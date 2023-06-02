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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230602/البنتاغون-يتعاقد-مع-إيلون-ماسك-لتوفير-الإنترنت-في-أوكرانيا-1077668171.html
البنتاغون يتعاقد مع إيلون ماسك لتوفير الإنترنت في أوكرانيا
البنتاغون يتعاقد مع إيلون ماسك لتوفير الإنترنت في أوكرانيا
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، أنها تعاقدت مع رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، لتوفير خدمة الإنترنت في أوكرانيا. 02.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-02T08:45+0000
2023-06-02T09:16+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
البنتاغون الأمريكي
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
إيلون ماسك
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وذكر البنتاغون في بيان، يوم الخميس، أن "ستارلينك" للاتصالات بالأقمار الصناعية، التابعة لشركة "سبيس إكس" المملوكة لماسك، أصبحت تمتلك عقدا من الوزارة لشراء خدماتها في أوكرانيا.وأوضح: "نواصل العمل مع مجموعة من الشركاء العالميين لضمان حصول أوكرانيا على قدرات الأقمار الاصطناعية والاتصالات المرنة التي تحتاجها".وأضاف البنتاغون: "مع ذلك، ولأسباب أمنية تشغيلية وبسبب الطبيعة الحرجة لهذه الأنظمة، ليس لدينا معلومات إضافية لتقديمها في هذا الوقت".يذكر أن محطات "ستارلينك" للإنترنت أصبحت مصدرا رئيسيا لاتصالات الجيش الأوكراني.وكان ماسك قد أعلن في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أن الشركة لا تستطيع تحمل كلفة تزويد أوكرانيا بخدمات "ستارلينك" لأجل غير مسمى، مضيفاً أن التكلفة في الشهر الواحد تقدر بقيمة 20 مليون دولار.وبحسب ماسك، فإنه حتى الآن تم التبرع بنحو 20 ألف وحدة من أقمار "ستارلينك" لأوكرانيا بكلفة 80 مليون دولار.
https://sputnikarabic.ae/20230224/المدفعية-الروسية-تدمر-نقطة-اتصال-القوات-الأوكرانية-بالقرب-من-دونيتسك-بسبب-محطة-ستارلينك-فيديو-1073952779.html
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البنتاغون الأمريكي, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, إيلون ماسك, شركة "سبيس إكس", العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
البنتاغون الأمريكي, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, إيلون ماسك, شركة "سبيس إكس", العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

البنتاغون يتعاقد مع إيلون ماسك لتوفير الإنترنت في أوكرانيا

08:45 GMT 02.06.2023 (تم التحديث: 09:16 GMT 02.06.2023)
© AFP 2023 / Tech. Sgt. Andy Dunaway / مبنى وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في واشنطن
مبنى وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2023
© AFP 2023 / Tech. Sgt. Andy Dunaway /
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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، أنها تعاقدت مع رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، لتوفير خدمة الإنترنت في أوكرانيا.
وذكر البنتاغون في بيان، يوم الخميس، أن "ستارلينك" للاتصالات بالأقمار الصناعية، التابعة لشركة "سبيس إكس" المملوكة لماسك، أصبحت تمتلك عقدا من الوزارة لشراء خدماتها في أوكرانيا.
وأوضح: "نواصل العمل مع مجموعة من الشركاء العالميين لضمان حصول أوكرانيا على قدرات الأقمار الاصطناعية والاتصالات المرنة التي تحتاجها".
جندي من طاقم نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (الإعصار) التابع للجيش السادس لمجموعة المنطقة الغربية للقوات التابعة لقوات روسيا الاتحادية في منطقة خاركوف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2023
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وأضاف البنتاغون: "مع ذلك، ولأسباب أمنية تشغيلية وبسبب الطبيعة الحرجة لهذه الأنظمة، ليس لدينا معلومات إضافية لتقديمها في هذا الوقت".
يذكر أن محطات "ستارلينك" للإنترنت أصبحت مصدرا رئيسيا لاتصالات الجيش الأوكراني.
وكان ماسك قد أعلن في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أن الشركة لا تستطيع تحمل كلفة تزويد أوكرانيا بخدمات "ستارلينك" لأجل غير مسمى، مضيفاً أن التكلفة في الشهر الواحد تقدر بقيمة 20 مليون دولار.
وبحسب ماسك، فإنه حتى الآن تم التبرع بنحو 20 ألف وحدة من أقمار "ستارلينك" لأوكرانيا بكلفة 80 مليون دولار.
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