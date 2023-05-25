https://sputnikarabic.ae/20230525/ما-هي-أضخم-3-أساطيل-حربية-بالشرق-الأوسط-في-2023-1077410007.html
ما هي أضخم 3 أساطيل حربية بالشرق الأوسط في 2023؟
ما هي أضخم 3 أساطيل حربية بالشرق الأوسط في 2023؟
تمثل الأساطيل الحربية أحد أفرع القوات المسلحة للدول التي تمتلك جيوشا نظامية ولها حدود بحرية تحتاج إلى تأمينها ضد أي محاولة اختراق أو هجوم بحري. 25.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-25T06:35+0000
2023-05-25T06:35+0000
2023-05-25T06:35+0000
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وتمتلك عدة دول في الشرق الأوسط أساطيل حربية كبيرة تصنف ضمن أضخم الأساطيل الحربية في العالم، وتأتي 3 دول في المقدمة بأضخم الأساطيل الحربية في المنطقة.وتضم الأساطيل الثلاثة على التوالي مصر وتركيا والكويت، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2023.الأسطول المصريويضم الأسطول المصري 245 وحدة بحرية بينها:الأسطول التركيويضم الأسطول التركي 154 وحدة بحرية بينها:الأسطول الكويتيويضم الأسطول الحربي الكويتي 123 وحدة بحرية بينها 106 سفن دورية.ما هو تصنيف جيوش الدول الثلاث؟يختلف التصنيف الإجمالي لقوة الجيوش عالميا وفي الشرق الأوسط عن تصنيف الأساطيل الحربية للدول الثلاث، حسبما تشير إحصائيات الموقع.وتمتلك تركيا أضخم جيش في منطقة الشرق الأوسط كما يصنف جيشها في المرتبة الـ 11 عالميا في 2023، ويقدر حجم إنفاقه الدفاعي بـ 25.2 مليار دولار.ويأتي الجيش المصري في المرتبة الثانية في الشرق الأوسط بعد تركيا ويتم تصنيفه في المرتبة الـ 14 عالميا، ويقدر إنفاقه الدفاعي بنحو 4.3 مليار دولار.أما الجيش الكويتي فيتم تصنيف إجمالي قوته العسكرية في المرتبة الـ 12 في الشرق الأوسط، بينما يصنف في المرتبة رقم 78 بين أضخم الجيوش في العالم.
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رصد عسكري, أخبار تركيا اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار الشرق الأوسط, الكويت
رصد عسكري, أخبار تركيا اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار الشرق الأوسط, الكويت
ما هي أضخم 3 أساطيل حربية بالشرق الأوسط في 2023؟
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تمثل الأساطيل الحربية أحد أفرع القوات المسلحة للدول التي تمتلك جيوشا نظامية ولها حدود بحرية تحتاج إلى تأمينها ضد أي محاولة اختراق أو هجوم بحري.
وتمتلك عدة دول في الشرق الأوسط أساطيل حربية كبيرة تصنف ضمن أضخم الأساطيل الحربية في العالم، وتأتي 3 دول في المقدمة بأضخم الأساطيل الحربية في المنطقة.
وتضم الأساطيل الثلاثة على التوالي مصر وتركيا والكويت، حسبما تشير
إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2023.
الأسطول المصري
تمتلك مصر قوة بحرية تصنف في المرتبة الـ 12 بين أضخم الأساطيل الحربية في العالم.
ويصنف الأسطول المصري في المرتبة الأولى في الشرق الأوسط.
ويضم الأسطول المصري 245 وحدة بحرية بينها:
الأسطول التركي
تمتلك تركيا قوة بحرية يتم تصنيفها في المرتبة رقم 20 بين أضخم الأساطيل الحربية في العالم.
وتصنف القوات البحرية التركية في المرتبة الثانية بالشرق الأوسط.
ويضم الأسطول التركي 154 وحدة بحرية بينها:
الأسطول الكويتي
تمتلك الكويت قوة بحرية يتم تصنيفها في المرتبة رقم 24 بين أضخم الأساطيل الحربية في العالم.
ويصنف الأسطول الحربي الكويتي في المرتبة الـ 3 في الشرق الأوسط
.
ويضم الأسطول الحربي الكويتي 123 وحدة بحرية بينها 106 سفن دورية.
ما هو تصنيف جيوش الدول الثلاث؟
يختلف التصنيف الإجمالي لقوة الجيوش عالميا وفي الشرق الأوسط عن تصنيف الأساطيل الحربية
للدول الثلاث، حسبما تشير إحصائيات الموقع.
وتمتلك تركيا أضخم جيش في منطقة الشرق الأوسط كما يصنف جيشها في المرتبة الـ 11 عالميا في 2023، ويقدر حجم إنفاقه الدفاعي بـ 25.2 مليار دولار.
ويأتي الجيش المصري
في المرتبة الثانية في الشرق الأوسط بعد تركيا ويتم تصنيفه في المرتبة الـ 14 عالميا، ويقدر إنفاقه الدفاعي بنحو 4.3 مليار دولار.
أما الجيش الكويتي فيتم تصنيف إجمالي قوته العسكرية في المرتبة الـ 12 في الشرق الأوسط، بينما يصنف في المرتبة رقم 78 بين أضخم الجيوش في العالم.