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https://sputnikarabic.ae/20230410/طهران-لايوجد-آية-قيود-على-سفر-المصريين-إلى-إيران-والعلاقات-مع-الإمارات-تتقدم-إلى-الأمام-1075757750.html
طهران: لايوجد آية قيود على سفر المصريين إلى إيران والعلاقات مع الإمارات تتقدم إلى الأمام
طهران: لايوجد آية قيود على سفر المصريين إلى إيران والعلاقات مع الإمارات تتقدم إلى الأمام
أکدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، أن "العلاقات بين إيران والإمارات تتقدم إلى الأمام، خاصة بعد عودة سفير الإمارات إلى طهران". 10.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-10T21:41+0000
2023-04-10T21:41+0000
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وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر کنعاني، إنه "مع المبادرات التي تم تنفيذها، شهدنا تحسناً في مستوى التعاون بين البلدين وتم تبادل الوفود المختلفة على مختلف المستويات"، حسب وكالة الطلبة الإيرانية- إسنا.وبشأن العلاقات مع مصر، أوضح كنعاني، أن إيران "ترحب بأي تطور إيجابي وإلی الأمام في تعزيز العلاقات بين شعبي إيران ومصر"، نافيا فرض أي قيود على بسفر المواطنين المصريين إلى إيران، ومرحبا بأي انفتاح من جانب مصر لزیارة مواطنيها إلى إيران.يأتي ذلك بعد شهر من عودة العلاقات بين إيران والسعودية، حيث أصدرت كل من السعودية وإيران والصين، بيانا ثلاثيا مشتركا، أعلنت فيه الدول الثلاث قيام إيران والسعودية بتوقيع اتفاقية لاستئناف العلاقات بين البلدين، برعاية من الرئيس الصيني شي جين بينغ.وأوضح البيان أنه "من المقرر فتح سفارتي البلدين في غضون شهرين".وقطعت العلاقات بين السعودية وإيران منذ كانون الثاني/يناير 2016، حين أثار إعدام رجل الدين السعودي الشيعي نمر النمر، في المملكة تظاهرات عنيفة في إيران، تمت خلالها مهاجمة مبنى السفارة السعودية في طهران وإحراقه، لتقطع الرياض علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع طهران.
https://sputnikarabic.ae/20230406/إيران-رئيسي-سيلتقي-قريبا-رئيس-الإمارات-محمد-بن-زايد-1075585833.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار مصر الآن, مصر, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم
إيران, أخبار إيران, أخبار مصر الآن, مصر, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم

طهران: لايوجد آية قيود على سفر المصريين إلى إيران والعلاقات مع الإمارات تتقدم إلى الأمام

21:41 GMT 10.04.2023
© AFP 2023 / ATTA KENAREالمتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2023
© AFP 2023 / ATTA KENARE
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أکدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، أن "العلاقات بين إيران والإمارات تتقدم إلى الأمام، خاصة بعد عودة سفير الإمارات إلى طهران".
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر کنعاني، إنه "مع المبادرات التي تم تنفيذها، شهدنا تحسناً في مستوى التعاون بين البلدين وتم تبادل الوفود المختلفة على مختلف المستويات"، حسب وكالة الطلبة الإيرانية- إسنا.
وبشأن العلاقات مع مصر، أوضح كنعاني، أن إيران "ترحب بأي تطور إيجابي وإلی الأمام في تعزيز العلاقات بين شعبي إيران ومصر"، نافيا فرض أي قيود على بسفر المواطنين المصريين إلى إيران، ومرحبا بأي انفتاح من جانب مصر لزیارة مواطنيها إلى إيران.
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يأتي ذلك بعد شهر من عودة العلاقات بين إيران والسعودية، حيث أصدرت كل من السعودية وإيران والصين، بيانا ثلاثيا مشتركا، أعلنت فيه الدول الثلاث قيام إيران والسعودية بتوقيع اتفاقية لاستئناف العلاقات بين البلدين، برعاية من الرئيس الصيني شي جين بينغ.
وأوضح البيان أنه "من المقرر فتح سفارتي البلدين في غضون شهرين".
وقطعت العلاقات بين السعودية وإيران منذ كانون الثاني/يناير 2016، حين أثار إعدام رجل الدين السعودي الشيعي نمر النمر، في المملكة تظاهرات عنيفة في إيران، تمت خلالها مهاجمة مبنى السفارة السعودية في طهران وإحراقه، لتقطع الرياض علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع طهران.
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