https://sputnikarabic.ae/20230601/السعودية-وأمريكا-تعربان-عن-قلقهما-إزاء-انتهاكات-وقف-إطلاق-النار-في-السودان-1077658239.html
السعودية وأمريكا تعربان عن قلقهما إزاء انتهاكات وقف إطلاق النار في السودان
السعودية وأمريكا تعربان عن قلقهما إزاء انتهاكات وقف إطلاق النار في السودان
أعربت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الخميس، عن قلقهما البالغ إزاء انتهاكات وقف إطلاق النار وإعلان جدة، من جانب الجيش السوداني... 01.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-01T19:00+0000
2023-06-01T19:00+0000
2023-06-01T19:00+0000
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جاء ذلك في بيان مشترك للرياض وواشنطن، نشرته وكالة الأنباء السعودية، مساء اليوم.وذكر البيان أن "الانتهاكات أضرّت بالمدنيين والشعب السوداني، وتعيق إيصال المساعدات الإنسانية وعودة الخدمات الأساسية". ووفقا للبيان، بمجرد أن تتضح جدية الأطراف فعليًا بشأن الامتثال لوقف إطلاق النار، فإن السعودية والولايات المتحدة على استعداد لاستئناف المناقشات المعلقة لإيجاد حل تفاوضي لهذا الصراع.كما حث البيان كلا الطرفين على الالتزام بجدية بوقف إطلاق النار، ودعم الجهود الإنسانية التي تستجيب للاحتياجات الإنسانية للشعب السوداني.وكان الجيش السوداني قد أعلن، أمس الأربعاء، تعليق مشاركته في المحادثات مع قوات الدعم السريع في مدينة جدة السعودية، متهمًا الدعم السريع بعدم الالتزام ببنود الاتفاق، والاستمرار في خرق هدنة وقف إطلاق النار.كما أكد مصدر في الجيش السوداني لوكالة "سبوتنيك"، أن عدم التزام قوات الدعم السريع ببعض بنود الهدنة السابقة، المتعلقة بخروج قواتها من منازل المواطنين والمستشفيات، يعتبر أبرز الأسباب لتعليق الجيش المشاركة في مفاوضات جدة.من جهته، أكد مصدر في قوات الدعم السريع، أن إشارة قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، إلى استخدام "القوة المميتة" تأتي في إطار تعليق التفاوض.وتوصل الجانبان، بوساطة أمريكية سعودية، إلى اتفاق هدنة تسري لمدة أسبوع اعتبارا من مساء الاثنين 22 أيار/ مايو، إلا أن أجواء التوتر والاشتباكات المتقطعة لا تزال مستمرة رغم الهدنة.وتدور منذ 15 نيسان/ أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق، بين قوات الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تركزت معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفة المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين، في حين لا يوجد إحصاء رسمي عن ضحايا العسكريين من طرفي النزاع العسكري.
https://sputnikarabic.ae/20230601/بلينكن-واشنطن-تدرس-اتخاذ-إجراءات-ضد-قادة-طرفي-الصراع-في-السودان-1077649837.html
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السعودية, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, الأخبار, العالم, العالم العربي
السعودية, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, الأخبار, العالم, العالم العربي
السعودية وأمريكا تعربان عن قلقهما إزاء انتهاكات وقف إطلاق النار في السودان
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أعربت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الخميس، عن قلقهما البالغ إزاء انتهاكات وقف إطلاق النار وإعلان جدة، من جانب الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
جاء ذلك في بيان مشترك
للرياض وواشنطن، نشرته وكالة الأنباء السعودية، مساء اليوم.
وذكر البيان أن "الانتهاكات أضرّت بالمدنيين والشعب السوداني، وتعيق إيصال المساعدات الإنسانية وعودة الخدمات الأساسية".
ووفقا للبيان، بمجرد أن تتضح جدية الأطراف فعليًا بشأن الامتثال لوقف إطلاق النار، فإن السعودية والولايات المتحدة على استعداد لاستئناف المناقشات المعلقة لإيجاد حل تفاوضي لهذا الصراع.
كما حث البيان كلا الطرفين على الالتزام بجدية بوقف إطلاق النار، ودعم الجهود الإنسانية التي تستجيب للاحتياجات الإنسانية للشعب السوداني.
وكان الجيش السوداني قد أعلن، أمس الأربعاء، تعليق مشاركته في المحادثات مع قوات الدعم السريع في مدينة جدة السعودية، متهمًا الدعم السريع بعدم الالتزام ببنود الاتفاق، والاستمرار في خرق هدنة وقف إطلاق النار.
كما أكد مصدر في الجيش السوداني لوكالة "سبوتنيك
"، أن عدم التزام قوات الدعم السريع ببعض بنود الهدنة السابقة، المتعلقة بخروج قواتها من منازل المواطنين والمستشفيات، يعتبر أبرز الأسباب لتعليق الجيش المشاركة في مفاوضات جدة.
من جهته، أكد مصدر في قوات الدعم السريع، أن إشارة قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، إلى استخدام "القوة المميتة" تأتي في إطار تعليق التفاوض.
وتوصل الجانبان، بوساطة أمريكية سعودية، إلى اتفاق هدنة تسري لمدة أسبوع اعتبارا من مساء الاثنين 22 أيار/ مايو، إلا أن أجواء التوتر والاشتباكات المتقطعة لا تزال مستمرة رغم الهدنة.
وتدور منذ 15 نيسان/ أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق، بين قوات الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان
، تركزت معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفة المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين، في حين لا يوجد إحصاء رسمي عن ضحايا العسكريين من طرفي النزاع العسكري.