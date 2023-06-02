https://sputnikarabic.ae/20230602/البنتاغون-يتعاقد-مع-إيلون-ماسك-لتوفير-الإنترنت-في-أوكرانيا-1077668171.html
البنتاغون يتعاقد مع إيلون ماسك لتوفير الإنترنت في أوكرانيا
البنتاغون يتعاقد مع إيلون ماسك لتوفير الإنترنت في أوكرانيا
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، أنها تعاقدت مع رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، لتوفير خدمة الإنترنت في أوكرانيا. 02.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-02T08:45+0000
2023-06-02T08:45+0000
2023-06-02T09:16+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وذكر البنتاغون في بيان، يوم الخميس، أن "ستارلينك" للاتصالات بالأقمار الصناعية، التابعة لشركة "سبيس إكس" المملوكة لماسك، أصبحت تمتلك عقدا من الوزارة لشراء خدماتها في أوكرانيا.وأوضح: "نواصل العمل مع مجموعة من الشركاء العالميين لضمان حصول أوكرانيا على قدرات الأقمار الاصطناعية والاتصالات المرنة التي تحتاجها".وأضاف البنتاغون: "مع ذلك، ولأسباب أمنية تشغيلية وبسبب الطبيعة الحرجة لهذه الأنظمة، ليس لدينا معلومات إضافية لتقديمها في هذا الوقت".يذكر أن محطات "ستارلينك" للإنترنت أصبحت مصدرا رئيسيا لاتصالات الجيش الأوكراني.وكان ماسك قد أعلن في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أن الشركة لا تستطيع تحمل كلفة تزويد أوكرانيا بخدمات "ستارلينك" لأجل غير مسمى، مضيفاً أن التكلفة في الشهر الواحد تقدر بقيمة 20 مليون دولار.وبحسب ماسك، فإنه حتى الآن تم التبرع بنحو 20 ألف وحدة من أقمار "ستارلينك" لأوكرانيا بكلفة 80 مليون دولار.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
البنتاغون الأمريكي, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, إيلون ماسك, شركة "سبيس إكس", العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
البنتاغون الأمريكي, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, إيلون ماسك, شركة "سبيس إكس", العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
البنتاغون يتعاقد مع إيلون ماسك لتوفير الإنترنت في أوكرانيا
08:45 GMT 02.06.2023 (تم التحديث: 09:16 GMT 02.06.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، أنها تعاقدت مع رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، لتوفير خدمة الإنترنت في أوكرانيا.
وذكر البنتاغون
في بيان، يوم الخميس، أن "ستارلينك" للاتصالات بالأقمار الصناعية، التابعة لشركة "سبيس إكس" المملوكة لماسك، أصبحت تمتلك عقدا من الوزارة لشراء خدماتها في أوكرانيا.
وأوضح: "نواصل العمل مع مجموعة من الشركاء العالميين لضمان حصول أوكرانيا
على قدرات الأقمار الاصطناعية والاتصالات المرنة التي تحتاجها".
وأضاف البنتاغون: "مع ذلك، ولأسباب أمنية تشغيلية وبسبب الطبيعة الحرجة لهذه الأنظمة، ليس لدينا معلومات إضافية لتقديمها في هذا الوقت".
يذكر أن محطات "ستارلينك" للإنترنت أصبحت مصدرا رئيسيا لاتصالات الجيش الأوكراني.
وكان ماسك قد أعلن في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أن الشركة لا تستطيع تحمل كلفة تزويد أوكرانيا بخدمات "ستارلينك
" لأجل غير مسمى، مضيفاً أن التكلفة في الشهر الواحد تقدر بقيمة 20 مليون دولار.
وبحسب ماسك
، فإنه حتى الآن تم التبرع بنحو 20 ألف وحدة من أقمار "ستارلينك" لأوكرانيا بكلفة 80 مليون دولار.