https://sputnikarabic.ae/20230601/بيسكوف-قصف-القوات-الأوكرانية-مقاطعة-بيلغورود-لن-يؤثر-على-مسار-العملية-الخاصة-1077645013.html

بيسكوف: قصف القوات الأوكرانية مقاطعة بيلغورود لن يؤثر على مسار العملية الخاصة

بيسكوف: قصف القوات الأوكرانية مقاطعة بيلغورود لن يؤثر على مسار العملية الخاصة

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن الوضع في مقاطعة بيلغورود لا يمكن أن يؤثر بأي شكل من الأشكال على مسار العملية العسكرية... 01.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-01T12:24+0000

2023-06-01T12:24+0000

2023-06-01T12:29+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

الكرملين

روسيا

العالم

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وقال بيسكوف ردا على سؤال حول ما إذا كانت الهجمات المكثفة على بيلغورود ستؤثر على مسار العملية العسكرية وجغرافيتها: "لا، بالطبع، لا يمكن أن يكون لذلك أي تأثير على مسار العملية العسكرية، لكن لست مخولًا لقول أي شيء هنا".وقال بيسكوف ردا على سؤال عما إذا كانت روسيا تخطط للفت انتباه المجتمع الدولي إلى الضربات على مقاطعة بيلغورود: "لدى المجتمع الدولي كل الفرص لمشاهدة الهجمات، بفضل وسائل الإعلام، لقراءة المواد التي تصف الهجمات على المباني السكنية والمرافق الاجتماعية وما إلى ذلك. لديهم جميعا فرصة عظيمة، كل هذه المواد متوفرة. لا توجد حتى الآن كلمة واحدة تنتقد نظام كييف على هذا أو تدينه".وأفاد بيسكوف بأن "استخدام هواتف أبل في الهيئات الحكومية أمر غير مقبول ومحظور. بالطبع، الجميع يفهم أن كل هذه الأجهزة شفافة تمامًا، لا داعي للخداع بأي شيء هنا. إنها مكشوفة تمامًا، واستخدامها لأغراض رسمية غير مقبول ومحظور".

https://sputnikarabic.ae/20230601/بوتين-لا-يوجد-شك-بأن-روسيا-ستنتصر-في-العملية-الخاصة-1077644726.html

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