
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وأثنت على "ما يظهره الاقتصاد المصري من قدرة على الصمود في وجه التداعيات السلبية للأزمات العالمية المتلاحقة".
بدوره، أكد السيسي "الحرص على التشاور المستمر مع مديرة صندوق النقد الدولي، انطلاقًا من اهتمام مصر بدفع التعاون قدمًا بينها وبين الصندوق، خاصةً في ظل النهج الاستراتيجي لمصر لتحقيق التنمية المستدامة في كافة محاورها الاقتصادية والاجتماعية، من خلال جذب المزيد من الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص".
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وشدد الرئيس المصري على أن الشراكة مع الصندوق تساعد في "توفير مناخ إيجابي لكافة المستثمرين وأسواق المال العالمية فيما يتعلق بأداء الاقتصاد المصري".
ولم تتفق مصر وصندوق النقد بعد على موعد للمراجعة الأولية بموجب حزمة مالية بثلاثة مليارات دولار على مدى 46 شهرا، تم توقيعها في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وذلك في إطار تحركات مكثفة لاحتواء أزمة شح الدولار في السوق المصرية.
الدول العربية التي اقترضت من صندوق النقد الدولي وكيف تأثر اقتصادها - سبوتنيك عربي
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