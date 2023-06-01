https://sputnikarabic.ae/20230601/الدفاع-الروسية-تعلن-إسقاط-طائرة-سو-25-و-17-مسيرة-أوكرانية--عاجل-1077638699.html
الدفاع الروسية تعلن إسقاط طائرة "سو-25" و17 مسيرة أوكرانية
الدفاع الروسية تعلن إسقاط طائرة "سو-25" و17 مسيرة أوكرانية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت خلال الـ24 الساعة الماضية، طائرة هجومية أوكرانية من طراز "سو-25" و17 مسيرة... 01.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-01T10:30+0000
2023-06-01T10:30+0000
2023-06-01T11:03+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
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وأفادت وزارة الدفاع الروسية: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي طائرة من طراز "سو-25" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية بالقرب من منطقة نوفوأندرييفكا في مقاطعة زابوروجيه".وتابع البيان: "تم تدمير 17 طائرة دون طيار في مناطق كوزيموفكا، وماكييفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، ومناطق تونينكي وغورغييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
https://sputnikarabic.ae/20230601/الدفاع-الروسية-حول-محاولة-كييف-تنفيذ-هجوم-إرهابي-في-شيبيكينو-تم-إحباط-عملية-انتهاك-الحدود-عاجل-1077637889.html
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روسيا, سلاح روسيا
الدفاع الروسية تعلن إسقاط طائرة "سو-25" و17 مسيرة أوكرانية
10:30 GMT 01.06.2023 (تم التحديث: 11:03 GMT 01.06.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت خلال الـ24 الساعة الماضية، طائرة هجومية أوكرانية من طراز "سو-25" و17 مسيرة أوكرانية.
وأفادت وزارة الدفاع الروسية: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي طائرة من طراز "سو-25" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية بالقرب من منطقة نوفوأندرييفكا في مقاطعة زابوروجيه".
وبحسب البيان: "خلال اليوم، تم اعتراض 16 صاروخا من طراز "هيمارس" و"أوراغان" و"ألخا" المتعددة".
وتابع البيان: "تم تدمير 17 طائرة دون طيار في مناطق كوزيموفكا، وماكييفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، ومناطق تونينكي وغورغييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".