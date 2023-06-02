عربي
روسيا تعتزم تشكيل جيشين وفيلق ومنطقتين عسكريتين في موسكو ولينينغراد
https://sputnikarabic.ae/20230602/السفارة-الروسية-اتهامات-واشنطن-لروسيا-بانتهاك-معاهدة-ستارت-ليس-لها-علاقة-بالأسباب-الحقيقية-للأزمة--1077662878.html
السفارة الروسية: اتهامات واشنطن لروسيا بانتهاك معاهدة ستارت ليس لها علاقة بالأسباب الحقيقية للأزمة
السفارة الروسية: اتهامات واشنطن لروسيا بانتهاك معاهدة ستارت ليس لها علاقة بالأسباب الحقيقية للأزمة
أكدت السفارة الروسية في واشنطن، أن الاتهامات التي توجهها الخارجية الأمريكية لموسكو بانتهاك معاهدة "ساترت الجديدة" ليس لها علاقة بالأسباب الحقيقية للأزمة حول... 02.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-02T01:04+0000
2023-06-02T01:25+0000
معاهدة ستارت
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102574/52/1025745248_0:49:2150:1258_1920x0_80_0_0_bbd5f7007a804d02c5163f4b28102f25.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقالت السفارة في بيانها، أن أن الاتهامات الموجهة لروسيا من قبل وزارة الخارجية بانتهاك المعاهدة "لا علاقة لها بالأسباب الحقيقية لأزمة ستارت".وأكدت روسيا عبر بيان السفارة أن الطريق الوحيدة لاستئناف عمل معاهدة "ستارت 2" هي تخلي الولايات المتحدة عن نهجها العدواني تجاه روسيا ومحاولتها إلحاق "هزيمة استراتيجية" بها.وأضافت البعثة الدبلوماسية الروسية في واشنطن: "لقد أُحطنا علما بالإجراءات المضادة التي أعلنتها الولايات المتحدة في سياق معاهدة ستارت. ومع ذلك، فإنها لن تؤثر على الموقف الروسي بأي شكل من الأشكال".ولفتت السفارة إلى أن:وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 21 فبراير/شباط الماضي، في خطاب إلى الجمعية الفيدرالية، أن روسيا تعلق مشاركتها في معاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية الروسية الأمريكية (ستارت - 3)؛ مؤكدًا أن روسيا لا تنسحب من المعاهدة.وأشار إلى أنه قبل العودة إلى المناقشة، من الضروري فهم ما تدعيه دول كفرنسا وبريطانيا؛ وكيفية مراعاة ترساناتهما الاستراتيجية.كما تم تسليم المذكرة الرسمية بشأن تعليق مشاركة روسيا في المعاهدة، إلى الجانب الأميركي، في 28 شباط/فبراير الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20230405/موسكو-معاهدة-ستارت-لم-تمت-لكنها-في-العناية-المركزة--1075548504.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102574/52/1025745248_205:0:1946:1306_1920x0_80_0_0_c163c87e10e2746e87c74237d47a74a1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
معاهدة ستارت, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
معاهدة ستارت, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

السفارة الروسية: اتهامات واشنطن لروسيا بانتهاك معاهدة ستارت ليس لها علاقة بالأسباب الحقيقية للأزمة

01:04 GMT 02.06.2023 (تم التحديث: 01:25 GMT 02.06.2023)
© AFP 2023 / Shawn Thew / السفارة الروسية في واشنطن
السفارة الروسية في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2023
© AFP 2023 / Shawn Thew /
تابعنا عبرTelegram
أكدت السفارة الروسية في واشنطن، أن الاتهامات التي توجهها الخارجية الأمريكية لموسكو بانتهاك معاهدة "ساترت الجديدة" ليس لها علاقة بالأسباب الحقيقية للأزمة حول المعاهدة بين روسيا والولايات المتحدة.
موسكو - سبوتنيك. وقالت السفارة في بيانها، أن أن الاتهامات الموجهة لروسيا من قبل وزارة الخارجية بانتهاك المعاهدة "لا علاقة لها بالأسباب الحقيقية لأزمة ستارت".
بناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
موسكو: معاهدة "ستارت" لم تمت لكنها "في العناية المركزة"
5 أبريل, 09:48 GMT
وأكدت روسيا عبر بيان السفارة أن الطريق الوحيدة لاستئناف عمل معاهدة "ستارت 2" هي تخلي الولايات المتحدة عن نهجها العدواني تجاه روسيا ومحاولتها إلحاق "هزيمة استراتيجية" بها.
وأضافت البعثة الدبلوماسية الروسية في واشنطن: "لقد أُحطنا علما بالإجراءات المضادة التي أعلنتها الولايات المتحدة في سياق معاهدة ستارت. ومع ذلك، فإنها لن تؤثر على الموقف الروسي بأي شكل من الأشكال".
ولفتت السفارة إلى أن:
"هناك طريقة واحدة فقط لتجديد المعاهدة، وهي معروفة جيدا للزملاء. على واشنطن التخلي عن مسارها العدائي وعزمها إلحاق "هزيمة استراتيجية" بروسيا".
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 21 فبراير/شباط الماضي، في خطاب إلى الجمعية الفيدرالية، أن روسيا تعلق مشاركتها في معاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية الروسية الأمريكية (ستارت - 3)؛ مؤكدًا أن روسيا لا تنسحب من المعاهدة.
وأشار إلى أنه قبل العودة إلى المناقشة، من الضروري فهم ما تدعيه دول كفرنسا وبريطانيا؛ وكيفية مراعاة ترساناتهما الاستراتيجية.

كما تم تسليم المذكرة الرسمية بشأن تعليق مشاركة روسيا في المعاهدة، إلى الجانب الأميركي، في 28 شباط/فبراير الماضي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Разрушенные дома в Артемовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 13:48 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريعأمس, 05:43 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала