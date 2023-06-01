https://sputnikarabic.ae/20230601/باشينيان-وعلييف-يخططان-اجتماعا-بمشاركة-رؤساء-ألمانيا-وفرنسا-ومجلس-أوروبا-1077625322.html
باشينيان وعلييف يخططان اجتماعا بمشاركة رؤساء ألمانيا وفرنسا ومجلس أوروبا
باشينيان وعلييف يخططان اجتماعا بمشاركة رؤساء ألمانيا وفرنسا ومجلس أوروبا
أعلنت الحكومة الأرمنية، أن رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف يخططان إجراء اجتماع على هامش قمة الجماعة السياسية الأوروبية،... 01.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-01T03:04+0000
2023-06-01T03:04+0000
2023-06-01T03:04+0000
أرمينيا
إنهاء الحرب في قره باغ بين أرمينيا وأذربيجان
أذربيجان
رئيس أذربيجان إلهام علييف
العالم
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يريفان – سبوتنيك. وسيصبح لقاء باشينيان وعلييف في حي بولبواكا الذي يبعد 45 كيلومتراً عن عاصمة مولدوفا كيشيناو، ثالث لقاء خلال شهر. فقد أجرى الزعيمان قبل ذلك مفاوضات في 14 مايو ببروكسل بمشاركة ميشيل، وفي 25 مايو في موسكو بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ومحور النقاش هو مشروع اتفاق السلام، ترسيم الحدود وفتح الطرق الإقليمية.وكانت أرمينيا وأذربيجان وقعتا، برعاية روسيا، اتّفاقاً لوقف إطلاق النار في قره باغ؛ دخل حيز التنفيذ في الـ 10 من تشرين الثاني/نوفمبر 2020.ونص إعلان وقف إطلاق النار، على توقف القوات الأرمنية والأذربيجانية عند مواقعها الحالية، وانتشار قوات حفظ السلام الروسية على امتداد خط التماس في قره باغ، والممر الواصل بين أراضي أرمينيا وقره باغ.وتعود جذور النزاع في قره باغ، إلى شباط/فبراير 1988، عندما أعلنت مقاطعة قره باغ المتمتعة بالحكم الذاتي، انفصالها عن جمهورية أذربيجان الاشتراكية السوفياتية.وفي سياق المواجهة المسلحة، التي جرت في الفترة بين 1992 – 1994، فقدت أذربيجان سيطرتها على إقليم قره باغ، ومناطق أخرى متاخمة له.
https://sputnikarabic.ae/20230525/بوتين-الوضع-في-قره-باغ-يتطور-نحو-التسوية-1077434415.html
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أرمينيا, إنهاء الحرب في قره باغ بين أرمينيا وأذربيجان, أذربيجان, رئيس أذربيجان إلهام علييف, العالم, أخبار العالم الآن
أرمينيا, إنهاء الحرب في قره باغ بين أرمينيا وأذربيجان, أذربيجان, رئيس أذربيجان إلهام علييف, العالم, أخبار العالم الآن
باشينيان وعلييف يخططان اجتماعا بمشاركة رؤساء ألمانيا وفرنسا ومجلس أوروبا
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أعلنت الحكومة الأرمنية، أن رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف يخططان إجراء اجتماع على هامش قمة الجماعة السياسية الأوروبية، سيشارك فيه رئيس مجلس أوروبا شارل ميشيل، المستشار الألماني أولاف شولتز والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.
يريفان – سبوتنيك
. وسيصبح لقاء باشينيان وعلييف في حي بولبواكا الذي يبعد 45 كيلومتراً عن عاصمة مولدوفا كيشيناو، ثالث لقاء خلال شهر. فقد أجرى الزعيمان قبل ذلك مفاوضات في 14 مايو ببروكسل بمشاركة ميشيل، وفي 25 مايو في موسكو بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ومحور النقاش هو مشروع اتفاق السلام، ترسيم الحدود وفتح الطرق الإقليمية.
وكانت أرمينيا وأذربيجان وقعتا، برعاية روسيا، اتّفاقاً لوقف إطلاق النار في قره باغ؛ دخل حيز التنفيذ في الـ 10 من تشرين الثاني/نوفمبر 2020.
ونص إعلان وقف إطلاق النار، على توقف القوات الأرمنية والأذربيجانية عند مواقعها الحالية، وانتشار قوات حفظ السلام الروسية على امتداد خط التماس في قره باغ، والممر الواصل بين أراضي أرمينيا وقره باغ.
وتعود جذور النزاع في قره باغ
، إلى شباط/فبراير 1988، عندما أعلنت مقاطعة قره باغ المتمتعة بالحكم الذاتي، انفصالها عن جمهورية أذربيجان الاشتراكية السوفياتية.
وفي سياق المواجهة المسلحة، التي جرت في الفترة بين 1992 – 1994، فقدت أذربيجان سيطرتها على إقليم قره باغ، ومناطق أخرى متاخمة له.