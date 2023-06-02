https://sputnikarabic.ae/20230602/السفارة-الروسية-اتهامات-واشنطن-لروسيا-بانتهاك-معاهدة-ستارت-ليس-لها-علاقة-بالأسباب-الحقيقية-للأزمة--1077662878.html

السفارة الروسية: اتهامات واشنطن لروسيا بانتهاك معاهدة ستارت ليس لها علاقة بالأسباب الحقيقية للأزمة

السفارة الروسية: اتهامات واشنطن لروسيا بانتهاك معاهدة ستارت ليس لها علاقة بالأسباب الحقيقية للأزمة

أكدت السفارة الروسية في واشنطن، أن الاتهامات التي توجهها الخارجية الأمريكية لموسكو بانتهاك معاهدة "ساترت الجديدة" ليس لها علاقة بالأسباب الحقيقية للأزمة حول... 02.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-02T01:04+0000

2023-06-02T01:04+0000

2023-06-02T01:25+0000

معاهدة ستارت

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موسكو - سبوتنيك. وقالت السفارة في بيانها، أن أن الاتهامات الموجهة لروسيا من قبل وزارة الخارجية بانتهاك المعاهدة "لا علاقة لها بالأسباب الحقيقية لأزمة ستارت".وأكدت روسيا عبر بيان السفارة أن الطريق الوحيدة لاستئناف عمل معاهدة "ستارت 2" هي تخلي الولايات المتحدة عن نهجها العدواني تجاه روسيا ومحاولتها إلحاق "هزيمة استراتيجية" بها.وأضافت البعثة الدبلوماسية الروسية في واشنطن: "لقد أُحطنا علما بالإجراءات المضادة التي أعلنتها الولايات المتحدة في سياق معاهدة ستارت. ومع ذلك، فإنها لن تؤثر على الموقف الروسي بأي شكل من الأشكال".ولفتت السفارة إلى أن:وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 21 فبراير/شباط الماضي، في خطاب إلى الجمعية الفيدرالية، أن روسيا تعلق مشاركتها في معاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية الروسية الأمريكية (ستارت - 3)؛ مؤكدًا أن روسيا لا تنسحب من المعاهدة.وأشار إلى أنه قبل العودة إلى المناقشة، من الضروري فهم ما تدعيه دول كفرنسا وبريطانيا؛ وكيفية مراعاة ترساناتهما الاستراتيجية.كما تم تسليم المذكرة الرسمية بشأن تعليق مشاركة روسيا في المعاهدة، إلى الجانب الأميركي، في 28 شباط/فبراير الماضي.

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