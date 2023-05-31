https://sputnikarabic.ae/20230531/وزير-إماراتي-يؤكد-نية-بلاده-توسيع-العلاقات-مع-إيران-1077606009.html
وزير إماراتي يؤكد نية بلاده توسيع العلاقات مع إيران
وزير إماراتي يؤكد نية بلاده توسيع العلاقات مع إيران
صرح خليفة شاهين المرر، وزير الدولة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بأن بلاده تعتزم توسيع العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية. 31.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-31T09:02+0000
2023-05-31T09:02+0000
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وقالت وكالة "تسنيم" الإيرانية إن تصريحات المرر جاءت خلال لقائه بوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، الذي أشار إلى أن سياسة الحكومة الإيرانية تهدف إلى تعزيز علاقاتها مع دول الجوار، واصفًا الإمارات بالشريك التجاري الموثوق.وأضاف عبد اللهيان أن العلاقات الإماراتية الإيرانية تتطور في القطاعين الحكومي والخاص، مؤكدًا أن تعزيز التعاون الثنائي يعود لصالح البلدين والمنطقة.وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أمس الثلاثاء، أن بلاده "متفقة مع المملكة العربية السعودية على تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية".وقال عبد اللهيان، في تصريحات لصحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، إن "التقارب مع السعودية ليس مجرد اتفاقية تكتيكية"، مشيرًا أن "هناك إمكانية كبيرة لتنفيذ مشاريع اقتصادية مع السعودية".وحول الملف اليمني، أكد عبد الليهان أن بلاده "تتواصل مع جميع الأطراف في اليمن لوقف القتال والذهاب للمفاوضات"، مضيفًا: "نرى أن المفاوضات في اليمن تحرز تقدما".في السياق ذاته، أكدت الحكومة الإيرانية استعداد إيران لتعزيز العلاقات مع مصر، وأشار المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي بهادري جهرمي، في مؤتمر صحفي، "إلى تصريحات المرشد الإيراني علي خامنئي، باستعداد إيران لتطوير العلاقات مع مصر"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.وأكد جهرمي أن "الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أوعز لوزارة الخارجية باتخاذ الإجراءات اللازمة عقب تصريحات قائد الثورة علي خامنئي".
https://sputnikarabic.ae/20230430/إعلام-إيران-تتخذ-قرارا-بشأن-الجزر-الثلاث-المتنازع-عليها-مع-الإمارات-بأمر-من-خامنئي-1076485147.html
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العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار الإمارات العربية المتحدة, إيران, أخبار إيران, الأخبار
العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار الإمارات العربية المتحدة, إيران, أخبار إيران, الأخبار
وزير إماراتي يؤكد نية بلاده توسيع العلاقات مع إيران
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صرح خليفة شاهين المرر، وزير الدولة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بأن بلاده تعتزم توسيع العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وقالت وكالة
"تسنيم" الإيرانية إن تصريحات المرر جاءت خلال لقائه بوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، الذي أشار إلى أن سياسة الحكومة الإيرانية تهدف إلى تعزيز علاقاتها مع دول الجوار، واصفًا الإمارات بالشريك التجاري الموثوق.
وأضاف عبد اللهيان أن العلاقات الإماراتية الإيرانية تتطور في القطاعين الحكومي والخاص، مؤكدًا أن تعزيز التعاون الثنائي يعود لصالح البلدين والمنطقة.
وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أمس الثلاثاء، أن بلاده "متفقة مع المملكة العربية السعودية على تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية".
وقال عبد اللهيان، في تصريحات لصحيفة
"لوفيغارو" الفرنسية، إن "التقارب مع السعودية ليس مجرد اتفاقية تكتيكية"، مشيرًا أن "هناك إمكانية كبيرة لتنفيذ مشاريع اقتصادية مع السعودية".
وحول الملف اليمني، أكد عبد الليهان أن بلاده "تتواصل مع جميع الأطراف في اليمن لوقف القتال والذهاب للمفاوضات"، مضيفًا: "نرى أن المفاوضات في اليمن تحرز تقدما".
في السياق ذاته، أكدت الحكومة الإيرانية استعداد إيران لتعزيز العلاقات مع مصر، وأشار المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي بهادري جهرمي، في مؤتمر صحفي، "إلى تصريحات المرشد الإيراني علي خامنئي، باستعداد إيران لتطوير العلاقات مع مصر"، حسب وكالة
"تسنيم" الإيرانية.
وأكد جهرمي أن "الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أوعز لوزارة الخارجية باتخاذ الإجراءات اللازمة عقب تصريحات قائد الثورة علي خامنئي".