https://sputnikarabic.ae/20230601/الدفاع-الروسية-حول-محاولة-كييف-تنفيذ-هجوم-إرهابي-في-شيبيكينو-تم-إحباط-عملية-انتهاك-الحدود-عاجل-1077637889.html
الدفاع الروسية تعلن إحباط محاولة كييف اختراق مدينة شيبيكينو الحدودية
الدفاع الروسية تعلن إحباط محاولة كييف اختراق مدينة شيبيكينو الحدودية
أفادت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية بأنه "لم يسمح للتشكيلات الأوكرانية بانتهاك الحدود الروسية، وتم إبعاد العدو بعد أن تكبد خسائر". 01.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-01T10:04+0000
2023-06-01T10:04+0000
2023-06-01T10:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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وقالت: "نتيجة للأعمال النشطة للوحدات التي تغطي حدود الدولة للمنطقة العسكرية الغربية وجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، تم إبعاد التشكيلات الإرهابية لنظام كييف، بعد أن تكبدت خسائر كبيرة".وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، في المنطقة الحدودية مع أوكرانيا، بلغت خسائر العدو 30 إرهابياً وأربع مركبات قتالية مدرعة وعربة قتالية من طراز غراد وشاحنة بيك آب واحدة.كما أكدت أن القوات المسلحة الروسية وحرس الحدود ووحدات أخرى من جهاز الأمن الفيدرالي صدت ثلاث هجمات شنها إرهابيون أوكرانيون يشملون سريتي مشاة آليتين مع دبابات في اتجاه شيبيكينو.وأضافت: "هذا الصباح، أحبطت القوات المسلحة الروسية، مع وحدات من حرس الحدود ووحدات أخرى من جهاز الأمن الفيدرالي الروسي محاولة جديدة من نظام كييف لتنفيذ عمل إرهابي ضد السكان المدنيين في المدينة. حاول إرهابيون أوكرانيون يشملون سريتي مشاة آليتين، معززة بالدبابات، اختراق أراضي روسيا في منطقة نوفايا تافولجانكا ونقطة تفتيش السيارات الدولية في شيبيكينو، في مقاطعة بيلغورود، في حوالي الساعة 3.00 بتوقيت موسكو، بعد قصف مكثف للمنشآت المدنية. وقد تم صد ثلاث هجمات للجماعات الإرهابية الأوكرانية بفضل تصرفات الجيش الروسي".وشددت على أن "الطيران العسكري للمنطقة الغربية العسكرية وجه 11 ضربة للعدو، ونفذت القوات الصاروخية والمدفعية 77 عملية إطلاق نار، ونفذت غارتان بأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة".
https://sputnikarabic.ae/20230601/القوات-الأوكرانية-تقصف-مدينة-شيبيكينو-في-مقاطعة-بيلغورود-فيديو-1077637636.html
https://sputnikarabic.ae/20230601/مقر-عمليات-مقاطعة-بيلغورود-الروسية-ينفي-الأنباء-حول-اختراق-القوات-المسلحة-الأوكرانية-للمنطقة-عاجل-1077627020.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا
الدفاع الروسية تعلن إحباط محاولة كييف اختراق مدينة شيبيكينو الحدودية
10:04 GMT 01.06.2023 (تم التحديث: 10:53 GMT 01.06.2023) تابعنا عبر
أفادت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية بأنه "لم يسمح للتشكيلات الأوكرانية بانتهاك الحدود الروسية، وتم إبعاد العدو بعد أن تكبد خسائر".
وقالت: "نتيجة للأعمال النشطة للوحدات التي تغطي حدود الدولة للمنطقة العسكرية الغربية وجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، تم إبعاد التشكيلات الإرهابية لنظام كييف، بعد أن تكبدت خسائر كبيرة".
وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، في المنطقة الحدودية مع أوكرانيا، بلغت خسائر العدو 30 إرهابياً وأربع مركبات قتالية مدرعة وعربة قتالية من طراز غراد وشاحنة بيك آب واحدة.
كما أكدت أن القوات المسلحة الروسية وحرس الحدود ووحدات أخرى من جهاز الأمن الفيدرالي صدت ثلاث هجمات شنها إرهابيون أوكرانيون يشملون سريتي مشاة آليتين مع دبابات في اتجاه شيبيكينو.
وأضافت: "هذا الصباح، أحبطت القوات المسلحة الروسية، مع وحدات من حرس الحدود ووحدات أخرى من جهاز الأمن الفيدرالي الروسي محاولة جديدة من نظام كييف لتنفيذ عمل إرهابي ضد السكان المدنيين في المدينة. حاول إرهابيون أوكرانيون يشملون سريتي مشاة آليتين، معززة بالدبابات، اختراق أراضي روسيا في منطقة نوفايا تافولجانكا ونقطة تفتيش السيارات الدولية في شيبيكينو، في مقاطعة بيلغورود، في حوالي الساعة 3.00 بتوقيت موسكو، بعد قصف مكثف للمنشآت المدنية. وقد تم صد ثلاث هجمات للجماعات الإرهابية الأوكرانية بفضل تصرفات الجيش الروسي".
وشددت على أن "الطيران العسكري للمنطقة الغربية العسكرية وجه 11 ضربة للعدو، ونفذت القوات الصاروخية والمدفعية 77 عملية إطلاق نار، ونفذت غارتان بأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة".