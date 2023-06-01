https://sputnikarabic.ae/20230601/ما-هي-أقوى-الجيوش-العربية-وترتيبها-العالمي-في-2023؟-1077645805.html

ما هي أقوى الجيوش العربية وترتيبها العالمي في 2023؟

ما هي أقوى الجيوش العربية وترتيبها العالمي في 2023؟

تمتلك الدول العربية قدرات عسكرية متباينة تجعل تصنيف بعضها ضمن أقوى جيوش العالم، بينما تصنف دول أخرى في مراتب متواضعة عالميا. 01.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-01T13:33+0000

2023-06-01T13:33+0000

2023-06-01T13:33+0000

رصد عسكري

مصر

الجيش المصري

السعودية

الكويت

الجزائر

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ويتصدر الجيش المصري قائمة أقوى الجيوش العربية في 2023، بينما يأتي الجيش الصومالي في المرتبة الأخيرة بين الجيوش العربية، ويحل في المرتبة رقم 142 بين أضخم 145 جيشا في العالم.كما تأتي الكويت والبحرين وليبيا والأردن في المراتب من 13 إلى 16 عربيا ومن 78 حتى 81 عالميا، على التوالي، وفقا لإحصاءات الموقع الأمريكي.ويأتي الجيش اللبناني في المرتبة الـ 17 عربيا ورقم 113 عالميا، يليه الجيش الموريتاني في المرتبة الـ 18 عربيا ورقم 132 عالميا، ثم الجيش الصومالي في المرتبة رقم 19 عربيا ورقم 142 عالميا.

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