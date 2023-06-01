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الدفاع الروسية تكشف عن خسائر فادحة تكبدها الجيش الأوكراني أثناء هجومه على بلدة حدودية
الدفاع الروسية تكشف عن خسائر فادحة تكبدها الجيش الأوكراني أثناء هجومه على بلدة حدودية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن نحو 70 مقاتلًا أوكرانيًا، و5 دبابات، و4 مركبات قتالية مصفحة، وسبع سيارات عسكرية وشاحنة من طراز "كاماز" شاركوا في الهجوم على بلدة... 01.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-01T16:48+0000
2023-06-01T16:48+0000
2023-06-01T17:09+0000
روسيا
رصد عسكري
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وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الخميس: "الساعة 03:57 في 1 حزيران/ يونيو، حاول ما يصل إلى 30 مقاتلا أوكرانيا وبعد ساعة من القصف المدفعي المكثف لحاجز "شيبيكينو" الدولي لتفتيش السيارات على الحدود الروسية الأوكرانية والمناطق السكنية في بلدة نوفايا تافولغانكا الهجوم في اتجاه فولشانسك.وأضاف البيان: "حاولت مجموعة من 15 عسكريًا أوكرانيًا الدخول إلى روسيا صباحًا على طول الضفة اليسرى لنهر سيفرسكي دونتس، حيث لقوا حتفهم بعد دخولهم حقل ألغام، وحيدت المدفعية الروسية فلولهم".وأردف البيان: "في الساعة 04.57 نفذ الطيران العسكري التابع لقوات الفضاء الروسية غارتين جويتين على أراضي أوكرانيا على احتياطيات العدو في منطقتي أوغورتسوفو وغاتيش".وتابع البيان: "من الساعة 7:00 إلى الساعة 09:50 ، تعرض الإرهابيون المنسحبون واحتياطيات العدو لتسع ضربات جوية شنتها القوات الجوية الروسية في مناطق مستوطنات أوغورتسوفو وبليتينيفكا وستاريتسا وفولتشانسك".وختم البيان: "في المجموع، تم تحييد أكثر من 50 إرهابيًا أوكرانيًا، وأربع مركبات قتالية مدرعة، وراجمة غراد، وشاحنة بيك آب واحدة في المنطقة الحدودية في أوكرانيا".
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روسيا, رصد عسكري
الدفاع الروسية تكشف عن خسائر فادحة تكبدها الجيش الأوكراني أثناء هجومه على بلدة حدودية
16:48 GMT 01.06.2023 (تم التحديث: 17:09 GMT 01.06.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن نحو 70 مقاتلًا أوكرانيًا، و5 دبابات، و4 مركبات قتالية مصفحة، وسبع سيارات عسكرية وشاحنة من طراز "كاماز" شاركوا في الهجوم على بلدة شيبيكينو في مقاطعة بيلغورود.
وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الخميس: "الساعة 03:57 في 1 حزيران/ يونيو، حاول ما يصل إلى 30 مقاتلا أوكرانيا وبعد ساعة من القصف المدفعي المكثف لحاجز "شيبيكينو" الدولي لتفتيش السيارات على الحدود الروسية الأوكرانية والمناطق السكنية في بلدة نوفايا تافولغانكا الهجوم في اتجاه فولشانسك.
وأضاف البيان: "حاولت مجموعة من 15 عسكريًا أوكرانيًا الدخول إلى روسيا صباحًا على طول الضفة اليسرى لنهر سيفرسكي دونتس، حيث لقوا حتفهم بعد دخولهم حقل ألغام، وحيدت المدفعية الروسية فلولهم".
في الوقت نفسه ، تقدمت مجموعة إرهابية أوكرانية أخرى، تتكون من 20 مسلحًا وعربتين قتاليتين مدرعتين، على طول الضفة اليمنى لنهر سيفرسكي دونيتس باتجاه نوفايا تافولغانكا، في سياق معركة بالأسلحة الخفيفة مع وحدات حرس حدود الدولة في المنطقة العسكرية الغربية، تم القضاء على ثمانية مسلحين وعربة قتال مصفحة.
وأردف البيان: "في الساعة 04.57 نفذ الطيران العسكري التابع لقوات الفضاء الروسية غارتين جويتين على أراضي أوكرانيا على احتياطيات العدو في منطقتي أوغورتسوفو وغاتيش".
في الفترة من 06.10 إلى 06.50 تمت مهاجمة العدو بمنظومات قاذفات اللهب الثقيلة وقوات الصواريخ والمدفعية التابعة للمنطقة العسكرية الغربية، مما أدى إلى انسحاب العدو باتجاه جوفتنفيه بعد تكبده خسائر تمثلت بـ12 مسلحًا ومدرعتين قتاليتين وشاحنة صغيرة.
وتابع البيان: "من الساعة 7:00 إلى الساعة 09:50 ، تعرض الإرهابيون المنسحبون واحتياطيات العدو لتسع ضربات جوية شنتها القوات الجوية الروسية في مناطق مستوطنات أوغورتسوفو وبليتينيفكا وستاريتسا وفولتشانسك".
وختم البيان: "في المجموع، تم تحييد أكثر من 50 إرهابيًا أوكرانيًا
، وأربع مركبات قتالية مدرعة، وراجمة غراد، وشاحنة بيك آب واحدة في المنطقة الحدودية في أوكرانيا".