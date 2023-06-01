https://sputnikarabic.ae/20230601/وزيرة-الخارجية-الألمانية-قبول-انضمام-أوكرانيا-إلى-الناتو-أمر-مستحيل-أثناء-الصراع-1077636103.html

وزيرة الخارجية الألمانية: قبول انضمام أوكرانيا إلى الناتو أمر مستحيل أثناء الصراع

وزيرة الخارجية الألمانية: قبول انضمام أوكرانيا إلى الناتو أمر مستحيل أثناء الصراع

قالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، اليوم الخميس، في اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية دول "الناتو" في أوسلو، إن انضمام أعضاء جدد إلى الناتو أمر مستحيل... 01.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-01T09:31+0000

2023-06-01T09:31+0000

2023-06-01T09:31+0000

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وذكّرت بربوك بسياسة الباب المفتوح التي يتبعها الناتو،لافتةً إلى أن هذا قد تم الإشارة إليه من خلال قبول فنلندا، و"نأمل قبولا مبكرا للسويد".وأضافت بربوك، معلقةً على عضوية أوكرانيا في الحلف: "في الوقت نفسه، من الواضح أننا لا نستطيع التحدث عن عضوية جديدة في خضم الصراع".ويعقد وزراء خارجية الناتو اجتماعا غير رسمي في أوسلو، في الفترة من 31 مايو/أيار إلى 1 يونيو/حزيران.

https://sputnikarabic.ae/20230601/ستولتنبرغ-حول-الهجمات-على-الأراضي-الروسية-أوكرانيا-لها-الحق-في-الدفاع-عن-نفسها-1077628926.html

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