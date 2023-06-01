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https://sputnikarabic.ae/20230601/مصدر-يكشف-عن-استفزاز-يعده-جهاز-الأمن-الأوكراني-باستخدام-الأطفال-1077636246.html
مصدر يكشف عن استفزاز يعده جهاز الأمن الأوكراني باستخدام الأطفال
مصدر يكشف عن استفزاز يعده جهاز الأمن الأوكراني باستخدام الأطفال
أعلن مصدر في وكالات إنفاذ القانون الروسية لوكالة "سبوتنيك" أن جهاز الأمن الأوكراني، بالتعاون مع مؤسسة "Save Ukraine"، يستعد لحملة دعائية بمشاركة الأطفال... 01.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-01T09:34+0000
2023-06-01T09:34+0000
روسيا
العالم
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وقال المصدر: "تم تنظيم وتمويل رحلات إلى روسيا للنساء اللواتي تم إجلاء أطفالهن من خيرسون في أكتوبر/تشرين الأول عام 2022، شريطة إجراء مقابلة بعد عودتهن مع أطفالهن إلى أراضي أوكرانيا. موضوع المقابلة التي ينظمها "Save Ukraine" وجهاز الأمن الأوكراني واضح تماما، سيتم استخدام النساء لتشويه سمعة روسيا، بالحديث عن موضوع "اختطاف الأطفال".ووفقا للمصدر، وصلت مجموعة تتألف من سبع نساء إلى روسيا من أوكرانيا بطريقة منظمة.لدى "سبوتنيك" مقطع فيديو لمحادثة مع إحداهن، وتدعى تاتيانا بوداك، والدة طالب قاصر في كلية البحرية تم إجلاؤه من خيرسون في أكتوبر. قريباً سيبلغ الشاب 18 عامًا وسيصبح في سن التجنيد، ففي أوكرانيا، يشارك المجندون في الأعمال القتالية.قالت بوداك إنه بعد وصول القوات الأوكرانية، تم نقلها من خيرسون إلى مقاطعة خميلنيتسكي. هناك، اتصل بها موظفو جهاز الأمن الأوكراني ومكتب المدعي العام، الذين قالوا إن ابنها مدرج في قائمة المطلوبين الدوليين.وفقا لها، أرادت السفر إلى مكان وجود ابنها ولم شمل الأسرة، ولكن بسبب العقبات البيروقراطية، لم تتمكن من الحصول على جواز سفر. بعد أن نشرت الابنة الكبرى دعوى للمساعدة على الشبكات الاجتماعية، اتصل بها موظفو مؤسسة "Save Ukraine"، وسرعان ما حصلت على جواز سفر.وتابعت بوداك: "كان من المفترض أن يجري الطفل مقابلة، هذا ما قالوه. لا أعرف أي شيء آخر، ربما يجهزون مفاجآت هناك، سأندهش ببساطة. الشرط الوحيد هو أن الطفل يجب أن يعود ويجري مقابلة".وأضافت أنها تشك الآن في إعادة ابنها إلى أوكرانيا، لأن "الأمر أصبح مخيفًا بالفعل". ووفقًا للمرأة، ستذهب الآن إلى أختها في فورونيج الروسية حتى يتمكن الشاب من مواصلة دراسته في كلية روسية في العام الدراسي الجديد.في وقت سابق من هذا الأسبوع، تم اعتقال المواطنة الأوكرانية، أولغا غوروليا في موسكو، والتي جاءت إلى روسيا بمهمة موكلة لها من مؤسسة "Save Ukraine" المرتبطة بجهاز الأمن الأوكراني. كان من المفترض أن تأخذ الأطفال الأيتام من المناطق الروسية الجديدة إلى الخارج، وتعترف المرأة في الفيديو الذي حصلت عليه "سبوتنيك" بأنه كان عليها أن تتولى حضانة أطفال لم تكن تعرفهم من غينيشيسك في مقاطعة خيرسون، ومن ثم نقلهم إلى كييف، وبعد ذلك إلى ألمانيا.
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

