https://sputnikarabic.ae/20230601/وزير-الدفاع-الألماني-برلين-لم-تخطط-بعد-لتزويد-كييف-بصواريخ-توروس-طويلة-المدى-1077661602.html

وزير الدفاع الألماني: برلين لم تخطط بعد لتزويد كييف بصواريخ "توروس" طويلة المدى

وزير الدفاع الألماني: برلين لم تخطط بعد لتزويد كييف بصواريخ "توروس" طويلة المدى

قال وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، يوم الخميس، إن بلاده لم تتخذ حتى الآن قرارًا بشأن طلب كييف توريد صواريخ طائرات التوماهوك ذات المدى البعيد إلى... 01.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-01T22:28+0000

2023-06-01T22:28+0000

2023-06-01T22:28+0000

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ونقلت شبكة التلفزيون الألمانية NTV عن بيستوريوس قوله خلال زيارته لمكتب الشؤون العسكرية في بوندسفير، بمدينة كولون: "نحن نتعامل مع هذا الموضوع بحذر شديد - ولقد كنت دائمًا واضحًا جدًا بهذا الصدد. وهذا الرأي لم يتغير حتى الآن"، مؤكدا أنه لم يتخذ قرار بشأن طلب أوكرانيا بعد.في الوقت نفسه، صرح المستشار الألماني، أولاف شولتز، يوم الخميس أن برلين يمكن أن تقدم نظام الدفاع الجوي والأسلحة الإضافية التي سبق توريدها لأوكرانيا في المستقبل، وتجنب الإجابة على سؤال من وسائل الإعلام بشأن توريد صواريخ طائرات التوماهوك.وقال شولتز خلال مؤتمر صحفي بعد اليوم الأول من قمة الاتحاد السياسي الأوروبي في شيسيناو عند سؤاله عن توريد نظم الدفاع الجوي "باتريوت" الإضافية إلى أوكرانيا وطلب كييف لصواريخ "توماهوك": "في الأساس، ما نفعله هو أن نقدم المزيد إذا كان لدينا الفرصة".وأشار المستشار إلى أن ألمانيا وافقت مؤخرًا على حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا تبلغ قيمتها عدة مليارات من اليوروهات، مضيفًا أنه لا ينبغي لبرلين أن تنسى التزاماتها تجاه أوروبا في مجال الأمن.والأسبوع الماضي، ذكرت صحيفة غربية نقلًا عن مصادر، أن كييف طلبت رسميًا من برلين الحصول على صواريخ كروز بعيدة المدى من طراز "توروس" قادرة على الوصول إلى موسكو.أفادت التقارير أن مبادرة تزويد أوكرانيا بصواريخ كروز من طراز توروس أطلقها عضو "البوندستاغ" (مجلس النواب الألماني الاتحادي)، رودريخ كيزيفيتر.وقالت الصحيفة: "تحدث الرئيس فلاديمير زيلينسكي عن هذا (حول إرسال الصواريخ) إلى المستشار أولاف شولتس، خلال زيارته إلى برلين في أوائل مايو. لا يريد ممثل المستشار التعليق على ذلك، ومع ذلك، فإن وزارة الدفاع الاتحادية تؤكد أن أوكرانيا طلبت توروس".

https://sputnikarabic.ae/20230527/إعلام-أوكرانيا-تطلب-من-ألمانيا-صواريخ-قادرة-على-الوصول-إلى-موسكو-1077471011.html

https://sputnikarabic.ae/20230128/ألمانيا-100-مليار-يورو-لا-تكفي-لتحديث-الجيش-وتعويض-الأسلحة-التي-نرسلها-إلى-أوكرانيا-1072811935.html

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برلين, كييف, أخبار أوكرانيا, أخبار ألمانيا, العالم, روسيا