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https://sputnikarabic.ae/20230601/ما-هي-أقوى-الجيوش-العربية-وترتيبها-العالمي-في-2023؟-1077645805.html
ما هي أقوى الجيوش العربية وترتيبها العالمي في 2023؟
ما هي أقوى الجيوش العربية وترتيبها العالمي في 2023؟
تمتلك الدول العربية قدرات عسكرية متباينة تجعل تصنيف بعضها ضمن أقوى جيوش العالم، بينما تصنف دول أخرى في مراتب متواضعة عالميا. 01.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-01T13:33+0000
2023-06-01T13:33+0000
رصد عسكري
مصر
الجيش المصري
السعودية
الكويت
الجزائر
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ويتصدر الجيش المصري قائمة أقوى الجيوش العربية في 2023، بينما يأتي الجيش الصومالي في المرتبة الأخيرة بين الجيوش العربية، ويحل في المرتبة رقم 142 بين أضخم 145 جيشا في العالم.كما تأتي الكويت والبحرين وليبيا والأردن في المراتب من 13 إلى 16 عربيا ومن 78 حتى 81 عالميا، على التوالي، وفقا لإحصاءات الموقع الأمريكي.ويأتي الجيش اللبناني في المرتبة الـ 17 عربيا ورقم 113 عالميا، يليه الجيش الموريتاني في المرتبة الـ 18 عربيا ورقم 132 عالميا، ثم الجيش الصومالي في المرتبة رقم 19 عربيا ورقم 142 عالميا.
https://sputnikarabic.ae/20220628/6-جيوش-خليجية-تمتلك-ألفي-طائرة-و18-ألف-مدرعة-1064374336.html
https://sputnikarabic.ae/20230525/ما-هي-أضخم-3-أساطيل-حربية-بالشرق-الأوسط-في-2023-1077410007.html
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رصد عسكري, مصر, الجيش المصري, السعودية, الكويت, الجزائر
رصد عسكري, مصر, الجيش المصري, السعودية, الكويت, الجزائر

ما هي أقوى الجيوش العربية وترتيبها العالمي في 2023؟

13:33 GMT 01.06.2023
© AFP 2023 / -أقوى 5 جيوش بالشرق الأوسط في 2021... الجيش المصري
أقوى 5 جيوش بالشرق الأوسط في 2021... الجيش المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2023
© AFP 2023 / -
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تمتلك الدول العربية قدرات عسكرية متباينة تجعل تصنيف بعضها ضمن أقوى جيوش العالم، بينما تصنف دول أخرى في مراتب متواضعة عالميا.
ويتصدر الجيش المصري قائمة أقوى الجيوش العربية في 2023، بينما يأتي الجيش الصومالي في المرتبة الأخيرة بين الجيوش العربية، ويحل في المرتبة رقم 142 بين أضخم 145 جيشا في العالم.
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­­­­­الجيش المصري: المرتبة الأولى عربيا ورقم 14 عالميا.
الجيش السعودي: المرتبة الثانية عربيا ورقم 22 عالميا.
الجيش الجزائري: المرتبة الثالثة عربيا ورقم 26 عالميا.
الجيش العراقي: المرتبة الرابعة عربيا ورقم 45 عالميا.
الجيش الإمارتي: المرتبة الخامسة عربيا ورقم 56 عالميا.
الجيش المغربي: المرتبة السادسة عربيا ورقم 61 عالميا.
الجيش السوري: المرتبة الـ 7 عربيا ورقم 64 عالميا.
الجيش القطري: المرتبة الـ 8 عربيا ورقم 65 عالميا.
الجيش التونسي: المرتبة الـ 9 عربيا ورقم 73 عالميا.
الجيش اليمني: المرتبة الـ 10 عربيا ورقم 74 عالميا.
الجيش السوداني: المرتبة الـ 11 عربيا ورقم 75 عالميا.
الجيش العماني: المرتبة الـ 12 عربيا ورقم 76 عالميا.
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كما تأتي الكويت والبحرين وليبيا والأردن في المراتب من 13 إلى 16 عربيا ومن 78 حتى 81 عالميا، على التوالي، وفقا لإحصاءات الموقع الأمريكي.
ويأتي الجيش اللبناني في المرتبة الـ 17 عربيا ورقم 113 عالميا، يليه الجيش الموريتاني في المرتبة الـ 18 عربيا ورقم 132 عالميا، ثم الجيش الصومالي في المرتبة رقم 19 عربيا ورقم 142 عالميا.
© Sputnik"كيه - 9" مدفع جديد للجيش المصري
كيه - 9 مدفع جديد للجيش المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2023
"كيه - 9" مدفع جديد للجيش المصري
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