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https://sputnikarabic.ae/20230601/بايدن-نحن-مستعدون-لمنافسة-شديدة-مع-الصين-1077657198.html
بايدن: نحن مستعدون لمنافسة شديدة مع الصين
بايدن: نحن مستعدون لمنافسة شديدة مع الصين
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، أن "الولايات المتحدة مستعدة لمنافسة شديدة مع الصين، لكن يجب أن تكون قادرة على العمل معًا لحل المشكلات العالمية... 01.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-01T18:00+0000
2023-06-01T18:00+0000
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال بايدن، خلال خطاب قبوله في أكاديمية القوات الجوية الأمريكية: "يجب أن تكون الصين والولايات المتحدة قادرتين على العمل معا حيثما كان ذلك ممكنا، لمواجهة التحديات المشتركة مثل تغير المناخ".وفي الوقت نفسه، شدد على أن الولايات المتحدة "لا تسعى إلى صراع أو مواجهة مع الصين".وردت وزارة الخارجية الصينية، في 22 أيار/ مايو، على توقع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بأن تذوب الخلافات قريبا مع بكين، وأن الولايات المتحدة تدرس رفع العقوبات عن المسؤولين الصينيين.وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، في مؤتمر صحفي، إن "على أمريكا رفع العقوبات فورا واتخاذ إجراءات ملموسة لخلق ظروف مواتية للحوار بين البلدين"، بحسب صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية.وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد صرّح خلال قمة "مجموعة السبع" في اليابان، أنه يتوقع أن يرى "ذوبان الجليد" في العلاقات الأمريكية مع بكين.
https://sputnikarabic.ae/20230531/بكين-حادثة-اعتراض-المقاتلة-الصينية-لطائرة-أمريكية-قانونية-1077612844.html
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الصين, الولايات المتحدة الأمريكية
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية

بايدن: نحن مستعدون لمنافسة شديدة مع الصين

18:00 GMT 01.06.2023
© AFP 2023 / MANDEL NGANالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2023
© AFP 2023 / MANDEL NGAN
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أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، أن "الولايات المتحدة مستعدة لمنافسة شديدة مع الصين، لكن يجب أن تكون قادرة على العمل معًا لحل المشكلات العالمية المشتركة".
وقال بايدن، خلال خطاب قبوله في أكاديمية القوات الجوية الأمريكية: "يجب أن تكون الصين والولايات المتحدة قادرتين على العمل معا حيثما كان ذلك ممكنا، لمواجهة التحديات المشتركة مثل تغير المناخ".
نحن مستعدون لمنافسة شديدة مع الصين وسندافع عن مصالحنا من منطلق الصداقة وقيمنا.
وفي الوقت نفسه، شدد على أن الولايات المتحدة "لا تسعى إلى صراع أو مواجهة مع الصين".
طائرة حربية صينية - مقاتلة الجيل الخامس الصينية جي - 20 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2023
بكين: حادث اعتراض المقاتلة الصينية لطائرة أمريكية "قانوني"
أمس, 12:57 GMT
وردت وزارة الخارجية الصينية، في 22 أيار/ مايو، على توقع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بأن تذوب الخلافات قريبا مع بكين، وأن الولايات المتحدة تدرس رفع العقوبات عن المسؤولين الصينيين.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، في مؤتمر صحفي، إن "على أمريكا رفع العقوبات فورا واتخاذ إجراءات ملموسة لخلق ظروف مواتية للحوار بين البلدين"، بحسب صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية.
وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد صرّح خلال قمة "مجموعة السبع" في اليابان، أنه يتوقع أن يرى "ذوبان الجليد" في العلاقات الأمريكية مع بكين.
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