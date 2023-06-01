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مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون كبار يناقشون قضايا تتعلق بإيران وروسيا وفلسطين
مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون كبار يناقشون قضايا تتعلق بإيران وروسيا وفلسطين
أعلن البيت الأبيض أن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، التقى بنظرائه الإسرائيليين لبحث قضايا تتعلق بإيران وروسيا وأوكرانيا وفلسطين. 01.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-01T23:56+0000
2023-06-01T23:56+0000
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وجاء في بيان للبيت الأبيض يوم الخميس: "استضاف جيك سوليفان، مساعد رئيس الولايات المتحدة لشؤون الأمن القومي، مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، ووزير الشؤون الاستراتيجية، رون درمر، في البيت الأبيض اليوم لبحث مجموعة واسعة من القضايا العالمية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك".وأشار البيان إلى أن المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين ناقشوا تعزيز التنسيق لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، بما في ذلك وسائل مكافحة التهديدات الناشئة من إيران ووكلائها.وشدد سوليفان خلال الاجتماع على ضرورة اتخاذ خطوات إضافية لتحسين حياة الفلسطينيين بهدف تحقيق منطقة أكثر استقرارًا، وفقًا للبيان.ولفت البيان أن الجانبين ناقشا القلق المشترك بشأن العلاقة العسكرية المتعمقة بين روسيا وإيران ودعمها لأمن أوكرانيا.كما أكد سوليفان التزام إدارة الرئيس بايدن بتعزيز أمن إسرائيل ودمجها اقتصاديًا في الشرق الأوسط، وفقًا للبيان.
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم, إيران
روسيا, أخبار روسيا اليوم, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم, إيران

مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون كبار يناقشون قضايا تتعلق بإيران وروسيا وفلسطين

23:56 GMT 01.06.2023
© AFP 2023 / STEFANI REYNOLDSمستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان
مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2023
© AFP 2023 / STEFANI REYNOLDS
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أعلن البيت الأبيض أن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، التقى بنظرائه الإسرائيليين لبحث قضايا تتعلق بإيران وروسيا وأوكرانيا وفلسطين.
وجاء في بيان للبيت الأبيض يوم الخميس: "استضاف جيك سوليفان، مساعد رئيس الولايات المتحدة لشؤون الأمن القومي، مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، ووزير الشؤون الاستراتيجية، رون درمر، في البيت الأبيض اليوم لبحث مجموعة واسعة من القضايا العالمية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك".
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وأشار البيان إلى أن المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين ناقشوا تعزيز التنسيق لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، بما في ذلك وسائل مكافحة التهديدات الناشئة من إيران ووكلائها.
وشدد سوليفان خلال الاجتماع على ضرورة اتخاذ خطوات إضافية لتحسين حياة الفلسطينيين بهدف تحقيق منطقة أكثر استقرارًا، وفقًا للبيان.
ولفت البيان أن الجانبين ناقشا القلق المشترك بشأن العلاقة العسكرية المتعمقة بين روسيا وإيران ودعمها لأمن أوكرانيا.
كما أكد سوليفان التزام إدارة الرئيس بايدن بتعزيز أمن إسرائيل ودمجها اقتصاديًا في الشرق الأوسط، وفقًا للبيان.
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