https://sputnikarabic.ae/20230601/4-بلدان-عربية-بين-أكثر-7-دول-بؤسا-في-العالم-1077643759.html
4 بلدان عربية بين أكثر 7 دول بؤسا في العالم
4 بلدان عربية بين أكثر 7 دول بؤسا في العالم
تواجه 4 دول عربية ظروفا اقتصادية صعبة جعلتها ضمن أكثر 7 دول بؤسا في العالم في 2022، وفقا لمؤشر البؤس العالمي، الذي يرصد أوضاع التعليم والصحة ودخل الفرد في كل... 01.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-01T12:20+0000
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ومن بين الدول الأربع جاءت 3 دول ضمن الخمسة الأكثر بؤسا في العالم وجاءت الدولة الرابعة في المرتبة السابعة، حسبما تشير إحصائيات موقع "ستاتيستا" الأمريكي، التي تم نشرها، أمس الأربعاء.وفيما يلي الدول الأربع وتصنيفها على مؤشر البؤس العالمي:ويرجع تاريخ إنشاء مؤشر البؤس العالمي إلى ستينيات القرن الماضي، ويقوم برصد الوضع الاقتصادي للدول وعلى أساسه يتم تحديد مستوى معيشة مواطنيها.ويعتمد في ذلك على عدة عوامل أبرزها:يذكر أن زيمبابوي احتلت المرتبة الأولى عالميا على مؤشر البؤس العالمي، الذي يشير إلى أن مواطنيها يعيشون أسوأ ظروف معيشية على مستوى العالم، بينما جاءت فنزويلا في المرتبة الثانية عالميا.
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4 بلدان عربية بين أكثر 7 دول بؤسا في العالم
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تواجه 4 دول عربية ظروفا اقتصادية صعبة جعلتها ضمن أكثر 7 دول بؤسا في العالم في 2022، وفقا لمؤشر البؤس العالمي، الذي يرصد أوضاع التعليم والصحة ودخل الفرد في كل دولة.
ومن بين الدول الأربع جاءت 3 دول ضمن الخمسة الأكثر بؤسا في العالم وجاءت الدولة الرابعة في المرتبة السابعة، حسبما تشير
إحصائيات موقع "ستاتيستا" الأمريكي، التي تم نشرها، أمس الأربعاء.
وفيما يلي الدول الأربع وتصنيفها على مؤشر البؤس العالمي:
سوريا: في المرتبة الأولى عربيا والثالثة عالميا.
لبنان: في المرتبة الثانية عربيا والرابعة عالميا.
السودان: في المرتبة الثالثة عربيا والخامسة عالميا.
اليمن
: في المرتبة الرابعة عربيا والسابعة عالميا.
ويرجع تاريخ إنشاء مؤشر البؤس العالمي إلى ستينيات القرن الماضي، ويقوم برصد الوضع الاقتصادي للدول وعلى أساسه يتم تحديد مستوى معيشة مواطنيها.
ويعتمد في ذلك على عدة عوامل أبرزها:
مستوى التضخم مقابل دخل الفرد.
مستوى التعليم والخدمات الصحية.
يذكر أن زيمبابوي احتلت المرتبة الأولى عالميا على مؤشر البؤس العالمي، الذي يشير إلى أن مواطنيها يعيشون أسوأ ظروف معيشية
على مستوى العالم، بينما جاءت فنزويلا في المرتبة الثانية عالميا.