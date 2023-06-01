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https://sputnikarabic.ae/20230601/إجمالي-التجارة-بين-روسيا-وإريتريا-يبلغ-135-مليون-دولار-في-2022-1077624634.html
إجمالي التجارة بين روسيا وإريتريا يبلغ 13.5 مليون دولار في 2022
إجمالي التجارة بين روسيا وإريتريا يبلغ 13.5 مليون دولار في 2022
بلغ إجمالي التجارة بين روسيا وإريتريا 13.5 مليون دولار في عام 2022، وتمثلت معظمها في صادرات القمح بقيمة 11.5 مليون دولار، وفقا لوثائق المحادثات بين الرئيس... 01.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-01T00:43+0000
2023-06-01T00:43+0000
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ووفقًا للوثائق: "بلغ إجمالي التجارة بين روسيا وإريتريا في عام 2022 نحو 13.521 مليون دولار (الصادرات: 12.745 مليون دولار، منها 11.5 مليون دولار من القمح (27،500 طن)؛ والواردات: 776،000 دولار)".وبلغ إجمالي التجارة الثنائية في عام 2021 نحو 9.314 مليون دولار، حيث بلغت صادرات القمح 8.125 مليون دولار، ومنتجات النفط 0.175 مليون دولار، والكبريتات 0.888 مليون دولار. وبلغت الواردات من الملابس الجاهزة 0.126 مليون دولار.ووفقًا للمعلومات، أعربت إريتريا عن اهتمامها بتطوير العلاقات مع شركات صناعة الشاحنات الروسية "أورال" و"كاماز"، حيث أثبتت منتجاتهما جدواها في ظروف المناخ الإريتري.ووصل الرئيس الإريتري إلى موسكو لحضور محادثات مع بوتين، وفي صباح يوم الأربعاء، قام الزعيم الإريتري بوضع أكاليل الزهور على قبر الجندي المجهول في موسكو.
https://sputnikarabic.ae/20230531/بوتين-روسيا-وإريتريا-توقعان-عددا-من-الاتفاقيات-الدولية-1077617978.html
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فلاديمير بوتين, أخبار إريتريا, إريتريا, أخبار روسيا اليوم, روسيا, العالم
فلاديمير بوتين, أخبار إريتريا, إريتريا, أخبار روسيا اليوم, روسيا, العالم

إجمالي التجارة بين روسيا وإريتريا يبلغ 13.5 مليون دولار في 2022

00:43 GMT 01.06.2023
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert / الرئيس الإريتري أسياس آفورقي
الرئيس الإريتري أسياس آفورقي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2023
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert /
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بلغ إجمالي التجارة بين روسيا وإريتريا 13.5 مليون دولار في عام 2022، وتمثلت معظمها في صادرات القمح بقيمة 11.5 مليون دولار، وفقا لوثائق المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإريتري إسياس أفورقي في الكرملين يوم الأربعاء.
ووفقًا للوثائق: "بلغ إجمالي التجارة بين روسيا وإريتريا في عام 2022 نحو 13.521 مليون دولار (الصادرات: 12.745 مليون دولار، منها 11.5 مليون دولار من القمح (27،500 طن)؛ والواردات: 776،000 دولار)".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2023
بوتين: روسيا وإريتريا توقعان عددا من الاتفاقيات الدولية
أمس, 15:09 GMT
وبلغ إجمالي التجارة الثنائية في عام 2021 نحو 9.314 مليون دولار، حيث بلغت صادرات القمح 8.125 مليون دولار، ومنتجات النفط 0.175 مليون دولار، والكبريتات 0.888 مليون دولار. وبلغت الواردات من الملابس الجاهزة 0.126 مليون دولار.
ووفقًا للمعلومات، أعربت إريتريا عن اهتمامها بتطوير العلاقات مع شركات صناعة الشاحنات الروسية "أورال" و"كاماز"، حيث أثبتت منتجاتهما جدواها في ظروف المناخ الإريتري.
ووصل الرئيس الإريتري إلى موسكو لحضور محادثات مع بوتين، وفي صباح يوم الأربعاء، قام الزعيم الإريتري بوضع أكاليل الزهور على قبر الجندي المجهول في موسكو.
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