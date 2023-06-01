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وزيرة الخارجية الألمانية: قبول انضمام أوكرانيا إلى الناتو أمر مستحيل أثناء الصراع
وزيرة الخارجية الألمانية: قبول انضمام أوكرانيا إلى الناتو أمر مستحيل أثناء الصراع
قالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، اليوم الخميس، في اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية دول "الناتو" في أوسلو، إن انضمام أعضاء جدد إلى الناتو أمر مستحيل... 01.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-01T09:31+0000
2023-06-01T09:31+0000
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وذكّرت بربوك بسياسة الباب المفتوح التي يتبعها الناتو،لافتةً إلى أن هذا قد تم الإشارة إليه من خلال قبول فنلندا، و"نأمل قبولا مبكرا للسويد".وأضافت بربوك، معلقةً على عضوية أوكرانيا في الحلف: "في الوقت نفسه، من الواضح أننا لا نستطيع التحدث عن عضوية جديدة في خضم الصراع".ويعقد وزراء خارجية الناتو اجتماعا غير رسمي في أوسلو، في الفترة من 31 مايو/أيار إلى 1 يونيو/حزيران.
https://sputnikarabic.ae/20230601/ستولتنبرغ-حول-الهجمات-على-الأراضي-الروسية-أوكرانيا-لها-الحق-في-الدفاع-عن-نفسها-1077628926.html
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العالم, الناتو, أخبار أوكرانيا
العالم, الناتو, أخبار أوكرانيا

وزيرة الخارجية الألمانية: قبول انضمام أوكرانيا إلى الناتو أمر مستحيل أثناء الصراع

09:31 GMT 01.06.2023
© Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصوروزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بوربوك
وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بوربوك - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2023
© Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
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قالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، اليوم الخميس، في اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية دول "الناتو" في أوسلو، إن انضمام أعضاء جدد إلى الناتو أمر مستحيل أثناء الصراع.
وذكّرت بربوك بسياسة الباب المفتوح التي يتبعها الناتو،لافتةً إلى أن هذا قد تم الإشارة إليه من خلال قبول فنلندا، و"نأمل قبولا مبكرا للسويد".
وأضافت بربوك، معلقةً على عضوية أوكرانيا في الحلف: "في الوقت نفسه، من الواضح أننا لا نستطيع التحدث عن عضوية جديدة في خضم الصراع".
الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، خلال اجتماع روسيا والناتو في بروكسل، بلجيكا 12 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2023
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07:33 GMT
ويعقد وزراء خارجية الناتو اجتماعا غير رسمي في أوسلو، في الفترة من 31 مايو/أيار إلى 1 يونيو/حزيران.
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