مصدر يكشف عن استفزاز يعده جهاز الأمن الأوكراني باستخدام الأطفال

09:34 GMT 01.06.2023
© Sputnik . Maxim Blinov لاجؤون أوكرانيون من ماريوبول
 لاجؤون أوكرانيون من ماريوبول - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2023
© Sputnik . Maxim Blinov
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أعلن مصدر في وكالات إنفاذ القانون الروسية لوكالة "سبوتنيك" أن جهاز الأمن الأوكراني، بالتعاون مع مؤسسة "Save Ukraine"، يستعد لحملة دعائية بمشاركة الأطفال وآبائهم الذين يُزعم أنه تم نقلهم قسراً إلى روسيا.
وقال المصدر: "تم تنظيم وتمويل رحلات إلى روسيا للنساء اللواتي تم إجلاء أطفالهن من خيرسون في أكتوبر/تشرين الأول عام 2022، شريطة إجراء مقابلة بعد عودتهن مع أطفالهن إلى أراضي أوكرانيا. موضوع المقابلة التي ينظمها "Save Ukraine" وجهاز الأمن الأوكراني واضح تماما، سيتم استخدام النساء لتشويه سمعة روسيا، بالحديث عن موضوع "اختطاف الأطفال".
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ووفقا للمصدر، وصلت مجموعة تتألف من سبع نساء إلى روسيا من أوكرانيا بطريقة منظمة.
لدى "سبوتنيك" مقطع فيديو لمحادثة مع إحداهن، وتدعى تاتيانا بوداك، والدة طالب قاصر في كلية البحرية تم إجلاؤه من خيرسون في أكتوبر. قريباً سيبلغ الشاب 18 عامًا وسيصبح في سن التجنيد، ففي أوكرانيا، يشارك المجندون في الأعمال القتالية.
قالت بوداك إنه بعد وصول القوات الأوكرانية، تم نقلها من خيرسون إلى مقاطعة خميلنيتسكي. هناك، اتصل بها موظفو جهاز الأمن الأوكراني ومكتب المدعي العام، الذين قالوا إن ابنها مدرج في قائمة المطلوبين الدوليين.

وأضافت بوداك: "قالوا إنه عندما عادت القوات المسلحة الأوكرانية إلى خيرسون، بدأت على الفور بتفتيش المؤسسات التعليمية، وأنه تم أخذ الكثير من الوثائق من الكلية البحرية. ووضعوا الطفل على قائمة المطلوبين بعد العثور على وثائق تسجيل الطفل في الكلية البحرية الأوكرانية، وقالوا لي إن طفلي على قائمة المطلوبين الدوليين، ولكنني كنت مطمئنة، لأنني لم أكتب في أي مكان عن مكان وجوده، ولم أتصل به. كنت أعرف مكان ابني وأن كل شيء معه على ما يرام".

وفقا لها، أرادت السفر إلى مكان وجود ابنها ولم شمل الأسرة، ولكن بسبب العقبات البيروقراطية، لم تتمكن من الحصول على جواز سفر. بعد أن نشرت الابنة الكبرى دعوى للمساعدة على الشبكات الاجتماعية، اتصل بها موظفو مؤسسة "Save Ukraine"، وسرعان ما حصلت على جواز سفر.

كما عرضت المؤسسة على المرأة المساعدة في تنظيم رحلة إلى روسيا عبر بولندا وبيلاروسيا ودفع جميع نفقات السفر. في الوقت نفسه، تم وضع شرط للحصول على كل ذلك، وهو إجراء مقابلة بعد العودة إلى أوكرانيا.

وتابعت بوداك: "كان من المفترض أن يجري الطفل مقابلة، هذا ما قالوه. لا أعرف أي شيء آخر، ربما يجهزون مفاجآت هناك، سأندهش ببساطة. الشرط الوحيد هو أن الطفل يجب أن يعود ويجري مقابلة".
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وأضافت أنها تشك الآن في إعادة ابنها إلى أوكرانيا، لأن "الأمر أصبح مخيفًا بالفعل". ووفقًا للمرأة، ستذهب الآن إلى أختها في فورونيج الروسية حتى يتمكن الشاب من مواصلة دراسته في كلية روسية في العام الدراسي الجديد.
في وقت سابق من هذا الأسبوع، تم اعتقال المواطنة الأوكرانية، أولغا غوروليا في موسكو، والتي جاءت إلى روسيا بمهمة موكلة لها من مؤسسة "Save Ukraine" المرتبطة بجهاز الأمن الأوكراني. كان من المفترض أن تأخذ الأطفال الأيتام من المناطق الروسية الجديدة إلى الخارج، وتعترف المرأة في الفيديو الذي حصلت عليه "سبوتنيك" بأنه كان عليها أن تتولى حضانة أطفال لم تكن تعرفهم من غينيشيسك في مقاطعة خيرسون، ومن ثم نقلهم إلى كييف، وبعد ذلك إلى ألمانيا.
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