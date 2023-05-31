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"لم يعد ضروريا"... إيطاليا ترفع حظر مبيعات الأسلحة للسعودية
"لم يعد ضروريا"... إيطاليا ترفع حظر مبيعات الأسلحة للسعودية
قالت الحكومة الإيطالية في بيان، عقب اجتماع لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، إن روما رفعت الحظر المفروض على مبيعات الأسلحة للسعودية. 31.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-31T20:25+0000
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تم تقييد صادرات المعدات العسكرية إلى المملكة العربية السعودية، في عامي 2019 و2020، لمنع استخدامها في الصراع في اليمن.لكن الحكومة قالت في بيانها اليوم، إن الحظر لم يعد ضروريا "في ضوء الوضع المتغير" على الأرض، مشيدة بجهود الوساطة السعودية الأخيرة من أجل السلام، وفق موقع "ماركت سكرينر" الاقتصادي الإيطالي.واكتسبت مبادرات السلام زخما منذ أن اتفقت الرياض وطهران في مارس/ آذار الماضي، على إعادة العلاقات الدبلوماسية المقطوعة في 2016.وقالت إيطاليا إن قرارها بشأن السعودية "يتماشى" مع قرار رفع حظر أسلحة آخر اتخذته الشهر الماضي مع الإمارات العربية المتحدة، كان مرتبطا أيضا بالحرب في اليمن.ومنذ سبتمبر/ أيلول 2014، تسيطر جماعة "أنصار الله" على غالبية المحافظات في وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 في المئة من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، بحسب الأمم المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20210129/إيطاليا-تلغي-صفقة-لبيع-آلاف-الصواريخ-إلى-السعودية-والإمارات-1047949076.html
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العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, السعودية, إيطاليا, أخبار الإمارات العربية المتحدة
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, السعودية, إيطاليا, أخبار الإمارات العربية المتحدة

"لم يعد ضروريا"... إيطاليا ترفع حظر مبيعات الأسلحة للسعودية

20:25 GMT 31.05.2023
© AFP 2023 / JOHN THYSرئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني
رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2023
© AFP 2023 / JOHN THYS
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قالت الحكومة الإيطالية في بيان، عقب اجتماع لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، إن روما رفعت الحظر المفروض على مبيعات الأسلحة للسعودية.
تم تقييد صادرات المعدات العسكرية إلى المملكة العربية السعودية، في عامي 2019 و2020، لمنع استخدامها في الصراع في اليمن.
لكن الحكومة قالت في بيانها اليوم، إن الحظر لم يعد ضروريا "في ضوء الوضع المتغير" على الأرض، مشيدة بجهود الوساطة السعودية الأخيرة من أجل السلام، وفق موقع "ماركت سكرينر" الاقتصادي الإيطالي.
واكتسبت مبادرات السلام زخما منذ أن اتفقت الرياض وطهران في مارس/ آذار الماضي، على إعادة العلاقات الدبلوماسية المقطوعة في 2016.
وقالت إيطاليا إن قرارها بشأن السعودية "يتماشى" مع قرار رفع حظر أسلحة آخر اتخذته الشهر الماضي مع الإمارات العربية المتحدة، كان مرتبطا أيضا بالحرب في اليمن.
وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2021
إيطاليا تلغي صفقة لبيع آلاف الصواريخ إلى السعودية والإمارات
29 يناير 2021, 15:27 GMT
ومنذ سبتمبر/ أيلول 2014، تسيطر جماعة "أنصار الله" على غالبية المحافظات في وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 في المئة من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، بحسب الأمم المتحدة.
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