اكتشاف "شبه قمر" سيظل يدور حول الأرض لمدة 1500 عاما مقبلة
© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصورالقمر خلال الكسوف في فلاديفوستوك الروسية. في 8 نوفمبر، بعد الظهر، سيُغطى القمر جزئيًا بظل الأرض، وسيغطي القمر أورانوس ويتحول إلى اللون الأحمر القرمزي (القمر الدموي). سيكمل هذا الحدث ممر الكسوف الذي بدأ في أكتوبر/ تشرين الأول. في المرة القادمة يمكن رؤية هذه الظاهرة فقط في غضون سنوات قليلة.
القمر خلال الكسوف في فلاديفوستوك الروسية. في 8 نوفمبر، بعد الظهر، سيُغطى القمر جزئيًا بظل الأرض، وسيغطي القمر أورانوس ويتحول إلى اللون الأحمر القرمزي (القمر الدموي). سيكمل هذا الحدث ممر الكسوف الذي بدأ في أكتوبر/ تشرين الأول. في المرة القادمة يمكن رؤية هذه الظاهرة فقط في غضون سنوات قليلة.
© Sputnik . Vitaliy Ankov/
كشفت دراسة جديدة أن كوكب الأرض لديه قمرا جديدا، أو على الأقل ما يسمى بـ"شبه قمر".
وتم رصد "شبه القمر"، الذي يحمل اسم "2023 FW13"، من قبل خبراء باستخدام تلسكوب "بن - ستارز" في الجزء العلوي من بركان هاليكالا في هاواي، وهو واحد من ضمن عدد قليل من "أشباه الأقمار" المعروفة.
ويعتقد الخبراء أن "شبه القمر" الجديد كان في محيط الأرض منذ 100 قبل الميلاد، وسيستمر في الدوران حول الكوكب لمدة 1500 عام أخرى على الأقل، حتى 3700 بعد الميلاد، وفقا لموقع "لايف ساينس" العلمي.
Meet newly-discovered asteroid 2023 FW13. @AdrienCoffinet noticed it is a quasi-satellite of Earth.— Tony Dunn (@tony873004) April 4, 2023
Astronomer, Sam Deen, located precovery images which help confirm the 1:1 resonance with Earth. This is the same type of orbit as Kamoʻoalewa (2016 HO3). https://t.co/c9EnXVooXY pic.twitter.com/BY2GEOPGzL
و"شبه القمر" هو صخرة فضائية تدور حول الأرض، لكنها مرتبطة جاذبيا بالشمس.
وتم منح الصخرة لقب "شبه"، بسبب ارتباطها جاذبيا بالشمس بدلا من الأرض.
يشار إلى أن اكتشاف "2023 FW13" ليس أمرا مستحدثا، إذ سبق أن تم رصد "شبه قمر" آخر يدعى "469219 Kamooalewa" في عام 2016، وفي ذلك الوقت، كان يُعتقد أنه أصغر وأقرب قمر صناعي معروف.
وكان مرصد "بن - ستارز" في هاواي قد لاحظ شبه القمر "2023 FW13" لأول مرة في 28 مارس/ آذار الماضي، تم الكشف عن الاكتشاف رسميا في 1 نيسان/ أبريل ، بعد ملاحظات إضافية من تلسكوب كندا فرنسا هاواي على ماونا كيا، بالإضافة إلى مراصد في قمة كيت وجبل ليمون.